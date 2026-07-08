Stručnjak otkriva tajnu raskošnih visećih košara s cvijećem koje traju cijelo ljeto

Ova metoda ne zahtijeva skupe preparate, već se oslanja na odabir pravih biljaka i jedan dodatak kompostu koji čini svu razliku

Viseće košare s cvijećem sjajan su način da se unese živost i boja u svaki vrt ili balkon, podižući zelenilo na razinu očiju. No, mnogi se muče s time kako ih održati bujnima i svježima tijekom cijele ljetne sezone. Često se dogodi da nakon početnog entuzijazma košare postanu suhe i prorijeđene. Poznati britanski vrtlarski stručnjak Alan Titchmarsh podijelio je jednostavan savjet koji jamči da će vaše košare ostati pune, šarene i mekane sve do jeseni.

Njegova metoda ne zahtijeva skupe preparate, već se oslanja na odabir pravih biljaka i jedan dodatak kompostu koji čini svu razliku.

Tajna je u puzavicama

Prema Titchmarshu, ključ za viseću košaru koja ostaje puna cijelog ljeta jest dodavanje puzavaca koje će se prelijevati preko rubova. Iako se u košare mogu saditi razne vrste cvijeća, grmova i začinskog bilja, upravo puzavice daju dojam punoće i raskoši. Stručnjak je posebno istaknuo dvije vrste: bršljan i bakopu.

U svom videu objavljenom na TikToku, Titchmarsh je objasnio prednosti bršljana. "Bršljan je toliko svestran, osim što je trajnica i nastavlja rasti kroz cijelu godinu i u sljedeću", rekao je, dodajući kako se vrlo lako može podrezati ako postane prevelik. Njegova zimzelena priroda osigurava da košara zadrži strukturu i zelenilo čak i izvan glavne sezone cvatnje.

#alantitchmarsh #smallgarden ♬ sonido original - Gardening With Alan Titchmarsh @gardeningalantitchmarsh How to Build a Full, Colourful Hanging Basket A beautiful hanging basket is all about combining colour, texture, and shape. Trailing diascia and lobelia add softness, while calibrachoa and petunias bring bold, long-lasting blooms that flower right through summer. Add dianthus for fragrance and extra colour contrast. When planting, space everything out first to balance the arrangement and fill gaps with compost to avoid air pockets. Don’t worry if it looks a little crowded at first, after watering and a few days of growth, the plants will settle, fluff up, and create a stunning overflowing display. Save this for later! #gardening

Kako pravilno posaditi puzavice

Jedan od najkorisnijih savjeta koje je Titchmarsh podijelio odnosi se na tehniku sadnje. Mnogi vrtlari rade pogrešku pokušavajući progurati lišće biljke kroz bočne otvore na žičanoj košari, što često dovodi do oštećenja.

Umjesto toga, on savjetuje da se korijenova bala biljke nježno stisne i provuče kroz otvor iznutra prema van. Na taj način lišće ostaje netaknuto, a korijenje je sigurno smješteno unutar košare gdje se može nesmetano razvijati. Isti se postupak može primijeniti i za sadnju bakope i drugih puzavih biljaka.

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Rješenje za najveći problem - isušivanje

Najveći izazov kod visećih košara jest to što se izuzetno brzo isušuju, pogotovo tijekom vrućih ljetnih dana. Zbog ograničene količine zemlje i izloženosti vjetru, potrebno im je gotovo svakodnevno zalijevanje. Titchmarsh i za to ima rješenje: kristale za zadržavanje vode.

Preporučuje da se prije sadnje u kompost umiješaju ovi kristali. Oni funkcioniraju tako da upijaju veliku količinu vode prilikom zalijevanja i pretvaraju se u gel, a zatim tu vlagu postupno otpuštaju prema korijenju biljaka. "Oni apsorbiraju vlagu i polako je vraćaju korijenju, pomažući spriječiti prebrzo isušivanje košara i održavajući biljke bujnima cijelo ljeto", objasnio je. Ovaj savjet podupire i Kraljevsko hortikulturno društvo (RHS), koje također naglašava da sustavi za navodnjavanje kap po kap i granule za zadržavanje vode mogu značajno smanjiti potrebu za čestim zalijevanjem.

U skladu s trendovima

Titchmarshov naglasak na korištenju trajnica poput bršljana savršeno se uklapa u suvremene vrtlarske trendove koji promiču održivost. Sve više vrtlara okreće se biljkama koje se vraćaju iz godine u godinu, smanjujući tako otpad i troškove kupnje novih, jednogodišnjih biljaka svake sezone. Osim bršljana, druge popularne trajnice za viseće košare uključuju određene vrste geranija, fuksija, begonija i seduma.

Ovaj pristup ne samo da je ekološki prihvatljiviji, već odražava i širu promjenu prema "naturalističkom" izgledu vrtova, gdje se cijeni dugotrajnost i manja potreba za intervencijama. Rastuća ekološka svijest vidljiva je i u odabiru materijala za same košare, pa su sve popularnije one od kokosovih vlakana, ratana i drugih biorazgradivih materijala.

Primjenom ova dva jednostavna, ali učinkovita savjeta - odabirom puzavih trajnica i korištenjem kristala za zadržavanje vode - svatko može stvoriti impresivne viseće aranžmane. Vaše će košare biti ne samo vizualno atraktivne, već i otpornije na ljetne vrućine, pružajući vam dugotrajno zadovoljstvo uz manje truda.

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