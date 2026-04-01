Uz brojne uzvanike u Zagrebu je održana svečana premijera filma 'Zrinski'

Nakon pretpremijera održanih u Čakovcu i Varaždinu, koje su okupile više od 1000 gledatelja na samo dvije projekcije, u Zagrebu je održana premijera filma Zrinski, za koji je zbog velikog interesa rezervirana i druga kino-dvorana u ekskluzivnom prostoru Kaptol Boutique Cinema. Na zagrebačkoj premijeri nazočili su Župan Međimurske županije Matija Posavec, te brojni uzvanici iz političkog i kulturnog života Hrvatske koji su s nestrpljenjem čekali premijeru.

''Film Zrinski priča je o povijesti našeg kraja, o čovjeku čije je postojanje važno za našu povijest koju na ovaj način autori žele vratiti u fokus hrvatske povijesti. Revitalizacija Zrinskih kao obitelji važan je element u turističkoj ponudi Međimurja pa smo zajedno s cijelim timom s veseljem dočekali ovu promociju'', rekli su iz Međimurske županije koja je, zajedno s TZ Međimurske županije, sufinancirala produkciju ovog filma. Prije svečane premijere održan je i panel u kojem je sudjelovala cijela produkcijska ekipa i glavni glumci, a koji je vodila Doris Pinčić Guberović.

Zrinski kao nikad prije: vizualno dojmljivi film Alena Matušina

Film o Zrinskima u režiji Alena Matušina donosi snažan i vizualno dojmljiv prikaz jedne od najvažnijih plemićkih obitelji hrvatske povijesti, čiji je utjecaj stoljećima oblikovao politički, kulturni i društveni život na prostoru današnje Hrvatske. U središtu filma nalazi se priča o usponu i padu Zrinski obitelji koja je kroz generacije gradila moć, utvrde i savezništva, ali i sudjelovala u ključnim povijesnim događajima. Poseban naglasak stavljen je na dramatična razdoblja obilježena borbama za očuvanje autonomije te složene odnose s tadašnjim velikim silama. Film ne ostaje samo na kronološkom prikazu povijesti, već kroz likove nastoji približiti i osobne dileme, ambicije i žrtve koje su obilježile njihovu sudbinu.

''Već sama činjenica da u dinastiji koja se proteže kroz jedno duže povijesno razdoblje postoji Zrinski koje je ostao po strani, za što postoje razlozi koje objašnjavamo u filmu, bio je dovoljan razlog da uđemo u projekt, a pozicija odlučivanja u kojoj sam ujedno bio i redatelj i producent omogućila je dobar balans između umjetničkih i poslovnih odluka", kaže Matušin, čiji se redateljski pristup oslanja na kombinaciju igranih scena i dokumentarnih elemenata, čime se postiže dinamičan ritam i pristupačnost široj publici. Vizualni identitet filma dodatno je naglašen autentičnim lokacijama, među kojima se posebno ističu povijesni lokaliteti poput Bakra, gdje su Zrinski ostavili dubok trag. Time film ne djeluje samo kao povijesna rekonstrukcija, već i kao svojevrsno putovanje kroz prostor i vrijeme. Važan segment filma čini i edukativna komponenta, jer gledateljima pruža uvid u širi kontekst djelovanja Zrinskih'', od njihove političke moći do kulturnog nasljeđa koje je i danas prisutno. Upravo ta kombinacija informativnog i emotivnog pristupa čini film zanimljivim kako ljubiteljima povijesti, tako i onima koji tek otkrivaju ovu temu.

''Kad smo snimili prve scene, vidjelo se koliko je truda uloženo u ovaj projekt pa pohvale koje sada dolaze od zadovoljne publike su za očekivati! Imao sam veliku čast ali i odgovornost odigrati jednog tako velikog gospodina kao što je Nikola VII. Zrinski i priliku da prođem kroz genijalne kostime i stvari koje nikad inače ne bih prošao u glumačkom svijetu", kaže Denis Bosak, kojem se u nošenju priče o Zrinskima pridružila i izrazito talentirana mlada glumica Vini Jurčić, koja je odigrala Nikolinu suprugu Mariju Sofiju Löbel. Vini na premijeri nije mogla sakriti oduševljenje brojnim pozitivnim kritikama ali i činjenicu kako je njezin glumački povratak u 17.stoljeće bilo, kako je komentirala, fenomenalno iskustvo. U glumačkoj postavi su i Emir Hadžihafizbegović, Anita Matić Delić...

Mario Delić - ključni doprinos sadržaju i vizualnom identitetu

U stvaranju filma o Zrinski u režiji Alena Matušina važnu ulogu imao je i Mario Delić, čiji je doprinos bio ključan u oblikovanju sadržajne i povijesne dimenzije projekta. Mario Delić, direktor hvaljene fotografije, sudjelovao je u razvoju priče i interpretaciji povijesnih izvora, pomažući da se kompleksna povijest Zrinskih približi suvremenoj publici na razumljiv i narativno zanimljiv način. Njegov rad bio je usmjeren na povezivanje povijesnih činjenica s filmskim pripovijedanjem, kako bi se izbjegla suhoparna kronologija i stvorila dinamična, gledljiva cjelina.

''Potrudili smo se. Od nalaženja lokacija koje će pomoći u pričanju ove priče. A ona je zapravo kompleksna i činimo je svi- odlični glumci, kostimi, povijest i na kraju fotografija koja će povijesnu lentu učiniti zanimljivom- zaključuje Delić čiji je rad, točka na 'I' produkcije kakve se mogu vidjeti na HBO-u ili Netflixu.