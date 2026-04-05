Što se slavi na Uskrsni ponedjeljak? Dan za obitelj i stare običaje

Uskrsni ponedjeljak, poznat u narodu i kao Bijeli ponedjeljak, puno je više od dodatnog neradnog dana u kalendaru. To je dan koji slavi život i prijateljstvo, učvršćuje obiteljske veze i čuva kulturnu baštinu

Uskrsni ponedjeljak, koji se 2026. godine obilježava 6. travnja, državni je blagdan i neradni dan posvećen obitelji, prijateljima i očuvanju živopisnih narodnih običaja. Dok se još osjeća miris šunke i pince, ovaj dan služi kao most između svetog i svjetovnog, produžujući osjećaj zajedništva i radosti.

Od Emausa do obiteljskog stola

U kršćanskoj tradiciji, Uskrsni ponedjeljak spomen je na put uskrsnulog Isusa u Emaus, gdje su ga dvojica učenika prepoznala tek po lomljenju kruha. Ta simbolika zajedništva za stolom duboko je utkana u način na koji Hrvati provode ovaj dan. To je prvenstveno dan za posjete. Obitelji koje su Uskrs provele u užem krugu otvaraju svoja vrata rodbini, kumovima i prijateljima.

Trpeza je i dalje bogata, a na njoj se tradicionalno poslužuju ostaci uskrsnog doručka i ručka. Kuhana šunka, jaja, mladi luk, hren i nezaobilazna pinca ili sirnica i dalje su u središtu pozornosti. No, za razliku od formalnijeg uskrsnog objeda, ponedjeljak je obilježen znatno opuštenijom atmosferom, smijehom i dugim razgovorima.

Bogatstvo tradicije diljem Hrvatske

Iako je obiteljsko okupljanje zajedničko cijeloj zemlji, Uskrsni ponedjeljak otkriva i nevjerojatno bogatstvo lokalnih tradicija koje se brižno čuvaju generacijama.

Vazmeno hodanje i nezaobilazno tucanje jajima

U središnjoj Hrvatskoj, posebice u okolici Zagreba, Karlovca i Siska, još je živ običaj poznat kao “vazmeno hodanje”. Riječ je o tradiciji šetnje kroz selo, posjećivanja susjeda i darivanja pisanica. Često se obitelji okupljaju na livadama ili kod lokalnih kapelica, a dan provode u prirodi uz piknik.

Polijevanje vodom za zdravlje i plodnost

Jedan od najveselijih običaja sačuvao se u Slavoniji i Baranji. Tamo mladići na Uskrsni ponedjeljak imaju "zadatak" polijevati djevojke i žene vodom. Nekada se to radilo svetom vodom, no danas su u igri često i kante pune bunarske vode. Vjeruje se da ovaj ritual, koji korijene vuče iz pretkršćanskih vremena, donosi zdravlje i ljepotu, a iako se nitko ne ljuti, mokra odjeća je zajamčena.

Blagoslov polja i čuvari Kristova groba

U nekim ruralnim krajevima, poput Moslavine i Turopolja, zadržao se i stari običaj blagoslova polja. Svećenik zajedno s vjernicima moli za dobru žetvu, povezujući duhovnost s ciklusom prirode. U Dalmaciji, pak, posebnu ulogu imaju žudije, odnosno čuvari Kristova groba, čije aktivnosti završavaju upravo uskrsnim slavljem koje se nastavlja i u ponedjeljak.