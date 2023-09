SuperStar na RTL-u kreće već iduće subote, a među kandidatima je i tiktoker Marin Novaković

Glazbeni megaspektakl 'SuperStar' starta već od subote, 23. rujna od 20.15 sati na RTL-u, a jedan od onih koji će svojim izvedbama pokušati osvojiti žiri i publiku bit će i 28-godišnji performer Marin Novaković. Cijele epizode showa bit će dostupne i na streaming platformi Voyo, i to 24 sata prije emitiranja na televiziji.

Glas, prvi dojam, scenski nastup, energija, karizma, iskrena emocija – sve će to na audicijama koje kreću već sljedeće subote u novom RTL-ovom glazbenom showu, u potrazi za novim hrvatskim 'superstarom' pratiti i ocjenjivati sjajni žiri u sastavu Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković.

Jedan od brojnih kandidata koji ih zasigurno neće ostaviti ravnodušnim je i svestrani 28-godišnji Marin Novaković, kojemu kamere i sudjelovanja u showovima nisu nimalo strani, a gledatelji RTL-a sjećaju ga se iz posljednje sezone Big Brothera kada je bio jedan od stanara.

Prijava u 'Superstar', ističe, stigla je sasvim slučajno, no svojim sudjelovanjem želi ostaviti trag i nada se da će napraviti ozbiljniji korak u svojoj glazbenoj karijeri.

''Sjećam se trenutka kad sam vidio najavu za show i dao sam sebi dan-dva da razmislim o prijavi...Nije mi trebalo dugo, nešto u meni je govorilo: 'Hajde, to je to! Apsolutno nemaš što izgubiti'. U današnje vrijeme mislim da su glazbeni showovi super stvar i prilika da se predstaviš publici i pokažeš svoje mogućnosti i ambicije kad je u pitanju glazba. Tom mišlju sam se i ja vodio. Baš zato 'Superstar'.''

Marin se od svoje sedme godine bavi glazbom i pjevanjem, bio je član školskih i crkvenih zborova te sudionik različitih dječjih glazbenih festivala, a išao je u glazbenu školu i svira klavijature. Kako je odrastao, kaže, tako je cijeli glazbeni put išao u sve ozbiljnijem smjeru, pa je zbog toga ostavio čak i posao upravnog referenta. Danas ima i svoje tri solo pjesme i spota na koje je iznimno ponosan, no svoju bi karijeru volio podići na još višu razinu.

Ovaj svestrani mladić puno pažnje posvećuje i svojim društvenim mrežama koje su mu iz hobija prerasle u posao, a na njima ga sveukupno prati oko pola milijuna ljudi.

''Ne volim se nazivati influencerom jer se primarno želim baviti muzikom. Volio bi da kroz ovaj show predstavim sebe u tom svjetlu'', ističe.

U budućnosti Marin se vidi kao performer koji može istovremeno pokazati i pjevačke i plesačke sposobnosti, što našoj sceni po njegovu mišljenju nedostaje: ''Pjevanje, ples i gluma su moje tri strasti i najviše bi bio sretan kad bi me kao takvog publika i prihvatila''.

Što se tiče izvođača koje privatno voli, kaže kako nije ograničen po pitanju žanra, pa sluša od etna do Maneskina – bitno je samo da mu probudi emociju.

''Nemam glazbeni uzor, ali mogu izdvojiti izvođače koje volim. Od domaćih volim Severinu, Jelenu Rozgu, Petra Grašu i Olivera. A od stranih su mi na listi JLo, Jason Derulo, Rihanna, Beyonce. Oni su mi odlični, baš zato što su vrhunski performeri'', dodaje.

Unatoč tremi, bit će mu velika čast stati pred 'Superstar' žiri koji iznimno cijeni i pokazati sve ono što može i zna.

''Mogu reći za sebe da sam samouvjeren, ali opet s druge strane imam tremu, što je i normalno, pogotovo kad su bitne i važne stvari u pitanju, kao što je ovo. Trudim se gledati na tremu kao na odgovornost za ono što radim i da mi je stalo do toga, tako da je s takvim fokusom lakše podnosim. Osoba koja želi biti novi hrvatski 'superstar', po mom mišljenju, definitivno bi trebala voljeti to što radi, a nakon toga, upornost, hrabrost, rad i trud su temelj svega. Što sam stariji, definitivno sam svjedok da se upornost isplati u svakom smislu. A s one 'zvjezdane' strane, kažu ljudi da treba imati 'ono nešto', tu magiju koja osvaja publiku. Ja isto vjerujem u to'', zaključuje.

A ima li upravo on tu magiju koja će očarati publiku i žiri, kojim će se pjesmama predstaviti na audicijama te hoće li zaslužiti prolazak dalje?

