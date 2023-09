Ono što prvo vidiš otkriva koje važne lekcije si naučila u prošlom životu

Ideja o prošlim životima je za mnoge jako uvjerljiva iako se više vezuje za Istok i religije koje prevladavaju u tim dijelovima svijeta. Budizam i hinduizam objašnjavaju da smo svi živjeli već neki broj života i da naša duša ide iz života u život te sakuplja nova iskustva i uči lekcije koje su joj potrebne. Također, mnogi ljudi vjeruju u ovo iako nisu povezani s ovim religijama. Ljudi koji vjeruju u prošle živote misle da su prošla iskustva i sjećanja pohranjena u podsvijesti. Neki su se čak pokušali se i sjetiti prošlih života, ali za one koji su u duhovnoj potrazi, vrlo često je dar sjećanja na prošle živote nešto što se pokazuje kroz intuiciju i odabir smjera u životu.

Duhovne prakse kažu da je važno da naučimo sve potrebne lekcije jer će se iste situacije u životu ponavljati dok ne naučimo ono što je potrebno. Čak i ako nisi duhovna osoba, lekcije koje si naučila u svojim bezbrojnim prošlim životima mogu ti pomoći da dublje shvatiš neke situacije.

Kako bi se malo zabavila i otkrila što si naučila u prošlim životima pogledaj fotografiju, a zatim u nastavku otkrij što predstavlja ono što si prvo uočila.

POGLEDAJ VIDEO: Koliko različite uloge u životu utječu na život svake žene?

Ako si prvo uočila crvenu kuću

Crvena kuća je prvo što si uočila na gornjoj fotografiji? Velika je vjerojatnost da si u prošlom životu puno vremena provela u fizičkom radu i živjela u ruralnom području. To bi moglo biti daleko od života koji sada živiš, ali to ne znači da nema lekcija koje treba naučiti. Ako se tijekom većine dana osjećaš frustrirano ili umorno, možda se trebaš prisjetiti svoje snage koju si imala u prošlom životu. Nikada nemoj očajavati, samo čvrsto nastavi prema naprijed jer iz prošlog života znaš da se naporan rad na kraju uvijek isplati.

Foto: Unsplash

Ako si prvo uočila travu

Ako si prvo uočila zelenilo odnosno travu onda si vjerojatno u jednom od prošlih života bila netko tko je većinu vremena proveo uz knjigu. Težila si tome da budeš najbolja u svom području i možda bi čak zbog toga propuštala neke društvene i obiteljske obveze. Stoga si postala svjesna svega što si propustila dok si radila bez predaha. Život su stvari koje se događaju kada ne obraćamo pozornost, a ti si u prošlom životu shvatila da je važno da ne propuštaš važne trenutke.

Foto: Unsplash

Ako si prvo uočila vodu

Ako si prvo uočila vodenu površinu onda si u prošlom životu bila mornar ili osoba koja je puno vremena provodila u blizini vode. Ovo se moglo odigravati na različite načine, a upravo zbog toga osjećaš veliku povezanost s vodom iako možda ne živiš u blizini vode. Možda to čak nikada nisi ni izgovorila, ali ipak se osjećaš sjajno uz bilo koju vodenu površinu. U prošlom životu si naučila da se vodene površine uvijek mijenjaju, baš poput života. Znaš koliko je važno očekivati ​​neočekivano i biti spreman nositi se s onim što život pošalje. No znaš i kako se boriti i upravo je to ono što si naučila - stalna svijest o promjenama je ključ za sreću.