Ove slavne face optužene su za toksično i nasilno ponašanje

Manipulativno i posesivno ponašanje u vezi češće je nego što misliš. U tim slučajevima nasilnik stalno provjerava gdje i s kim je njihov partner, ne poštuje granice slobode, ucjenjuje žrtvu, uvjerava je da je uvijek on u pravu te joj, u nekim slučajevima, s vremenom počinje zabranjivati stvari pod krinkom brige. Žrtve nažalost postaju uvjerene da su same krive i da su zaista pogriješile. Emocionalno je nasilje teško prepoznati, a onima koji ga trpe često je sram to priznati što zbog straha od osude što zbog straha za sigurnost.

Ipak, jako je važno reagirati na prve znakove emocionalnog nasilja te potražiti podršku i pomoć. Ljudi često idealiziraju ljubavne odnose slavnih, no i među zvijezdama ima (navodnih) nasilnika i manipulatora. Posljednji se tom popisu pridružio glumac Jonah Hill kojega je njegova bivša partnerica, profesionalna surferica Sarah Brady, ljetos javno optužila za kontrolirajuće ponašanje, emocionalno uznemiravanje i mizoginiju. Na Instagramu je podijelila snimke zaslona prema kojima ju je Hill tražio da ukloni fotografije u kojima je u kupaćem kostimu ili na kojima surfa.

Uz to, kako prenosi She Knows, upozoravao je da slučajno ne ide na surfanje s drugim muškarcima. ''Sviđa mi se kako tvoj terapeut misli da sam loš. Ja sam doslovno najbolji dečko. Na zemlji'', stoji navodno u jednoj poruci.

Brady je kasnije otkrila da je o uznemiravajućem ponašanju progovorila jer je zadržavanje svega u sebi naštetilo njenom psihičkom zdravlju, ali i jer je htjela upozoriti druge na to kakvo ponašanje u vezi nije prihvatljivo. Potaknuti tim slučajem, u nastavku izdvajamo slavne frajere optužene za emocionalno, ali i tjelesno uznemiravanje – i to ne samo u vezama. Većina ih to poriče, no neki su se zbog navodnih prijestupa našli i na sudu pa i izgubili uloge…

POGLEDAJ VIDEO: Kako pravilno izvesti plank?

Henry Cavill

Prošle su godine obožavatelji serije 'Witcher' ostali začudeni informacijom kako zvijezda serije, glumac Henry Cavill, napušta ekipu. Ubrzo su se pojavila šuškanja oko razloga Cavillova odlaska, a paralelno s tim na vidjelo su počele izlaziti optužbe o glumčevom toksičnom ponašanju na setu. Kako su kazali izvori, na početku je s Henryjem bilo dobro surađivati, no kasnije je navodno imao niz sebičnih zahtjeva – među ostalim, htio je nadglasati kolektiv i unijeti promjene u scenarij, a saznalo se i da je imao neprimjerene i 'otrovne' komentare, najviše na račun producentice Lauren Hissrich. Na kraju je sve eskaliralo jer je glumac nastojao prepravljati scene i imati potpunu kontrolu nad svim što se događa što bi mogao biti očiti uzrok razdora na setu.

Spomenimo da ovo nije glumčevo prvo neprimjereno ponašanje. Još je 2018. u vremenu jačanja Me Too pokreta glumac istaknuo da ima nešto prekrasno u tome da muškarac 'lovi' ženu, ali i da se boji prići i koketirati sa ženama kako ne bi bio prozvan nasilnikom.

Bradley Cooper

Bradley Cooper je s manekenkom Irinom Shayk bio u vezi od 2017. do 2019., a nedavno se šuškalo o tome je li par opet skupa jer su nekoliko puta zajedno viđeni sa šestogodišnjom kćeri Leom de Seine. Ipak, zasad se čini da im je odnos blizak upravo zbog djevojčice. No, manje je poznato da se zgodan glumac još 2006. oženio s glumicom Jennifer Esposito. Iako je njihov brak trajao svega četiri mjeseca, glumica je u javnost nedavno iznijela neke mučne detalje iz prošlosti. U svojoj knjizi Jennifer's Way piše da je Cooper bio ''zabavan, pametan, samouvjeren, arogantan i vrhunski manipulator''. Navodno je na početku ignorirala crvene zastavice, no onda je shvatila da će odnos brzo propasti zbog glumčeve 'opake i hladne strane''. Prema riječima Cooperove bivše, odnos se vrtio samo oko njega i njegovih potreba te je zato – kako piše – propao ''naglo, grubo i s točno onom bešćutnošću kakvu je i očekivala''.

Armie Hammer

Zvijezda filma 'Call Me By Your Name' prije nešto više od dvije godine našao se u problemima. Više ga je žena optužilo za seksualno zlostavljanje i kanibalizam. Otkrivene su poruke koje svjedoče o glumčevoj opsjednutosti BDSM-om i kanibalističkim fantazijama, a najmučnije je detalje iznijela žena pod imenom Effie tvrdeći da ju je Hammer emocionalno i seksualno zlostavljao i to dok je glumac paralelno bio u braku s Elizabeth Chambers. Kasnije je portal Air Mail otkrio da je Effie malo nakon skandala na Instagramu priznala da je ipak pristala na seks s glumcem te da je Hammer zapravo nije silovao.

Ipak, Hammer je u tom razdoblju dobio još dvije ozbiljne optužbe za zlostavljanje. Paige Lorenze je ispričala kako je tijekom jednog BDSM odnosa iznad pubične kosti Hammer urezao svoj inicijal te da joj je navodno govorio kako bi joj izvadio rebra, nadimio, skuhao i pojeo. Iako nije priznao seksualno nasilje, kazao je da je emocionalno uznemiravao obje žene, ali i da je od 2021. otišao na rehabilitaciju te na odvikavanje od droga i alkohola što mu je omogućilo okretanje novog lista u životu.

Stephen Amell

Prije dvije godine, 2021., i kanadski je glumac pokupio optužbe za nedolično ponašanje u javnosti, odnosno emocionalno uznemiravanje. Sve se dogodilo jednog ponedjeljka popodne kada se Amell tijekom leta iz Austina prema Los Angelesu posvađao sa suprugom Cassandrom Jean. Prema iskazima stjuardesa, Amell se navodno derao na suprugu te je izgledao pijano. I dok osoblje zrakoplova tvrdi da ih glumac nije poslušao da se umiri i prestane te da je stoga izbačen s leta. On s druge strane tvrdi kako se stišao nakon 10 minuta vike (jer su ga to tražili) te da to nije bila svađa nego isključivo njegova krivnja jer je dopustio emocijama da prevladaju, prenosi She Knows.

Conor McGregor

Ozbiljan seksualni skandal od lipnja trese i zvijezdu UFC-a. Conor McGregor optužen je da je seksualno zlostavljao jednu ženu nakon utakmice finala NBA lige. U pismima koje je borcu, NBA ligi i Miami Heatu poslala žrtvina odvjetnica, navodi se da ju je McGregor 'agresivno poljubio', prisilio na oralni seks i pokušao nastaviti seksualnu aktivnost nakon čega ga je žena nekoliko puta udarila laktom i pokušala pobjeći. I dok McGregorova strana vjeruje da su tvrdnje lažne te da je posrijedi iznuđivanje, dužnosnici UFC-a nisu htjeli ništa dodatno komentirati sve dok traje istraga.

Chris Noth

Legendarna 'Faca' iz serije 'Seks i grad' optužen je za seksualno nasilje koje se navodno dogodilo 2004. i 2015. godine. Optužbe su protiv njega iznijele dvije žene: jedna tvrdi da ju je Noth silovao u njegovom stanu 2004. kada je imala 22 godine. I ne samo to – zbog ozljeda koje joj je nanio navodno je završila u bolnici na šivanju. Potom se javila i druga navodna žrtva tvrdeći da ju je glumac 2015. pozvao u stan gdje ju je i napao, odnosno dodirivao bez dopuštenja. Uslijed ove dvije optužbe, glumica Zoe Lister-Jones kolegu je nazvala 'grabežljivcem', dok Noth niječe optužbe navodeći da 'ne uvijek znači ne - to je granica koju nisam prešao' te da su kontakti s tim ženama bili 'sporazumni'. Ipak, zbog tih je optužbi Nothu prekinut angažman u seriji 'The Equalizer', a nismo ga gledali ni u finalu novog 'Seks i grada' – 'And Just Like That'.

Dustin Hoffman

Čak sedam optužbi za seksualni napad i uznemiravanje ima 86-godišnji Dustin Hoffman. Među navodnim žrtvama dvije su djevojke koje u trenutku napada nisu bile ni punoljetne. Iako su optužbe detaljno opisane u The Hollywood Reporteru i Varietyu, Hoffmanov odvjetnik smatra ih 'klevetničkim neistinama', dok se glumac opravdava time da ima 'najveće poštovanje prema ženama' te da se osjeća užasno jer ih je sve što je učinio moglo dovesti u neugodnu situaciju'', prenosi She Knows.