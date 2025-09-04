Vrijeme je za jesensko pospremanje: Sve što nam treba, našli smo po najboljim cijenama u dm-u

Postoji onaj trenutak kad osjetiš da ljeto više nije tu. Nije to nužno kiša ili jeans jakne, nego miris ormara koji ti daje do znanja da je pravo vrijeme za jesenski reset. I onda kreneš – prvo s policama, onda s prozorima, a na kraju shvatiš da zapravo pospremaš i glavu.

I sve to ide puno lakše kad znaš da ti je pri ruci sve što treba. Uz Denkmit proizvode za čišćenje, organizacija stvari pretvara se iz gnjavaže u mini ritual. Jer nema boljeg osjećaja od onog kad sjedneš na kauč, zapališ mirisnu svijeću i znaš da si stvorila svoj mali jesenski "safe place".

A najbolji dio? Jesenski reset doma ne znači resetirati i račun. Zahvaljujući dm jamstvu dobrih cijena sve potrebne sitnice uvijek možeš nabaviti po odličnim cijenama – bilo u dm prodavaonicama ili u dm online shopu. Uz 'Moj dm' aplikaciju tu su i kuponi, skupljanje bodova i još hrpa sitnica koje će tvoju košaricu učiniti pametnijom, a novčanik zahvalnijim.

Dakle, dok vani dolaze tmurniji dani, unutra može biti sve samo ne prosječno. Jesen je idealna prilika da svoj prostor pretvoriš u utočište – i to bez stresa, jer sve što ti treba već te čeka u dm katalogu i na policama dm-a.

"Dobre cijene u svako vrijeme": Top 4 proizvoda po izboru redakcije

Limunska kiselina čini svoj posao – uklanja kamenac i tvrdokornu prljavštinu, a boca je izrađena od 100 % recikliranog materijala (eko plus!).



Primjer: Naprskaj pod tušem, ostavi minutu-dvije da djeluje, obriši i to je to! Čist, mirisan tuš kao da imaš vlastiti spa.

Multiaktivna formula s aromom limete uklanja tvrdokornu prljavštinu – idealno za kuhinjske površine i sudopere.

Primjer: Dok pripremaš obrok, razliješ nešto po stolu? Malo ovog sredstva i krpa – stol i sudoper izgledaju back-to-new, bez napora.

Prodire duboko u vlakna, uklanja neugodne mirise i prljavštinu, a također je i antistatičkog svojstva pa prašinu drži podalje od vaših lijepih površina.

Primjer: Kad tvoja mačka napravi nered svojim šapicama, iskoristi ovaj sprej, krpu i tepih će ponovo biti čist.

Ako više voliš pjenasti tretman nego tabletu – ovaj sprej izvrsno uklanja tvrdokorne naslage na teško dostupnim mjestima, a miris limuna u kupaoni daje osjećaj svježine.



Primjer: Tvrdokorni kamenac se ne da skinuti? Prekrijte ga ovom pjenom, ostavite neko vrijeme da djeluje i potom isperite.

Tvoj dom je tvoje sretno mjesto

Ne zaboravi, tvoj dom nije samo mjesto za pospremanje – to je prostor u kojem se odmaraš, puniš baterije i pronalaziš mir. Zato si priušti čistoću, mirise i sitne luksuze koji jesenski dan čine toplijim. Uz dm jamstvo dobrih cijena i pametne pogodnosti iz ‘Moj dm’ aplikacije te skupljanje bodova na svojoj dm active beauty kartici, sve to možeš!

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom.