Božićna čarolija 2025: Ovako će izgledati najljepše okićeni borovi

Božićno vrijeme je pred vratima, a s njim i onaj slatki zadatak – kićenje bora! Ove godine zaboravi na stroga pravila jer se sve vrti oko osobnog 'toucha': naših uspomena, osjećaja ugode i daška starinske čarolije

Prošle godine svi smo na boru željeli velike statement mašne, popularne su bile i raskošne klasične dekoracije u crvenoj i zlatnoj, ali i elegantne bijele jelke. Što se ovogodišnjih trendova tiče, dizajneri interijera se generalno slažu da blagdanski dekor postaje osobniji, topliji i prožet pričama. Umjesto blještavog glamura, traži se ugođaj koji podsjeća na toplu drvenu kolibu, a ne na penthouse u velegradu.

Povratak sentimentalnosti

Ovog je adventa u središtu svega nostalgija. Trendovi poput "Little Women Core" pozivaju na stvaranje prostora koji djeluju proživljeno i voljeno, ispunjeni detaljima koji pričaju priču. Zamisli ugodne kutke s ručno pletenim čarapama, starinsko posuđe izvučeno s dna ormara i sobe koje sjaje u toplim tonovima jantara i svjetlosti svijeća. Izvadi iz kutija naslijeđene ukrase, staklene kuglice s patinom i ručno rađene detalje. Tvoj bor ne mora biti savršen - neka bude riznica sjećanja. Cilj nije impresionirati, već učiniti svoj dom kulisom za vlastitu blagdansku bajku.

Mašne su apsolutni hit - ponovno

Ako postoji jedan ukras koji dominira Božićem 2025., to su mašne - ovaj trend bio je toliko popularan prošle sezone da se čini kako neće tako brzo otići. Velike, male, raskošne, jednostavne – mašne su posvuda! One su najlakši način za dodavanje mekoće, boje i teksture. Posebno su popularne baršunaste vrpce u dubokim, bogatim bojama poput tamnocrvene ili šumski zelene. Možeš ih vezati direktno na grane, dodati na vijence, svijećnjake ili ih čak iskoristiti umjesto klasičnog vrha za bor. Za razigraniji izgled, dizajneri predlažu mašne s prugastim uzorkom koje unose dašak maksimalističkog šarma.

U zagrljaju prirode

Održivost i prirodni materijali i dalje su snažan pokretač trendova. Plastične ukrase zamjenjuju drveni detalji, papirnate girlande i lanene vrpce. Bor ukrašen šišarkama, sušenim kriškama naranče i štapićima cimeta ne samo da izgleda predivno, već i unosi miris blagdana u tvoj dom. Raskošne girlande od prirodne ili vrlo kvalitetne umjetne cedrovine, bora i eukaliptusa ključni su element za ukrašavanje kamina, stubišta i okvira vrata. Također, papirnati ukrasi u obliku saća ili zvijezda vraćaju se u velikom stilu, nudeći elegantnu i ekološki osviještenu alternativu.

Paleta boja koja priča priču

Boje za ovu sezonu odišu toplinom i sofisticiranošću. U fokusu je takozvani "Ralph Lauren Revival" – estetika koja spaja udobnost i tradiciju.

Topli, zemljani tonovi: Duboke zelene, bogate crvene i boja starog zlata stvaraju osjećaj profinjene seoske idile. Kombiniraj ih s kariranim uzorcima i mjedenim detaljima.

Miješani metali: Nemoj se bojati kombinirati zlato, srebro i broncu. Ključ je u korištenju metala s prigušenim ili starinskim finišem kako bi izgledali skladno i nenametljivo.

Monokromatska elegancija: Za ljubiteljice minimalizma, crno-bijela paleta nudi iznenađujuće svečan i chic izgled. Jednostavnost bora ukrašenog samo toplim bijelim lampicama stvara bezvremensku i mirnu atmosferu.

Na kraju, najvažniji trend si ti, tvoj osobni stil i tvoja jedinstvena priča. Bilo da se odlučiš za bor prepun obiteljskih uspomena, minimalističku eleganciju ili razigranu raskoš, cilj je stvoriti prostor koji odiše radošću i toplinom, ali po tvojoj mjeri.