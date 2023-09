Celebrity parovi koji su šokirali razvodom nakon gotovo 20 godina zajedništva

Razvod je u svijetu slavnih uvijek bio vrlo česta pojava, ali bez obzira na to što se to često očekuje ipak nas šokiraju neki ljubavni prekidi. Pogotovo ako je par zajedno proveo desetljeća. Često ljudi čak i osjećaju određenu količinu tuge kada čuju da je završio jedan dugi brak i kada je ljubav nestala. Uvijek su najveće iznenađenje brakovi koji su trajali dulje od dva desetljeća, obično se radi o zvijezdama koji nisu imali skandale u javnosti i koji su vrlo mirno plovili kroz brak.

Nedavno je još jedan holivudski par iznenadio objavom da se razvodi. Deborra-Lee Jackman i Hugh Jackman objavili se 15. rujna da su se odlučili na razvod nakon 27 godina braka. Sada već bivši bračni par dao je zajedničku izjavu u kojoj su svoj brak nazvali "punim ljubavi", ali da se "njihovo putovanje mijenja i da su se odlučili razdvojiti kako bi svatko nastavio s osobnim rastom". No dodali su i da neće više komentirati razvod i da je to jedina njihova izjava vezanu za tu temu. U travnju 2023. proslavili su 27. godišnjicu braka i javno na društvenim mrežama izjavljivali ljubav. Par se upoznao 1995. na snimanju australske serije "Corelli" i vjenčao godinu dana poslije. Posvojili su dvoje djece i vodili su miran život bez skandala iako se u medijima stalno spominjala velika razlika u godinama. Naime Deborra je 13 godina starija od Hugha Jackmana.

No Deborra-Lee Jackman i Hugh Jackman samo su jedan od parova koji je iznenadio javnost i razveo se nakon desetljeća zajedništva. Sljedeći parovi su također imali vrlo stabilne brakove i izvanbračne zajedncete su mnogima bili uzor pa su njihovi razvodi snažno odjeknuli u javnosti.

POGLEDAJ VIDEO: Kako uspješno postaviti granice u odnosima?

Donna Dixon i Dan Aykroyd - 39 godina

Glumci i kolege Dan Aykroyd i Donna Dixon vjenčali su 1983. nakon što su zajedno glumili u seriji "Doctor Detroit". I tijekom braka su zajedno radili na mnogim projektima te su dobili tri kćeri. No objavili su da se rastaju 2022., nakon 39 zajedničkih godina. No odlučili se za potpuno drugačiji kraj braka - odlučili su ostati u zakonskom braku, ali je ipak svatko otišao svojim putem. Ostali su roditelji, poslovni partneri i suradnici te su objavili da nisu više zajedno kao bračni drugovi.

Susan Sarandon i Tim Robbins - 23 godine

Velike holivudske zvijezde proveli su zajedno 23 godine, a prekid su objavili 2009. godine. Međutim nikada se nisu službeno vjenčali, a bili su jedan od najstabilnijih zvjezdanih parova. Upoznali su se 1988. na snimanju serije "Bull Durham" i u zajednici dugoj više od dva desetljeća dobili su dvoje djece. Obožavatelji su bili šokirani kada su 2009. objavili da više nisu par. Kasnije je Susan Sarandon objasnila kako ju je uloga u predstavi "Exit the King" natjerala da razmisli o svom životu i braku, ali i da razgovara o promjenama.

Robert Redford i Lola Van Wagenen - 27 godina

Jedan od najpoznatijih seks simbola svih vremena, Robert Redford, zapravo je vodio vrlo miran obiteljski život. U prvom braku s Lolom Van Wagenen proveo je 27 godina, a vjenčali su se 1958. godine kada je imao samo 22 godine. Redford i Van Wagenen dobili su četvero djece, uključujući jednog sina koji je umro sa samo dva mjeseca od sindroma iznenadne smrti dojenčadi. No nakon 27 godina braka su se rastali i odlučili krenuti svatko na svoju stranu. Razvod su potpisali 1985. godine. "Bilo je obostrano i bilo je ispravno to učiniti te nastaviti dalje. I dalje osjećamo veliku ljubav, privrženost i prijateljstvo", rekao je 2001. Redford za The Telegraph.

Jessica Lange i Sam Shepard - 29 godina

Sam Shepard i Jessica Lange proveli su u zajednici gotovo 30 godina u kojem su dobili dvoje djece, ali nikada nisu izmjenili bračne zavjete. Glumac, dramski pisac i dobitnik Pulitzerove nagrade Sam Shepard preminuo je 2017. godine od komplikacija od amiotrofične lateralne skleroze, poznatije kao ALS. No veći dio svog života, čak 29 godina, proveo je s glumicom Jessicom Lang. Upoznali su se 1982. godine na snimanju filma "Frances" i od prvog trenutka znali da su suđeni jedno drugom, a tijekom idućih godina dobili su dvoje djece. Njihova ljubav bila je velika i vrlo turbulentna, a nikada nisu rekli ni jednu ružnu riječ jedan o drugom. Razlaz su potvrdili 2011. godine, iako su prekinuli dvije godine ranije. "Mislim, imamo duga razdoblja relativnog mira. Ali mi smo nevjerojatan spoj i nismo bez vatrometa. Ona je jedina žena s kojom bih mogao živjeti. Tko bi mogao živjeti sa mnom osim nje?", izjavio je Shepard 2010. za The Guardian.