Veliki uspjeh hrvatskog filma: 'Fiume o morte!' proglašen najboljim europskim dokumentarcem

Hrvatska kinematografija ostvarila je povijesni uspjeh. U Berlinu je u subotu, 17. siječnja, dokumentarno-igrani film "Fiume o morte!" riječkog redatelja Igora Bezinovića osvojio Nagradu Europske filmske akademije (EFA) za najbolji dokumentarni film. Ovo prestižno priznanje, koje se često naziva i "europskim Oscarom", prvi je put dodijeljeno jednom hrvatskom dugometražnom dokumentarcu, čime je ovaj film trajno upisan u anale ne samo domaće, već i europske filmske umjetnosti.

Desetogodišnji projekt koji je oživio zaboravljenu povijest

Film "Fiume o morte!" bavi se jednim od najbizarnijih i najkontroverznijih razdoblja u povijesti Rijeke: šesnaestomjesečnom okupacijom grada koju je od 1919. do 1920. godine predvodio ekscentrični talijanski pjesnik i ratnik Gabriele D'Annunzio. No, Bezinovićev pristup ovoj temi daleko je od klasične povijesne lekcije. Riječ je o fascinantnom hibridu koji spaja arhivske snimke, od kojih je sačuvano više od deset tisuća fotografija, s igranim rekonstrukcijama u kojima sudjeluju stotine današnjih stanovnika Rijeke.

Upravo taj kolektivni duh čini okosnicu filma. Sam redatelj, rođeni Riječanin, na projektu je radio punih deset godina, potaknut željom da istraži prošlost vlastitog grada o kojoj se u školi malo učilo. "Tijekom ovog procesa upoznao sam stotine sugrađana koji su htjeli raditi na filmu ispred ili iza kamere", izjavio je Bezinović. Vozači, političari, smetlari, arhivisti, glazbenici i profesori zajedno su stvarali film, pretvarajući D'Annunzijevo nekadašnje "igralište" u prostor gdje se građani Rijeke igraju i preuzimaju narativ o vlastitoj povijesti.

Pankerska energija kao protuteža nacionalizmu

Ono što "Fiume o morte!" izdvaja jest njegov jedinstven stil, opisan kao "brutalno činjenično, ali prkosno pankersko filmsko putovanje, smrtno ozbiljno, a opet urnebesno nadrealno". Film kritički secira mehanizme propagande, političkog performansa i manipulacije koje je D'Annunzio koristio, a koji su poslužili kao uvertira u fašizam i utrli put kasnijim autoritarnim vođama. U intervjuu za The Hollywood Reporter, Bezinović je D'Annunzija usporedio s Jokerom, "superinteligentnim i duhovitim negativcem kojeg se istovremeno bojite", povlačeći paralele s današnjim populistima poput Donalda Trumpa.

Kroz anarhičnu energiju i crni humor, film ne samo da rekonstruira događaje, već i istražuje kako se nacionalističke ideologije, ma koliko apsurdne bile, ukorjenjuju u društvu. Umjesto suhoparnog izlaganja činjenica, Bezinović i njegovi sugrađani nude angažiran i provokativan pogled koji povezuje prošlost sa sadašnjošću, podsjećajući da su ultranacionalističke ideje "još uvijek tu, samo ne znamo tko su ti ljudi".

Put do europskog vrha

Nagrada Europske filmske akademije kruna je impresivnog niza priznanja koje je film ostvario od svoje svjetske premijere na prestižnom festivalu u Rotterdamu. Ondje je postao prvi hrvatski film u povijesti koji je osvojio glavnu nagradu "Tiger", kao i nagradu kritike FIPRESCI. Uslijedio je trijumf na 72. Pulskom filmskom festivalu sa šest Zlatnih Arena, uključujući one za najbolji film i najbolju režiju.

Film, koji je nastao kao koprodukcija Hrvatske (Restart), Italije (Videomante) i Slovenije (Nosorogi), bio je i hrvatski kandidat za 98. nagradu Oscar. Iako nije ušao u uži izbor, ostvario je nevjerojatan uspjeh kod domaće publike, postavši najgledaniji hrvatski dokumentarni film od neovisnosti s gotovo 40.000 gledatelja.

Preuzimajući nagradu u Berlinu, Igor Bezinović emotivno ju je posvetio Rijeci i Riječanima. Svoj je govor iskoristio i kako bi pružio podršku studentskim prosvjedima protiv militarizacije u Njemačkoj, još jednom potvrdivši da je "Fiume o morte!" puno više od filma. To je snažan umjetnički i politički čin koji dokazuje da se o povijesti može govoriti na nov, hrabar i iznimno relevantan način