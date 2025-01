'Čovjek koji nije mogao šutjeti' Nebojše Slijepčevića nominiran za nagradu Oscar!

Kratkometražni igrani film redatelja i scenarista Nebojše Slijepčevića i producenata Katarine Prpić i Danijela Peka Čovjek koji nije mogao šutjeti nominiran je za nagradu Oscar u kategoriji kratkometražnog igranog filma, objavila je danas Američka akademija filmske umjetnosti i znanosti.

U konkurenciji od 180 naslova koji su bili kvalificirani za nominaciju u kategoriji kratkometražnog igranog filma, članovi Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti odabrali su 15 za najužu selekciju filmova da bi potom nominirali pet naslova koji se dalje natječu za osvajanje prestižne nagrade. Čovjek koji nije mogao šutjeti prvi je hrvatski film nominiran za Oscara od osamostaljenja Hrvatske.

"Presretan sam što smo dobili nominaciju, no malo mi je to još uvijek nepojmljivo. Vjerojatno ću do kraja shvatiti što smo napravili tek kad spakiramo kofere za Los Angeles. U cijeloj ovoj dugoj oskarovskoj kampanji puno mi je značila iznimna podrška cijele filmske zajednice. Zato posebno želim zahvaliti svim našim filmašima koji su zdušno navijali za nas, koji su pričali o našem filmu, dijelili na društvenim mrežama inserte iz filma i pozivali glasače AMPAS-a na naše projekcije", izjavio je povodom objave nominacije Nebojša Slijepčević.

"Ovom nominacijom Nebojša Slijepčević i cijela ekipa filma 'Čovjek koji nije mogao šutjeti' zlatnim su slovima upisali Hrvatsku u povijest svjetske kinematografije. Članovi Američke Akademije prepoznali su kvalitetan i snažan autorski stil, kao i važnost teme kojom se Slijepčevićev film bavi. Zahvaljujem nevjerojatnom trudu i radu koji je ekipa Čovjeka uložila u promociju filma u SAD-u, i to u jako teškim i nepredvidivim uvjetima, i čast nam je da smo imali priliku pomoći u cijelom procesu," rekao je tim povodom ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra Chris Marcich.

Svečanost dodjele nagrade Oscar održat će se 3. ožujka u Los Angelesu. Kvalifikaciju za nominaciju za nagradu Oscar film Čovjek koji nije mogao šutjeti ostvario je zahvaljujući čak trima priznanjima: Zlatnoj palmi na Filmskom festivalu u Cannesu, Grand Prixu na Međunarodnom filmskom festivalu u Melbourneu te uvrštenju u selekciju festivala Manhattan Short. Podsjetimo, film Nebojše Slijpčevića u prosincu je osvojio europskog Oscara tj. Europsku filmsku nagradu (EFA) za najbolji kratkometražni film na svečanoj dodjeli godišnjih priznanja Europske filmske akademije.Također, film je uvršten i na listu odabranih filmova koji su u utrci za nominaciju za Nagradu ​César koju dodjeljuje francuska Akademija filmske umjetnosti i tehnike.

Čovjek koji nije mogao šutjeti od svjetske premijere na Filmskom festivalu u Cannesu, gdje je osvojio Zlatnu palmu, prikazan je dosad na više od 80 festivala diljem svijeta, uključujući filmski festival u Torontu, Manhattan Short, PÖFF Shorts u Tallinu, Filmski festival u Stockholmu, Festival du Nouveau Cinéma i mnoge druge. Uz sjajan prijem svjetske filmske kritike, na spomenutim je festivalima ovjenčan i brojnim priznanjima, poput Grand Prixa Međunarodnom filmskom festivalu u Melbourneu, nagrade publike na Međunarodnom festivalu Kurzfilmtage Winterthur, nagrade za najbolji film na Euro-Balkan Film Festivalu u Rimu, najboljeg glumca (Goran Bogdan) na Sulmona film festivalu (SIFF), najbolju fotografiju (Gregor Božič) na Filmskom kratkometražnom festivalu u Bukureštu i mnogih drugih.

Film Čovjek koji nije mogao šutjeti govori o istinitom događaju i herojskom djelu jednog pojedinca sredinom 1990-ih kada su u Štrpcima u Bosni i Hercegovini naoružane srpske paravojne snage zaustavile vlak s 500 putnika na relaciji Beograd-Bar te počinile ratni zločin pogubivši 19 muslimana. Tom činu suprotstavio se samo Kaštelanin Tomo Buzov, umirovljeni časnik Jugoslavenske narodne armije.

Scenarij za film, osnovan na istinitom događaju, napisao je redatelj Nebojša Slijepčević. Uloge u filmu nose Goran Bogdan, Alexis Manenti, Dragan Mićanović, Silvio Mumelaš, Lara Nekić, Priska Ugrina, Dušan Gojić, Nebojša Pop Tasić, Mijo Pavelko, Martin Kuhar, Jakov Zovko i Robert Ugrina.

Čovjek koji nije mogao šutjeti nastao je u produkciji kuće Antitalent, a producenti su Katarina Prpić i Danijel Pek. Koproducentice su Katya Trichkova (Contrast Films, Bugarska) i Noëlle Lévénez (Les Films Norfolk, Francuska), a koproducent je Boštjan Virc (Studio Virc, Slovenija).