Što je zajedničko modnim ikonama, espresso martiniju i TikToku?

Postoje pića koja nisu samo pića. Postoje okusi koji ne ostaju u ustima, nego u mentalnim slikama. Neka nas pića podsjete da živimo, neka da smo preživjeli, neka da još uvijek možemo produžiti večer i, makar na kratko, zaboraviti koliko smo umorni.

Espresso martini je jedno od tih pića. Ne zato što je najsofisticiraniji, niti zato što je najstariji. Prije nego što je postao TikTok darling, prije nego što se našao u rukama djevojaka koje savršeno znaju okrenuti čašu prema kameri, espresso martini je bio gotovo intiman trenutak londonskog noćnog života.

Priča počinje negdje početkom osamdesetih, u mračnom baru u londonskom Sohou. Dick Bradsell, barmen koji će kasnije biti nazivan ocem suvremene koktel scene, radio je u Soho Brasserieju. Bio je to onaj tip bara gdje se miješaju kreativci, manekenke, urednici magazina, ljudi koji se tek nadaju da će biti netko. Bio je to prostor u kojem se živi brzo, ludo i spontano, a spava se malo ili nimalo.

Profimedia

U jednoj od tih večeri, za šank mu je prišla mlada manekenka i rekla rečenicu koja će, posve nenamjerno, ući u povijest:

"Give me something to wake me up and f** me up."*

„Nešto da me razbudi i nešto da me razdrma.“

Bradsell u tom trenutku radi ono što svaki veliki kreativac radi kad dobije nalet inspiracije, spaja nespojivo.

U shaker stavlja svježi espresso, votku, liker od kave, malo šećernog sirupa i leda. Protresa snažno, jer dobra pjena nije estetika nego tekstura, karakter, prva impresija. I tako nastaje koktel koji je istodobno i kava i provod, i radni dan i noćni izlazak, i umor i adrenalin. Nastaje espresso martini.

Kate Moss, Crna Pantera pa onda svi ostali

Legenda kaže da je ta mlada manekenka bila Kate Moss. Drugi tvrde da je bila Naomi Campbell. Treći će reći da je to bila neka treća, potpuno anonimna djevojka koja je kasnije nestala sa scene, ali...

Kulturno, emocionalno, estetski? Potpuno je logično da se to piće veže uz dvije bezvremenske modne i pop kulturne ikone jer ako postoji koktel koji bi mogao imati tamne podočnjake, nositi kožnu mini haljinu i svejedno izgledati glamurozno dok pleše na balkonu u tri ujutro, to bi bio espresso martini.

Espresso martini kao statement, a ne samo piće

Promo

Devedesetih, u eri supermodela, espresso martini nije bio samo narudžba na šanku. Bio je stav. Nisi trebao znati recept ni razumjeti omjere. Sve što si morao znati jest kad ga naručiti i što njime odabranom društvu želiš poručiti:

Kad si umoran, ali želiš ostati još malo.

Kad te društvo vuče, a ti se prepuštaš.

Kad noć ima još jedan sat koji nisi spreman propustiti.

To je ljepota tog pića: živjeti realno, ne aspiracijski. Ne moraš biti glamurozan da bi ga naručio, koktel te čini glamuroznim.

Fast forward: od bara do For You Pagea

Četrdeset godina kasnije, espresso martini pleše u potpuno drugačijem svijetu. U svijetu TikToka i Instagrama. Danas ga naručuju djevojke djevojke koje izlaze u athleisure outfitima, mladići koji su naučili kako se hladi čaša u zamrzivaču i svi oni koji su razvili sposobnost da svaki trenutak promatraju kao potencijalni kadar u dokumentarnom filmu njihova života.

💀 Pripremi koktel

📹 Snimi ga

🚀 Prvo objavi

🥂 Tek onda popij

Promo

Hashtag #espressomartini broji milijune i milijune pregleda. Sve ima ritam, sve ima kadar, sve ima preciznost.

Čaše se hlade. Pjena se pažljivo formira. Zrna kave slažu se kao tri točke na kraju poruke koju ti netko tipka na WhatsAppu...

A soundtrack? Naravno, 'Birds of Feather' od Billie Eilish; blago melankolična, ali uvijek autentična. Jer i estetika umora mora imati svoj soundtrack.

Espresso chic: estetika skupe iscrpljenosti

Ako je 90-ih Kate Moss bila lice glamour fatiguea, onda je 2020-ih espresso martini simbol za espresso chic.

To je ona estetika koja izgleda kao da se dogodila slučajno, a zapravo je pažljivo izgrađena. Bež kaput koji ima pad ramena kao da je posuđen od nekoga tko je za broj veći, ali zato pada savršeno. Kosa koja je tehnički nepočešljana, ali ima točno onaj val i volumen koji govori: ustala sam takva. Cipele biraju krajnosti ili balerinke koje djeluju umjetnički ili visoke čizme koje vajbaju rock 'n' roll nije mrtav. Nema sredine, jer sredina je kompromis, a ova estetika kompromis ne trpi. I onda umor, ali ne onaj koji se skriva korektorom, nego onaj koji se nosi. Pogled koji kaže: "Da, živim brzo. Da, svejedno stignem biti svoja. Umor nije mana. Umor je dokaz da živim."

Promo

Espresso martini se vraća, ali se vraća mekše. Više nije piće koje te mora 'razdrmati' nego piće koje te drži u društvu.

Zato sada u bar scenu ulazi Badel Coffee Cream Liker napravljen od Franck 100% Arabica kave, pripremljene cold brew metodom koja daje mekši, bogatiji i manje gorak okus. To nije nova verzija istog pića. To je nova interpretacija ideje. Espresso martini više nije "ostani budan i izgori". Sada je "ostani još malo jer ti je ovdje dobro".

A ako ti je s espresso martinijem dobro, ovo su tri najbolja recepta po izboru poznatih barmena:

Klasični espresso martini

Promo

Sastojci:

50 ml Badel Coffee krem likera

20 ml vodke

30 ml svježi espresso (topli)

Led

Priprema:

U shaker dodati liker + vodku + svježi espresso Napuniti shaker ledom do vrha Snažno protresti 8–12 sekundi (što snažnije, to je bolja pjena) Procijediti u ohlađenu koktel čašu

Ukras: 3 zrna kave

Kremastiji espresso martini

Promo

Sastojci:

40 ml Badel Coffee krem likera

15 ml vodke

30 ml espresso

10–20 ml slatkog vrhnja (ili biljnog vrhnja)

Led

Light & Icy Coffee Martini“

Promo

(svježije, za dnevnu/popodnevnu konzumaciju)

Sastojci:

50 ml Badel Coffee krem likera

40 ml ohlađena filter kava ili cold brew

1 kocka tamne čokolade za ribanje na vrh

Led, poslužiti over ice u niskoj čaši

Mini savjeti za savršenu pjenu

Promo

Espresso mora biti svježe skuhan (topao)

Protresti agresivno , ne “nježno”

Čaša mora biti ohlađena

*Sadržaj nastao u suradnji s Badelom i Franckom.