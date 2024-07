Crvena, ružičasta ili žuta ruža - svaka boja ima svoje značenje

Kažu da slika govori više od tisuću riječi, a onda buket prekrasnih ruža govori više od milijun. Ruže su omiljeno cvijeće koje obožavaju sve generacije, a obožavamo ih u različitim prigodama - vjenčanja, specijalne prilike, godišnjice, rođendani…

Ovo prekrasno cvijeće raste u različitim bojama i dobro je znati koje značenje nose određene boje. Je li bolje nekome pokloniti ružičaste ruže ili boje breskve ako želimo izraziti zahvalnost? Svakoga će buket prekrasnih ruža raznježiti i razveseliti no ako postoji još dublje značenje onda je poklon još ljepši, zar ne? U nastavku otkrij koju poruku nosi određena boja ruža i drugi put ćeš se puno lakše odlučiti za neki buket.

Crvene ruže - ljubav i strast

Crvene ruže simboliziraju sve ono što ljubavnu priču čini velikom: strast, prava ljubav i romantika. Stoga nije ni čudno da se ovo cvijeće najčešće poklanja na godišnjice i datume poput Valentinova. Crvene ruže šalju poruku "volim te". Ovo klasično cvijeće izgleda odlično i u kombinaciji i s drugim vrstama cvijeća stvaraju romantiku u svakom buketu.

Foto: Unsplash

Žute ruže - prijateljstvo i radost

Žute ruže predstavljaju prijateljstvo, privrženost i radost. Kao i suncokret, buket žutih ruža prijateljima pokazuje privrženost i toplinu, ali i radost. Žute ruže također simboliziraju uspomene i što one znači ljudima. Zanimljivo da su žute ruže tijekom viktorijanskog razdoblja predstavljale ljubomoru i zavist, a to značenje se još dugo zadržalo i nakon toga razdoblja. Danas ove cvijeće šalje samo pozitivne poruke poput "sjeti me se", "sretno"…

Foto: Unsplash

Bijele ruže - mladenačka ljubav i nevinost

Bijele ruže simboliziraju čistoću, nevinost i mladost. Mladenačka ljubav, odanost i počeci često se vežu uz ovo prekrasno cvijeće i zbog toga je vrlo čest odabir za romantične prigode i vjenčanja. Poklanja se partneru ili dragoj osobi kada želimo naglasiti koliko nam znači.

Foto: Unsplash

Narančaste ruže - energija i želja

Ova boja je vrlo snažna, baš poput crvene, i predstavlja entuzijazam, energiju i želju. Također simboliziraju divljenje i uzbuđenje, prekrasan su poklon ako voljenoj osobi želimo čestitati na uspjehu. Imaju vrlo pozitivno i ohrabrujuće značenje te ih ljudi zato jako vole. Buket narančastih ruža možeš pokloniti kad želiš reći nekome "ponosna sam na tebe" ili ako želiš nekoga dodatno aktivirati. Ova vrsta cvijeća će na vjenčanju podići energiju, a mogu biti prekrasna kombinacija s bijelim cvijećem kako bi se naglasio kontrast.

Foto: Unsplash

Ružičaste ruže - elegancija i slatkoća

Ružičaste ruže su jedna od najpopularnijih boja, ali rijetko netko spominje njihovo značenje. Simboliziraju eleganciju, profinjenost, slatkoću i ženstvenost. Ova boja je često korištena na kraljevskim dvorima, a nijanse mogu biti od nježno ružičaste do tamnijih. Intenzivna i tamno ružičasta označava zahvalnost, razumijevanje i govore "hvala". Nježno ružičaste su često povezane s nježnošću, milošću, srećom i radošću.

Foto: Unsplash

Zelene ruže - napredak i obilje

Svako značenje zelenih ruža povezano je s rastom, napretkom i životom. Zelene ruže simboliziraju obnavljanje, plodnost i pomlađivanje duha i energije. Također se povezuje s bogatstvom. No, ne smije se zaboraviti da se inače zelena boja povezuje s ravnotežom, stabilnošću i mirom. Buket zelenih ruža bit će lijep poklon ženi koja je upravo postala majka ili bilo kome tko slavi život i napredak.

Foto: Unsplash

Plave ruže - tajanstvenost i jedinstvenost

Plave ruže simboliziraju tajanstvenost, a njihova jedinstvenost je odlična za ljude koji se ne boje svoje osobnosti. Ove ruže simboliziraju nemoguće i posebno pa su lijep poklon za ljude koji sanjaju velike snove i žele imati zvjezdani status. Mogu biti svjetlijih ili tamnijih nijansi, sve ovisi koliko netko voli dramatičnost odnosno nježnost cvijeća.

Foto: Unsplash

Ruže boje bjelokosti - gracioznost i šarm

Zanimljivo je da ova boja ima potpuno drugačije značenje u odnosu na bijele ruže. Ovo cvijeće simbolizira gracioznost, pažljivost i šarm. Ova boja nosi nježnost i obogaćuje komunikaciju te stvara savršenstvo. Buket ovih ruža je sjajan način da nekome pokažeš koliko ti je stalo bez i jedne riječi.

Foto: Unsplash

Ruže boje breskve - iskrenost i zahvalnost

Zanimljivo je da ova lijepa boja pokazuje iskrenost, skromnost i zahvalnost. Buket ruža boje breskve je najljepši poklon ako nekome želiš reći "hvala ti". Također može biti zahvala nakon nekog poslovnog dogovora ili ako voljenoj osobi želiš pokazati zahvalnost. Ovo cvijeće predstavlja i skromnost, ali sve ovakve boje nose u sebi neku slatku poruku.