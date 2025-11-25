U Karlovac stiže najčarobnije doba godine i donosi koncerte poznatih pjevača

Karlovčani i njihovi gosti moći će uživati u koncertima, radionicama, izložbama, predstavama, adventskoj utrci, interaktivnim programima i blagdanskim pričama za sve uzraste

Karlovac se i ove godine pretvara u najljepšu blagdansku pozornicu! Advent u Karlovcu započinje 29. studenoga i donosi bogat, raznolik program koji će se održavati na otvorenim prostorima grada, kao i u brojnim gradskim ustanovama – Kinu Edison, Gradskom kazalištu "Zorin dom“, Aquatika – slatkovodnom akvariju, Starom gradu Dubovcu, Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić, na Gradskom klizalištu a od 12. prosinca pa sve do Nove godine i na karlovačkoj Promenadi.

Posjetitelje očekuje čitav niz zabavnih događanja – glazbenih, kulturnih, sportskih i edukativnih sadržaja koji će ispuniti svaki kutak grada. Karlovčani i njihovi gosti moći će uživati u koncertima, radionicama, izložbama, predstavama, adventskoj utrci, interaktivnim programima i blagdanskim pričama za sve uzraste.

U raskošno uređenoj Radićevoj ulici, koja će ove godine posebno zablistati, 29. studenoga u 18 sati upalit će se prva adventska svijeća – simbol nade i početka adventskog vremena. Blagdanski ugođaj ispunit će svaki kutak, stvarajući atmosferu koja poziva na druženje i stvaranje najljepših doživljaja u srcu Karlovca.

Advent za sve generacije

Manifestacija "Karlovačke adventske priče“ započinje 29. studenoga uz svečani nastup Kulturno-umjetničkog društva Stative, koji će svojim tradicionalnim izvedbama oplemeniti trenutak paljenja prve adventske svijeće na Stativama i na taj način označiti početak ovogodišnjeg adventskog programa. Inovativnu, interaktivnu dimenziju adventskom doživljaju donosi Udruga informatičara Karlovačke županije kroz radionice „Digitalni adventski kalendar Karlovca“. Sudionici će kroz zabavne i edukativne aktivnosti otkrivati digitalne sadržaje, povezivati se s lokalnom zajednicom te doživjeti advent u kreativnom, suvremenom obliku.

Poseban dio ovogodišnjeg Adventa odvija se u Kinu Edison, jednom od posebnih adventskih prostora koje i ove godine donosi jedinstvenu kombinaciju kulture i blagdanske inspiracije. Tijekom prosinca ovo kultno gradsko kino postaje pravo kulturno središte za posjetitelje svih uzrasta, nudeći niz raznovrsnih sadržaja – od filmskih projekcija i promocija, do predstava i susreta s autorima. Posebno izdvajamo programe s besplatnim ulazom, među kojima su predstavljanje slikovnice i projekcija animiranog filma „Šuma Striborova“ autorice Ane Despot 3. prosinca, promocija albuma energičnog benda Tight Grips 5. prosinca obiteljski film „Božićna mišolovka“ 6. prosinca. Publiku očekuje i predstava „Kraj kojeg ne znaš“ izvedbenog kolektiva Tricycle Trauma 7. prosinca, kao i projekcija „Obnova Crkve Presvetog Trojstva i Franjevačkog samostana od 2021. do 2025. godine“ 8. prosinca. Posebnu vrijednost donosi i inkluzivna projekcija filma „Sedmo nebo“ (2023.), prilagođena osobama oštećena sluha i vida.

Promo

Promo

I ove godine jedno od najomiljenijih mjesta posjetitelja bit će Gradsko klizalište kod Sokolskog doma, na kojem će klizanje od 12. prosinca pa sve do Nove godine biti besplatno. Vikendom atmosferu dodatno podižu Disko na ledu i DJ program, a posebno veselje očekuje najmlađe 31. prosinca u podne, kada se održava Dječji doček Nove godine s animatorima, glazbom i odbrojavanjem – trenutak koji mališanima pruža nezaboravno, veselo iskustvo.

Advent na Promenadi

Advent na Promenadi započinje 12. prosinca – od 17 sati posjetitelje očekuje bogata gastro i trgovačka ponuda lokalnih ugostitelja te raznovrstan zabavni i kulturni program. Istoga dana otvara se i Božićni obrtnički sajam, na kojem će posjetitelji moći odabrati blagdanske dekoracije, suvenire, čestitke, rukotvorine, nakit, licitare, prigodne poklone i čitav niz drugih maštovitih blagdanskih proizvoda. Humanitarnu notu Adventu na Promenadi dat će i kućica Udruge "Jak kao Jakov", gdje će posjetitelji kupnjom njihovih proizvoda moći podržati rad udruge.

Svečano otvorenje Adventa na Promenadi i Božićnog obrtničkog sajma održat će se 12. prosinca u 19 sati, a blagdanski će ugođaj dodatno obogatiti nastup grupe Magazin. Tijekom prosinca posjetitelje očekuje raznolik glazbeni program uz nastupe brojnih istaknutih izvođača – Matije Cveka, Mladena Grdovića, Tajči, Luke Nižetića, Natali Dizdar, Zdenke Kovačiček, Mije Dimšić, grupe Cambi i lokalnih glazbenih izvođača.

Ulazak u novu, 2026. godinu Karlovčani i njihovi gosti dočekat će uz koncert Maje Šuput, koja će donijeti nezaboravnu atmosferu i vrhunsku zabavu. Posebno izdvajamo i Kupolu – grijani prostor namijenjen programima za djecu i mlade i atraktivan foto-kutak, idealno mjesto za druženje, opuštanje i stvaranje najljepših blagdanskih uspomena.

Adventska utrka, Hanuka, Aquatika i Stari grad Dubovec

Prosinac 13. rezerviran je za tradicionalnu Karlovačku adventsku utrku, omiljenu sportsku manifestaciju koja svake godine okuplja veliki broj trkača i rekreativaca. Utrka se održava u posebnom blagdanskom ozračju, uz glazbu, navijanje i veseli ambijent koji dodatno motivira i sudionike i publiku. Sudionici tako imaju priliku doživjeti jedinstveni spoj sporta, zajedništva i adventske čarolije Karlovca.

Promo

Karlovac će i ove godine obilježiti blagdan Hanuke posebnim programima Udruge Židovi u Karlovcu, koji donosi dojmljiv spoj tradicije, zajedništva i glazbene ljepote. U Zorin domu će se 2. prosinca 2025. u 19:30 sati održati koncert Shmuela Barzilaja, nadkantora bečke sinagoge. Njegov izniman repertoar duhovne i tradicionalne židovske glazbe pružit će posjetiteljima jedinstven kulturni doživljaj.

Za ljubitelje prirode i interaktivnih doživljaja, Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac od 30. studenoga priprema poseban zimski program ispunjen edukativnim i kreativnim radionicama za djecu i odrasle. Posjetitelji će moći zaviriti „iza kulisa“ akvarija, krenuti u pripovjedne šetnje sa Somom Tomom, otkrivati skrivene tajne Akvarija te sudjelovati u brojnim radionicama za djecu i odrasle.Program donosi i posebna fotografska izazove i iznenađenja za sve ljubitelje objektiva, stvarajući idealan spoj edukacije, zabave i zimskog ugođaja. Zimski program traje do 11. siječnja 2026.

Advent u Karlovcu donosi bogat i raznolik program za sve uzraste i na Starom gradu Dubovcu. Program započinje 28. studenoga radionicom izrade adventskih vijenaca, nastavlja se 5. prosinca predstavom „Dnevnik uspomena moje bake“, a 6. prosinca najmlađe očekuje veseli doček Svetog Nikole uz kreativne radionice „Keksi za Nikolu“ i izradu personaliziranih božićnih kuglica. 11. prosinca možete sudjelovati na radionici „Zlatna tradicija u božićnim kuglicama“, gdje će posjetitelji imati priliku upoznati tradiciju ukrašavanja kuglica slamom. Sve ovo čini Stari grad Dubovac mjestom kreativnosti, igre, tradicije i pravog blagdanskog raspoloženja.

Advent u Karlovcu i ove godine donosi posebnu atmosferu, mirise blagdana te raznovrsni glazbeni i zabavni program od prvog paljenja adventske svijeće pa sve do dočeka Nove godine, a Grad Karlovac i gradske ustanove svojom zajedničkom organizacijom stvaraju blagdansku priču koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetitelja.