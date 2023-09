Nekad vs. sad: Kako su poznate glumice izgledale na početku svojih karijera

Biti dobar i poznat glumac i nema nekog pravila - ponekad glumci tek kasnije u životu odigraju uloge koje ih proslave i u kojima se zaista pokaže njihov talent. No neki glumci započeli su svoju karijeru još dok su bili djeca i tinejdžeri i cijeli ih je svijet gledao kako odrastaju.

A među njima su i ove glumice s naše današnje liste koje su glumiti počele još kao djeca, a u međuvremenu su odigrale brojne sjajne uloge i postale poznate glumice, a neke od njih i pjevačice. A kako to obično i bude, itekako su se promijenile od početka svoje karijere, pa smo se odlučile prisjetiti kako su izgledale kada su tek započele svoj put u Hollywoodu.

Elle Fanning

Mlađa sestra glumice Dakote Fanning, Elle Fanning, svoju je karijeru započela u dobi od samo tri godine i ubrzo je počela surađivati s velikim imenima, poput Eddieja Murphyja, Joaquina Phoenixa i Cate Blanchett. Ostala je najzapamćenija po ulozi Trnoružice u filmu "Gospodarica zla", u kojem je glumila uz bok s Angelinom Jolie, a i danas izgleda baš kao i prije, s prepoznatljivom plavom kosom i plavim očima.

Nicole Kidman

U osamdesetima i devedesetima, kada se proslavila ulogama u filmovima "Dani Groma", "Žena za koju se umire" i "Oči širom zatvorene", američko-australska glumica i oskarovka Nicole Kidman imala je kovrčavu riđu kosu i izgledala je puno drugačije nego danas. Danas slovi za jednu od najpoznatijih glumica na svijetu, a svoju kosu obojila je u sad već prepoznatljivu plavu boju i podvrgnula se nekim estetskim zahvatima.

Joey King

Iako smo ju najbolje zapamtili zbog uloga u Netflixovom filmu "The Kissing Booth" i njegovim nastavcima te seriji "Predstava", 24-godišnja glumica Joey King glumom se bavi od svoje četvrte godine, a do danas se i nije previše promijenila što se tiče izgleda. Najprije je krenula s reklamama, a njezina prva velika uloga bila je u ona filmu "Ramona i Beezus" iz 2010. godine, koja joj je donijela i nagradu Young Artist Award. Danas je sve veće ime u Hollywoodu, a nedavno smo je gledali i u filmu s Bradom Pittom, "Bullet Train".

Lindsay Lohan

Blizanke Annie i Hallie obilježile su naša djetinjstva, a upravo se tom ulogom u djetinjstvu proslavila glumica Lindsay Lohan u filmu "Zamka za roditelje". Ova riđokosa ljepotica bila je prava tinejdžerska zvijezda, a gledali smo ju i u "Opasnim djevojkama", "Šašavom petku" i brojnim drugim filmovima. Danas ova 37-godišnjakinja izgleda nešto drugačije, nedavno je rodila prvo dijete, a nakon problema s alkoholom i drogom ponovno se vratila glumi i glumila u Netflixovom božićnom filmu "Falling for Christmas".

Michelle Trachtenberg

Još jedna tinejdžerska zvijezda bila je i američka glumica Michelle Trachtenberg, najpoznatija po ulogama Dawn Summers u TV seriji "Buffy, ubojica vampira" i Georgine Sparks u teen seriji "Tračerica". Za ulogu u prvoj seriji osvojila je nagradu Young Artist Award i tri nominacije za Saturn Award, a nakon dvijetisućitih i serije "Tračerica" nije ostvarila neke veće uloge. Ipak, nije se previše promijenila - jedino je kosu obojila u tamniju boju.

Zendaya

Jedna od najpoznatijih glumica današnjice 1. rujna proslavila je svoj 27. rođendan! Zendaya je prošle godine uvrštena na listu 100 najutjecajnijih ljudi časopisa Time, u dobi od samo 26 godina, a karijeru je započela još kao klinka u Disneyjevom sitcomu "Shake It Up". Proslavila se u filmu "Spider-Man: Povratak kući" i njegovim nastavcima, a uloga u HBO-ovoj tinejdžerskoj dramskoj seriji "Euforija" učinila ju je najmlađom dobitnicom dviju nagrada Emmy za najbolju glavnu glumicu u dramskoj seriji. Izgledom je i dalje ostala vjerna sebi i njeguje prirodan look.

Chloë Grace Moretz

Još jedna dječja zvijezda je i 26-godišnja glumica Chloë Grace Moretz, čija joj je prva veća uloga u filmu "The Amityville Horror" iz 2005. godine donijela nominaciju za nagradu Young Artist. Nakon toga glumila je u filmu "Kick-Ass" i njegovom nastavku, a najbolje ju pamtimo po glavnim ulogama u filmovima "Carrie" i "Ako ostanem". Ni ona se nije previše promijenila, a i dalje je vjerna plavoj kosi, još od djetinjstva.

Selena Gomez

Još jedna Disneyjeva zvijezda na našoj listi je i glumica i pjevačica Selena Gomez, koja se proslavila u Emmyjem nagrađenoj Disneyevoj seriji "Čarobnjaci iz Waverlyja", a kasnije i filmovima "Još jedna priča o Pepeljugi" i "Monte Carlo". Danas je ipak poznatija kao pjevačica, a u svojoj je karijeri izdala osam albuma, dobila razna priznanja te je 2017. godine proglašena Billboardovom ženom godine. Uz to, časopis Time proglasio ju je jednom od 100 najutjecajnijih osoba na svijetu u 2020. godini, a što se tiče izgleda, i nije se previše promijenila od početka karijere.

Christina Ricci

Svijet je prošle godine bio opsjednut s Netflixovom serijom "Wednesday" koju glumi Jenna Ortega, no originalna Wednesday Addams iz filma "Obitelj Addams" je glumica Christina Ricci, koju je ova uloga proslavila još dok je bila dijete. I ona se pojavila u najnovijoj seriji, no danas uglavnom radi u nezavisnim produkcijama. A kada je riječ o izgledu, definitivno se vidi da je odrasla i da se promijenila - na bolje.

Bailee Madison

Bila je tek mala djevojčica kada je dobila ulogu u filmu "Most za Terabithiju", a nakon toga uloge su se nastavile nizati. Danas 23-godišnja glumica Bailee Madison izgleda nešto drugačije, a najpoznatija je po ulogama u horor filmu "Ne boj se mraka" i serijama "Čarobnjaci iz Waverlyja" i "Jednom davno". Uz to, prošle je godine dobila jednu od glavnih uloga u spin-offu serije "Slatke male lažljivice: Izvorni grijeh".

POGLEDAJ VIDEO: Kada se koristi botoks i koliko se često može primjenjivati?