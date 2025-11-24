Cubismo otvara Advent na Gornjem gradu, donosimo cijeli program Adventa 'Caffe de Matoš'

Stotine lampica i prepoznatljivi vintage, restaurirani komadi – kao i uvijek kod Matoša – nudit će niz čarobnih kutaka za fotkanje, glazbeni program i hranu

Još nas samo tri dana dijele od početka adventske čarolije, a pozornica Adventa kod Matoša na istočnoj strani Strossmayerovog šetališta već se priprema za najveseliji, najluđi i najrasplesaniji start blagdana. U subotu, 29. studenoga, Stross će ispuniti topla, vatrena i zarazno dobra energija jer ga preuzima Cubismo, koji svojim vrućim latino ritmovima spektakularno otvara Advent 'Caffe de Matoš'!

Simbolično paljenje prve adventske svijeće u poslijepodne 29. studenoga označit će početak još jednog zagrebačkog Adventa. Cijeli će Zagreb obasjati tisuće lampica, a najromantičniji i najtopliji ugođaj upravo će pružiti istočna strana Strossmayerovog šetališta, gdje se i ove godine, u društvu hrvatskog književnika A.G. Matoša, smjestila Adventska romantika kod Matoša. Najpoznatija zagrebačka manifestacija i njena posebna, retro scenografija postale su sinonimom adventskog slavlja u Zagrebu, a fotografije tog jedinstvenog ugođaja obišle su cijeli svijet i Zagrebu donijele titulu poželjne adventske destinacije. Nakon dvije godine izbivanja s Gornjega grada, Advent kod Matoša vratio se na svoju šetnicu, spreman da oduševi programom i posebnom, intimnom atmosferom u kojoj će četrdeset dana uživati svi koji žele pobjeći od gužve u centru grada.

Advent kod Matoša će povratak na Gornji grad obilježiti velikim latino tulumom već ove subote: u društvo Matoša u 21 sat dolazi Cubismo, jedan od najpoznatijih i najdugovječnijih hrvatskih bendova koji više od tri desetljeća donosi zarazne latino ritmove na domaću i regionalnu glazbenu scenu. Inspirirani kubanskom glazbom, salsom, afro i reggae elementima, Cubismo će ugrijati sve prisutne poput dobrog kuhanog vina i natjerati ih na ples. Zimi unatoč.

Glazba svakoga dana – za sve generacije i ukuse!

Vatreni Cubismo bit će sjajan uvod u glazbeni program koji je ove godine pripremio Advent kod Matoša. Poznata cabaret pozornica na Strossu svake će večeri biti u funkciji zahvaljujući brojnim live nastupima, pripremljenima u suradnji s udrugom Glazbena kuća.

Tjedan koji slijedi (od 30. studenog do 6. prosinca) donosi istinski međunarodni i žanrovski raznolik program. Već u nedjelju, 30. studenog, nastupit će akustični duo Prišlin & Grdjan Akustika, uvodeći posjetitelje u opuštenu adventsku atmosferu uz prepoznatljive akustične note – nešto savršeno lagano za nedjelju. Nakon ponedjeljka s Duo Prinčipesama (inače prekrasnim ženskim duom iz Dubrovnika koji svoj izričaj temelji na tradiciji), utorak je rezerviran za sjajan groove: Antena Zagreb Groove by Tea Hendija te kasnije i DJ GOTZ donose plesni ritam na Strossmayerovo šetalište. Sredinom tjedna će se za dobru zabavu pobrinuti se zagrebački autorski rock bend Desna Noga Jednoroga (3. prosinca), dok će četvrtak (4. prosinca) obilježiti popularni odlični setovi DJ-ja Stanka Bondže.

Kulminacija tjedna bit će u petak i subotu uz snažnu međunarodnu notu. Petak, 5. prosinca, obilježit će mađarski etno-folk bend Veronaki (by Institut Liszt), poznat po spajanju mađarske kulturne baštine s modernim ritmovima. Poznati po obiteljskim i adventskim koncertima, ovaj je bend savršeni izbor za blagdansku atmosferu Odmah nakon njih na pozornicu se penje dugogodišnja institucija hrvatske scene i sinonim za energičnu funk i pop glazbu: Songkillers. Publika će tom prilikom moći čuti i novi materijal u maniri americana estetike koja spaja rock, blues i country, odnosno bogatu tradiciju američke roots glazbe.

Vrhunac vikenda je subota, 6. prosinca, kada će 100 violina – budimpeštanski romski simfonijski orkestar u 15 sati prirediti pravi glazbeni spektakl. Istoga dana, Veronaki bend imat će i posebnu dječju predstavu, a večer će zatvoriti DJ Kiki B i zagrebački funk -dance – pop - rock bend Funked Up.

Program Adventske romantike kod Matoša obiluje glazbom, a bit će tu još i mladih i poznatih bendova, raznolikih tematskih glazbenih večeri, DJ setova te i poneko iznenađenje zbog kojega uistinu vrijedi prijeći 100-i-nešto stepenica do Gornjeg grada.

Sedam drvenih adventskih kućica s ponudom

Baš poput glazbe, izbor zalogaja i pića na Adventu kod Matoša prava je fuzija okusa i moderni twist tradicionalne hrane i popularnih, modernih, zimskih napitaka. Hrana i pića s potpisom domaćih chefova i koktel – majstora, okusi juga i dalekih regija svijeta te nezaobilazni domaći specijaliteti grijat će posjetitelje tijekom cijelog blagdanskog slavlja.

Kult plave kamenice i chef Mario Mandarić spaja tradiciju i comfort food i to uz zanimljive nazive jela kao što Pozitivan članak ili Marketinške usluge, a na posjetiteljima je da otkriju koje se jelo skriva iza tih imena. Kao što samo ime kaže, kućica Made by Pasta će posjetiteljima ponuditi specijalitete od raznih vrsta tjestenine kao što je carbonara s kestenima, dok će ZAP Dog uz sva svoja jela nuditi topljeni raclette sir.

Dubrovačka kućica Kenova prezentirat će popularne specijalitete dubrovačke regije u street food varijanti kao što su kroketi od krumpirovog tijesta punjeni smjesom od šporkih makarula s naribanim tvrdim sirom i posluženi s umakom od reduciranog prošeka. Za slatke specijalitete će se pobrinuti ekipa u kućici Costa's, a iz kućice Moose širit će se neodoljivi mirisi tople čokolade i austrijskog tradicionalnog Treml punča.

Blend bar i famozni koktel majstor Filip Lipnik sa svojim inačicama toplih koktela će spremno dočekati sve koje vole da ih domaća žestica grije na niskim temperaturama.

Advent kod Matoša bit će otvoren od 16 sati tijekom tjedna i od 10 sati vikendima.