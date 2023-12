Što pokloniti najmilijima ovog Božića? Imamo super ideje za poklone do 20 eura

Božić nam je sve bliže, a ako još uvijek nisi smislila što pokloniti dragim ljudima ovih blagdana, za tebe smo pripremile vrlo koristan vodič s idejama za poklone koji ne koštaju više od 20 eura. Želiš li izbjeći sav onaj stres božićnog shoppinga u zadnji čas, već sada počni planirati i kreni u kupovinu, a ako ti nedostaje ideja za božićne darove, u našem ćeš vodiču zasigurno pronaći inspiraciju. Smisao Božića, dakako, nisu pokloni, no svi mi volimo drugima pokloniti nešto kako bismo ih razveselili i uljepšali im blagdane.

Bilo da tražiš božićni poklon za mamu, partnera ili pak kolegicu s posla, donosimo ti pregršt zanimljivih prijedloga – od mekanih čarapa pa do elegantnih čaša i knjiga, mogućosti su beskrajne. No, budući da su ljudi različiti, pronalazak idealnog poklona iziskuje pažljivo promišljanje o njihovim željama, preferencijama i potrebama. Kako bismo ti olakšale božićni shopping, sakupile smo mnoštvo zanimljivih ideja na jednom mjestu. U nastavku ti donosimo naš popis bezvremenskih poklona do 20 eura s kojima ne možeš pogriješiti, a sasvim će sigurno razveseliti svaku osobu koja će ih pronaći ispod bora.

H&M – Mekane papuče, 16 eur

H&M – Mala metalna vaza, 15 eur

H&M – Staklena posuda za džem, 15 eur

H&M – Set čaša za koktel, 12 eur

H&M – Metalni držač svijeće, 15 eur

H&M – Prekrivač od žakarda, 20 eur

Reserved – Kapa od mješavine vune, 20 eur

Reserved - Plamenik za mirisno ulje, 10 eur

Reserved – Mirisna svijeća, 13 eur

Reserved – Božićna šalica, 8 eur

Reserved - Rebrasta šalica s tanjurićem, 16 eur

Reserved - Keramički držač svijeća, 18 eur

Reserved – Karirani šal, 16 eur

Sinsay – Čarape, 4,50 eur

Sinsay - Komplet pamučne pidžame, 13 eur

Sinsay - Džemper s uzorkom, 15 eur

Knjga "Jednog dana u prosincu" (Josie Silver), 16 eur

Zara Home – Tanjur terakota, 11 eur

Zara Home – Pribor za jelo, 13 eur

Zara Home – Glineni svijećnjak, 11 eur

Zara Home – Mirisna svijeća, 20 eur

Zara Home – Svjetleća kućića, 9 -19 eur

Douglas - Rituals Natural Nourishing Shower Cream. 14 eur

Foto: Douglas, H&M, Sinsay, Reserved, Zara Home, Znanje