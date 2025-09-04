Vrijeme je za jesensko pospremanje: Sve što nam treba, našli smo po najboljim cijenama u dm-u
A najbolji dio? Jesenski reset doma ne znači resetirati i račun. Zahvaljujući dm jamstvu dobrih cijena sve potrebne sitnice uvijek možeš nabaviti po odličnim cijenama – bilo u dm prodavaonicama ili u dm online shopu. Uz 'Moj dm' aplikaciju tu su i kuponi, skupljanje bodova i još hrpa sitnica koje će tvoju košaricu učiniti pametnijom, a novčanik zahvalnijim.
Dakle, dok vani dolaze tmurniji dani, unutra može biti sve samo ne prosječno. Jesen je idealna prilika da svoj prostor pretvoriš u utočište – i to bez stresa, jer sve što ti treba već te čeka u dm katalogu i na policama dm-a.
"Dobre cijene u svako vrijeme": Top 4 proizvoda po izboru redakcije
Denkmit sredstvo za čišćenje kupaonice, 750 ml
Limunska kiselina čini svoj posao – uklanja kamenac i tvrdokornu prljavštinu, a boca je izrađena od 100 % recikliranog materijala (eko plus!).
Primjer: Naprskaj pod tušem, ostavi minutu-dvije da djeluje, obriši i to je to! Čist, mirisan tuš kao da imaš vlastiti spa.
Denkmit univerzalno sredstvo za čišćenje – limeta, 1 l
Multiaktivna formula s aromom limete uklanja tvrdokornu prljavštinu – idealno za kuhinjske površine i sudopere.
Primjer: Dok pripremaš obrok, razliješ nešto po stolu? Malo ovog sredstva i krpa – stol i sudoper izgledaju back-to-new, bez napora.
Denkmit sredstvo za čišćenje tepiha i tapeciranog namještaja, 600 ml
Prodire duboko u vlakna, uklanja neugodne mirise i prljavštinu, a također je i antistatičkog svojstva pa prašinu drži podalje od vaših lijepih površina.
Primjer: Kad tvoja mačka napravi nered svojim šapicama, iskoristi ovaj sprej, krpu i tepih će ponovo biti čist.
Denkmit Pjena za čišćenje WC‑a – limun, 500 ml
Ako više voliš pjenasti tretman nego tabletu – ovaj sprej izvrsno uklanja tvrdokorne naslage na teško dostupnim mjestima, a miris limuna u kupaoni daje osjećaj svježine.
Primjer: Tvrdokorni kamenac se ne da skinuti? Prekrijte ga ovom pjenom, ostavite neko vrijeme da djeluje i potom isperite.
Tvoj dom je tvoje sretno mjesto
Ne zaboravi, tvoj dom nije samo mjesto za pospremanje – to je prostor u kojem se odmaraš, puniš baterije i pronalaziš mir. Zato si priušti čistoću, mirise i sitne luksuze koji jesenski dan čine toplijim. Uz dm jamstvo dobrih cijena i pametne pogodnosti iz ‘Moj dm’ aplikacije te skupljanje bodova na svojoj dm active beauty kartici, sve to možeš!
