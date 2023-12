Najzabavniji šoping: Vodič kroz sajmove i buvljake tijekom prosinca u Zagrebu

Danas postajemo sve svjesniji činjenice da modna industrija uvelike pridonosi globalnom zagađenju, a to utječe i na naše potrošačke navike. Velik broj ljudi, osobito onih kojima je stalo do okoliša, okreće se održivijem načinu života i kupovini u second hand trgovinama i na buvljacima.

Naš glavni grad i njegovi stanovnici ukorak su s ovim trendom pa nas tako i ovog prosinca u Zagrebu očekuje velik broj raznih sajmova i buvljaka na kojima će se moći kupiti rabljene stvari poput odjeće, modnih dodataka, ukrasa za dom i brojni drugi predmeti.

Svakom kupnjom na buvljaku pridonosimo smanjenju tekstilnog otpada te održivoj modi, a ujedno se na taj način smanjuje potreba za prozivodnjom nove odjeće. S obzirom na to da je prosinac vrijeme darivanja, na ovakvim se sajmovima mogu pronaći i jako zgodne stvarčice za božićne poklone.

Osim buvljaka, ovog prosinca u Zagrebu neće nedostajati ni sajmova na kojima će talentirani kreativci i umjetnici prodavati svoje rukotvorine poput nakita, šalica, prirodne kozmetike, slika i drugih ukrasnih predmeta. Takvi sajmovi odlična su prilika da podržimo rad domaćih dizajnera i umjetnika i da na jednom mjestu obavimo svoj božićni shopping.

U nastavku ti donosimo mali vodič kroz buvljake i sajmove koji se ovog prosinca održavaju u Zagrebu i koje svakako vrijedi posjetiti!

Buvljak Barbara Repe

Poznata hrvatska stilistica će održati predbožićni buvljak 8. prosinca u fotografskom ateljeu Zvonimira Ferine, a to je odlična prilika za sve ljubitelje mode i vintage komada da zavire u Barbarin ormar i da si kupe visokokvalitetne modne komade po pristupačnim cijenama. Na buvljaku će se moći kupiti i kvalitetne bunde, kao i ručno rađene unikatne torbice brenda Repe. Buvljak će se održati u Berislavićevoj ulici 20, a trajat će od 15 do 22 sata.

HUSH HUSH Market

Ovog vikenda, 9. i 10. prosinca, zagrebački Muzej suvremene umjetnosti ponovno će biti mjesto kreativnih susreta, ugodnih druženja i centralno mjesto za nabavku originalnih poklona. Vraća se popularni HUSH HUSH Market koji će kroz dva dana izlaganja, od 11 do 19 sati, svim posjetiteljima pružiti priliku da podrže rad talentiranih dizajnera i umjetnika iz Hrvatske i regije te da uživaju u kupnji originalnih poklona za sebe ili svoje najmilije. Dvanaesto izdanje popularnog događanja donosi 41 originalan i zanimljiv brend, a moći će se pronaći odjeća, torbe, umjetnički nakit, ukrasni predmete za dom od keramike i drveta, ilustracije, prirodna kozmetika te igračke za najmlađe.

Mini Down The Chimney

U šarmantnom showroomu Mini Show Off na Krvavom mostu i ove će se godine održati tradicionalno predbožićno druženje simpatičnog naziva 'Mini Down The Chimney' na kojem će brendovi kao što su Mini Industry, Sitolab, Emma Bo, Ana Popovic Shoes, Gulch i brojni drugi izlagati i prodavati svoje proizvode. Sajam se održava 15. i 16. prosinca.

Marinski Pop Up

U subotu, 9. prosinca, od 11 do 18 sati, u Botaničaru poznati domaći brend Marinski će nuditi proizvode iz svojih ograničenih i novih kolekcija, i to po promotivnim cijenama. Ako sebi ili dragoj osobi ovog Božića želiš pokloniti unikatnu dizajnersku šalicu, vazu, nakit ili zanimljive božićne ukrase, nemoj propustiti ovaj događaj.

Sjajno Market

Mjesto održavanja ovog zanimljivog eventa je Oris Kuća arhitekture, u Ulici kralja Držislava 3, a sajam će se održati 15. i 16. prosinca. Moći će se pronaći razne stvari, od unikatne keramike pa do dugovječnog nakita, dizajnerskih komada za dom i za one najmlađe.

10. Sajam kreativnog kolektiva MADE BY

Deseti jubilarni sajam kolektiva MADE BY održava se 16. i 17. prosinca u Hotelu Dubrovnik, a okupit će oko pedesetak dizajnera, umjetnika i kreativaca iz Hrvatske i regije. U dvodnevnom druženju moći ćeš istražiti ponudu novih, ali i već poznatih brendova te kupiti unikatnu odjeću, nakit, modne dodatke, ukrase za dom, torbe, proizvode za djecu, prirodnu kozmetiku, ilustracije, keramiku, proizvode za kućne ljubimce. Radno vrijeme sajma je od 10 do 19 sati oba dana, a na sajmu su dobrodošli i četveronožni prijatelji. Više informacija pogledaj ovdje.

Buvljak zimski backyard

U subotu, 9. prosinca ponovo se održava još jedan buvljak u dvorištu i prostorijama AKC Medike. Može se kupovati, zamijeniti ili zamijeniti. Na buvljaku ćete se moći počastiti sokovima, kavom, čajem i veganskim ručkom.

