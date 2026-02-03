Vodič za Karneval u Veneciji: Kako isplanirati put iz Zagreba

Iako i u Hrvatskoj imamo poznate karnevale, kao što su Samoborski fašnik i Riječki karneval, onaj u Veneciji svakako vrijedi doživjeti uživo

Venecija, grad na vodi, svake se godine u veljači pretvara u živu pozornicu na kojoj se isprepliću stoljetna tradicija, raskošni kostimi i dašak misterije. Karneval u Veneciji, poznat i kao Carnevale di Venezia, nije samo festival, već putovanje kroz vrijeme koje posjetitelje vraća u doba plemića, intriga i neobuzdane zabave pod krinkom elegantnih maski. Ove godine, od 31. siječnja do 17. veljače 2026., grad slavi pod temom "Olimp: Na izvorima igre", spajajući duh antičkih igara s venecijanskom poviješću. Planirate li jednodnevni izlet ili višednevni boravak, donosimo sve što trebate znati.

Stoljeća tradicije skrivene iza maske

Povijest venecijanskog karnevala seže duboko u prošlost, a prvi zapisi o njemu potječu još iz 1094. godine. Službeno je priznat 1296. kao period slavlja prije korizme, no njegova je prava svrha bila mnogo dublja. U strogoj hijerarhiji Mletačke Republike, karneval je bio jedino vrijeme kada su sve društvene granice nestajale. Pod zaštitom maski, siromasi su se mogli miješati s plemstvom, a anonimnost je dopuštala slobodu koja je ostatak godine bila nezamisliva.

Maske poput Bauta, koja je skrivala cijelo lice i omogućavala nositelju da jede i pije, ili elegantne Colombine, postale su simbolom društvenog izjednačavanja. Međutim, padom Mletačke Republike krajem 18. stoljeća, Napoleon je zabranio karneval, a ova veličanstvena tradicija utihnula je na gotovo dva stoljeća. Njezin puni sjaj obnovljen je tek 1979. godine, kada je talijanska vlada odlučila oživjeti jedinstvenu kulturnu baštinu Venecije.

Profimedia

Planiranje putovanja automobilom iz Hrvatske

Želite li ove godine posjetiti Veneciju pod maskama, donosimo kratki vodič. Za mnoge je putovanje automobilom najpraktičnija opcija za posjet Veneciji. Udaljenost od Zagreba iznosi oko 375 kilometara, što znači otprilike četiri do četiri i pol sata vožnje, ovisno o stanju na cestama i graničnim prijelazima. Kada planirate troškove za dvoje, računajte na izdatak za gorivo od oko 80 do 90 € za povratni put. Cestarine u Hrvatskoj i Italiji stajat će vas dodatnih 40 do 50 € u oba smjera, a neizbježan trošak je i slovenska tjedna vinjeta od 16 €. Ukupno, samo za prijevoz do Venecije potrebno je izdvojiti između 140 i 160 €.

Po dolasku, ključno je pitanje parkinga. Najbliža, ali i najskuplja opcija je garaža na Piazzale Roma, gdje cijena za 24 sata iznosi između 26 i 35 €. Nešto povoljniji je obližnji parking Tronchetto. Ipak, najisplativije je parkirati u Mestreu, predgrađu na kopnu. Cijena parkinga kod željezničkog kolodvora kreće se od 10 do 15 € po danu, a vožnja vlakom do same Venecije traje desetak minuta i stoji svega 1,50 €. Treba imati na umu i da je Venecija uvela ulaznicu za jednodnevne posjetitelje tijekom najprometnijih dana, uključujući vikende za vrijeme karnevala. Cijena ulaznice je 5 €, stoga je preporučljivo rezervirati je unaprijed.

Profimedia

Smještaj i praktični savjeti za boravak

Cijene smještaja tijekom karnevala dosežu vrhunac. Noćenje u hotelu s tri zvjezdice na samom otoku može stajati od 200 do 400 €, dok se u Mestreu mogu pronaći znatno pristupačnije opcije, već od 100 do 180 € za sobu. Za one koji preferiraju organizirani prijevoz, turističke agencije nude jednodnevne izlete autobusom po cijenama od 45 do 60 € po osobi.

Ako ste u Veneciji samo jedan dan, važno je pametno iskoristiti vrijeme. Hodanje je najbolji način za istraživanje grada, jer je vožnja vaporettom (vodenim autobusom) skupa; karta za 75 minuta stoji 9,50 €. Umjesto skupih restorana na Trgu sv. Marka, gdje kava može stajati i preko 15 €, zavirite u sporedne uličice i potražite "cicchetti" barove. Tamo možete uživati u malim, ukusnim zalogajima po cijeni od dva do pet eura i doživjeti autentičnu atmosferu.

Karneval u Veneciji jedinstveno je iskustvo koje spaja umjetnost, povijest i čistu radost življenja. Bilo da se odlučite uroniti u gužvu na Trgu sv. Marka ili se izgubiti u tihim, skrivenim kanalima, čarolija grada pod maskama zasigurno će vas osvojiti i ostaviti uspomene za cijeli život.