Ove slavne face optužene su za toksično i nasilno ponašanje

Manipulativno i posesivno ponašanje u vezi češće je nego što misliš. U tim slučajevima nasilnik stalno provjerava gdje i s kim je njihov partner, ne poštuje granice slobode, ucjenjuje žrtvu, uvjerava je da je uvijek on u pravu te joj, u nekim slučajevima, s vremenom počinje zabranjivati stvari pod krinkom brige. Žrtve nažalost postaju uvjerene da su same krive i da su zaista pogriješile. Emocionalno je nasilje teško prepoznati, a onima koji ga trpe često je sram to priznati što zbog straha od osude što zbog straha za sigurnost.

Ipak, jako je važno reagirati na prve znakove emocionalnog nasilja te potražiti podršku i pomoć. Ljudi često idealiziraju ljubavne odnose slavnih, no i među zvijezdama ima (navodnih) nasilnika i manipulatora. Posljednji se tom popisu pridružio glumac Jonah Hill kojega je njegova bivša partnerica, profesionalna surferica Sarah Brady, ljetos javno optužila za kontrolirajuće ponašanje, emocionalno uznemiravanje i mizoginiju. Na Instagramu je podijelila snimke zaslona prema kojima ju je Hill tražio da ukloni fotografije u kojima je u kupaćem kostimu ili na kojima surfa.

Uz to, kako prenosi She Knows, upozoravao je da slučajno ne ide na surfanje s drugim muškarcima. ''Sviđa mi se kako tvoj terapeut misli da sam loš. Ja sam doslovno najbolji dečko. Na zemlji'', stoji navodno u jednoj poruci.

Brady je kasnije otkrila da je o uznemiravajućem ponašanju progovorila jer je zadržavanje svega u sebi naštetilo njenom psihičkom zdravlju, ali i jer je htjela upozoriti druge na to kakvo ponašanje u vezi nije prihvatljivo. Potaknuti tim slučajem, u nastavku izdvajamo slavne frajere optužene za emocionalno, ali i tjelesno uznemiravanje – i to ne samo u vezama. Većina ih to poriče, no neki su se zbog navodnih prijestupa našli i na sudu pa i izgubili uloge…

