Apsolutni rekorderi: Celebrity brakovi koji su 'pukli' unutar samo pola godine

Imati kvalitetan ljubavni život kao slavna osoba sigurno nije lako: svaki tvoj potez neprestano je pod povećalom znatiželjne javnosti. I dok se mi obični smrtnici možemo u miru posvađati u privatnosti svoga doma, za razmirice između celeb parova vrlo će brzo saznati cijeli svijet – jer tu je već neki paparazzi koji viri iz grmlja.

'Zavedi me, razvedi me'

Možemo samo zamisliti koliki pritisak stvara kritički nastrojena javnost pa zato možda i nije toliko čudno što brakovi 'ala Hollywood' često imaju prilično kratak rok trajanja. I to doslovno, jer neki su potrajali nekoliko mjeseci, dana - pa čak i samo nekoliko sati.

U Hollywoodu je, čini se, sve moguće, pa i brak koji završi i prije no što je započeo. Ovi slavni parovi apsolutni su rekorderi po pitanju ekspresnih brakova – razveli su se unutar svega 6 mjeseci:

POGLEDAJ VIDEO: Sve što trebaš znati o botoksu

Sophia Bush i Chad Michael Murray – 5 mjeseci

Jedan od omiljenih teen parova s TV ekrana, Sophia Bush i Chad Michael Murray, bili su zvijezde popularne serije 'Tree Hill'. Zatim je kemija koja je postojala između njihova dva lika postala toliko jaka da i ih je spojila i u stvarnom životu. U isto vrijeme dok su skupa radili na seriji, počeli su se viđati i izvan seta, da bi svoju vezu 2005. godine okrunili brakom. No, ljubavna sreća nije dugo potrajala – nisu dočekali ni pola godine skupa kad su shvatili da je bolje da svatko ode svojim putem.

"Oh, neću govoriti o njemu…. Ne smijem. Kad me ljudi pitaju o prošlosti koja uključuje druge osobe, to nije vrijedno mog vremena", rekla je prije nekoliko godina lijepa glumica prilikom gostovanja u podcastu 'Inside of You', Michaela Rosenbauma.

Ipak, tom je prilikom danas 41.-godišnja Bush pojasnila kako nije riječ o tome da gaji nekakve loše osjećaje spram svog bivšeg supruga, nego želi biti pažljiva jer je imala neugodna iskustva s medijima koji su krivo interpretirali njezine izjave.

Renée Zellweger i Kenny Chesney - 4 mjeseca

Oskarovka i poznati country pjevač odlučili su se rastati samo 4 mjeseca nakon što su izrekli 'sudbonosno da'. Par se bio upoznao na jednom koncertu 2005. godine i nevjerojatno su uspješno skrivali svoj odnos, sve dok glumica, koja se proslavila kao Bridget Jones, nije javno obznanila novu vezu.

Njihovo vjenčanje, na iznenađenje obožavatelja, uslijedilo je ubrzo potom, ali već nekoliko mjeseci nakon pitoreskne proslave Zellweger je objavila kako je braku došao kraj. Kao razlog rastave navela je obmanu, što je potaknulo šuškanja o tome da obmana zapravo znači kako je Chesney zapravo gay. Ipak, slavna je glumica porekla takve glasine i pojasnila kako uzrok njihovom prekidu leži u tome što su u braku imali problema s komunikacijom.

Kim Kardashian i Kris Humphries – 72 dana

Planetarno popularna reality zvijezda Kim Kardashian i bivši košarkaš Kris Humphries pred oltar su stali 2011. godine, a njihovo je raskošno vjenčanje putem malih ekrana pratio cijeli svijet. Par je prije toga bio u vezi oko pola godine kad su se zaručili. Cijela njihova veza, sa svim usponima i padovima, bila je dio reality showa 'Keeping Up With the Kardashian'. Influencerica je kasnije priznala kako je osvijestila da je brak bio greška već tijekom njihova medenog mjeseca u Italiji.

Drew Barrymore i Jeremy Thomas – 19 dana

Ljubavni život slavne glumice, koja je karijeru započela sa samo pet godina kao preslatka Gertie u Spielbergovom hitu E.T., uvijek je bio poput roller costera. Glumica je dosad pred oltar stala već tri puta – a također se i tri puta razvela.

Svog prvog supruga Drew Barrymore je upoznala davne 1994, u noćnom baru čiji je on bio vlasnik. Glumica, poznata po tome što je voljela burni noćni život te se borila s ovisnostima, udala se za Thomasa kad joj je bilo tek 19 godina – a vjenčanje su upriličili u istom baru u kojem su se i upoznali.

„Istog sam dana shvatila kako sam napravila grešku“, priznala je u intervjuu za Star, 2019. godine.

Danas 48-godišnja glumica i majka dvije djevojčice svoj je prvi brak prekinula – telefonskim pozivom. Nazvala je Thomasa i, na njegovo neugodno iznenađenje, jednostavno mu obznanila kako su stvari između njih svršene.

Eddie Murphy i Tracey Edmonds – 2 tjedna

Eddie Murphy, jedna od najvećih holivudskih zvijezda, poznat je po svojim ulogama u hit komedijama kao što su 'Coming To America' i 'The Nutty Professor', ali i po svom blitz braku. Murphy se 2008. godine oženio svojom tadašnjom djevojkom Tracey Edmonds u francuskoj polinezijskoj regiji Bora Bora. Iako njihov brak tehnički u SAD-u nije bio zakonit, par je tom prilikom razmijenio zavjete i prstenje te su oboje stvar smatrali službenom.

No, unatoč romantičnom početku, stvari su ubrzo krenule nizbrdo pa je Tracey podnijela zahtjev za razvod samo 14 dana nakon egzotičnog vjenčanja. Prema Huff Postu, tu je odluku donijela zbog promjene u Murphyjevom ponašanju. Izvor blizak Tracey naknadno je otkrio da je slavni komičar navodno počeo šefovati, a kap koja je prelila čašu bila je ta što je inzistirao da s njima na medeni mjesec pođe i njegova majka.

Nicolas Cage i Erika Koike – 4 dana

'Zločesti' holivudski dečko Nicolas Cage je 2009. godine sklopio brak s Erikom Koike, svojom djevojkom koja je bila dovoljno mlada da mu bude kći. Vjenčanje se održalo u Las Vegasu, a tim je činom Koike postala gospođa Cage, četvrta po redu.

No, što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu pa kad je nakon 4 dana slavni glumac došao k sebi, požurio je nazvati svog odvjetnika i prekinuti brak. Kao jedan od razloga naveo je i to da je bio pod utjecajem alkohola kad je stupio pred oltar, a spomenuo je i kako je njegova mladenka navodno u to vrijeme već imala ljubavnika. Dakle, kad je ljubav u pitanju, Las Vegas, alkohol i vjenčanje svakako su odlični sastojci za katastrofu.

Britney Spears i Jason Alexander – 55 sati

Kao što se moglo naučiti iz prethodnog primjera, Las Vegas i vjenčanje nisu najbolja kombinacija. No, o tome nisu razmišljali Britney Spears i Jason Alexander, tada 23-godišnjaci, kad su prilikom zabavljanja u Vegasu odlučili ući u Malu bijelu kapelici za vjenčanja.

Slavna pjevačica s Alexanderom se inače znala još iz djetinjstva, a bili su prijatelji i u vrijeme kad je bivša pop princeza postala zvijezda. Brak koji vjerojatno može ući u Guinnessovu knjigu rekorda trajao je samo 55 sati. Alexander je bio razočaran time što je pjevačica tražila razvod jer je navodno bio zaljubljen u nju i smatrao je kako je to učinila pod pritiskom drugih ljudi. S druge strane, Britney je o ovoj kratkoj bračnoj avanturi imala malo toga za reći, izjavila je tek kako je bila 'blesava i buntovna', a za sve je okrivila previše partijanja.