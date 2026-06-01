Skriveni dragulj blizu Zagreba: Slovenski Jeruzalem, regija vina, dvoraca i nestvarnih pogleda

Tražite li idealnu destinaciju za produženi vikend koja ujedno spaja vrhunska vina, bajkovite vinograde, odličnu gastronomiju i baštinu, onda bi Jeruzalem Slovenija trebao biti visoko na vašoj listi putovanja. Ovaj slikoviti vinorodni kraj u istočnoj Sloveniji posljednjih godina postaje sve popularniji među hrvatskim putnicima, a razlog je vrlo jednostavan – nudi autentično eno-gastro iskustvo po povoljnim cijenama, bez gužvi i turističke užurbanosti. Regija je u odnosu na Zagreb udaljena manje od dva sata vožnje automobilom, a dobra vijest je i to da vam za istraživanje regije i uživanje na vinskim cestama nije potrebna vinjeta.

Pogledi na vinograde koji djeluju poput bajke

Prva stvar koja osvaja u Slovenskom Jeruzalemu su pejzaži. Valoviti brežuljci prekriveni vinogradima, uske panoramske ceste i brojni vidikovci stvaraju prizore koji podsjećaju na Toskanu, ali s puno mirnijom i intimnijom atmosferom. Vožnja kroz Jeruzalem sama po sebi postaje iskustvo. Na svakom zavoju otvara se novi pogled na beskrajne zelene padine, vinske ceste i male klijeti koje izgledaju kao da su ispale iz razglednice. Upravo zato ovaj dio Slovenije posljednjih godina privlači ljubitelje slow travel putovanja i vinskog turizma.

Ormož - mali grad velike povijesti

Jedna od nezaobilaznih postaja je Ormož, gradić bogate povijesti smješten uz rijeku Dravu. Iako na prvi pogled djeluje mirno i nenametljivo, Ormož je stoljećima bio važna trgovačka i vinska točka Slovenske Štajerske. Povijesna jezgra grada krije bogatu priču koja seže još u srednji vijek, a njezin najpoznatiji simbol je Ormoški grad – impresivan dvorac koji dominira gradom i svjedoči o burnoj prošlosti ovog dijela Štajerske. Nekadašnja plemićka rezidencija, u kojoj je do 1945.godine živjela grofica Irma Wurmbrand-Georgievits, danas predstavlja važan dio kulturne baštine Ormoža. Zapamćena kao elegantna i utjecajna plemkinja koja je obilježila posljednje aristokratsko razdoblje grada. U lokalnim pričama često se spominje njezin profinjen način života, raskošni dvorac i povezanost s vinskom tradicijom regije. Zanimljivo je da joj Ormož i danas odaje počast kroz kulturna događanja i večeri posvećene njezinu životu i nasljeđu. No Ormož nije samo grad povijesti. Danas je poznat i kao jedno od središta slovenskog vinarstva, okružen nepreglednim vinogradima iz kojih dolaze neka od najcjenjenijih bijelih vina regije.

Zavirite u najvećih vinskih podruma Slovenije

Jedno od najimpresivnijih iskustava u regiji svakako je obilazak podruma Puklavec Family Wines, jednog od najvećih i tehnološki najnaprednijih vinskih sustava u Sloveniji. Podrum raspolaže s čak 4,7 milijuna vinskih litara, a posebno fascinira spoj moderne tehnologije i bogate vinske tradicije. Posjetitelji imaju priliku vidjeti inoks postrojenja, gravitacijski podrum i arhivu vina koja skriva pravo vinsko blago. Arhivski podrum čuva čak 250.000 boca vina, a neka od njih stara su desetljećima. Najstarije službene berbe datiraju iz 1959. godine, a jedna od najboljih berbi je legendarni Šipon iz 1971. godine. Ovdje nastaju vina koja osvajaju prestižne međunarodne nagrade poput Decantera, gdje neke su arhivske berbe osvojile zlatne medalje. Posebno je zanimljivo što Slovenci sve više prilagođavaju proizvodnju modernim trendovima i klimatskim promjenama. Fokus se danas stavlja na svježa bijela vina poput Sauvignona, Šipona i Muškata, dok se eksperimentira s ekološkim uzgojem i smanjenom upotrebom sumpora. Iako regija proizvodi brojne sorte, posebna pažnja posvećena je sorti Šipon, koja je postala svojevrsni zaštitni znak ovog dijela Slovenije. Ovo vino posljednjih godina doživljava veliki povratak među ljubiteljima vina zahvaljujući svojoj svježini, mineralnosti i elegantnim aromama. Upravo su vina iz Jeruzalema sve popularnija među hrvatskim gostima, a Hrvatska je danas najveće inozemno tržište za Puklavec vina.

Buča kao simbol regije

Među zelenim brežuljcima slovenskog Jeruzalema i okolice Ormoža nalazi se Jeruzalem SAT oljarna s tradicijo - jedna od najpoznatijih uljara ovog dijela Slovenije i nezaobilazna postaja za sve ljubitelje autentičnih lokalnih proizvoda. Upravo ovdje nastaje tradicionalno štajersko bučino ulje, proizvod koji je postao simbol regije i važan dio lokalne gastronomije. Posjet uljari otkriva koliko je zapravo zahtjevan proces proizvodnje kvalitetnog bučinog ulja. Tijekom razgleda uljarne saznat ćete kako su za samo jednu litru ulja potrebne 33 bundeve, odnosno gotovo tri kilograma suhih koštica posebne sorte štajerske uljane bundeve. Nakon sušenja i mljevenja, koštice se miješaju s toplom vodom te lagano prže kako bi razvile prepoznatljivu aromu orašastih plodova po kojoj je ovo ulje poznato. Posebnost ove uljare leži u tradicionalnom načinu proizvodnje koji se prenosi generacijama. Ulje se nakon prešanja prirodno taloži i pročišćava bez dodataka ili kemijskih procesa, a puni se isključivo u staklene boce kako bi se sačuvala kvaliteta i bogat okus. Lokalci bučino ulje često nazivaju i “Prleška viagra” zbog visokog udjela cinka i pozitivnog djelovanja na zdravlje.

Gastronomija s pogledom na vinograde

Smješten među valovitim brežuljcima i vinogradima slovenskog Jeruzalema, gostišče Taverna jedno je od onih mjesta gdje se gastronomija, vino i priroda spajaju u potpuno iskustvo. Velika terasa okružena zelenim vinogradima pruža pogled na dio regije koja nosi filmsku atmosferu. Vlasnik ovog gostišča (s deset soba za ugodno snivanje u vinogradima) je Dino Kruhoberec, koji je predanim radom postigao to da Taverna spoji lokalne namirnice, tradicionalne recepte i vrhunska vina iz okolnih podruma. Na jelovniku dominiraju specijaliteti slovenske Štajerske- tipična prleška jela koja najbolje predstavljaju lokalnu kuhinju. Jedan od specijaliteta koji svakako treba probati je “meso iz tünke” – tradicionalno svinjsko meso čuvano u masti, nekoć nezaobilazna zimnica slovenskih domaćinstava. Posebno su popularni i prleški odrezak s heljdinim žgancima, zapečeni krumpir “Taverna”, domaće juhe od svježih gljiva, s heljdinim žličnjacima. Za one koji žele nešto fino i slatko, tu se najčešće naručuju prleška gibanica i postržjač, starinski kolač karakterističan za ovo podneblje. Uz gotovo svako jelo preporučuje se čaša lokalnog vina.

Zalazak sunca u Zidanici Malek

Nedaleko restorana Taverna nalazi se tipična prleška “zidanica” - tradicionalna vinska kućica koja je nekada služila vinogradarima kao sklonište, spremište za vino i mjesto odmora tijekom rada u vinogradu. Danas je ona u vlasništvu Puklavec Families and Wines, te pretvorena u jednu od najšarmantnijih točaka vinskog turizma u regiji, nudeći posjetiteljima autentičan doživljaj boravka među vinogradima. Ono što Zidanicu Malek čini posebnom jest osjećaj potpune izolacije i mira- unutrašnjost zidanice odiše rustikalnim šarmom, s drvenim detaljima i jednostavnim, toplim ambijentom koji naglašava tradiciju ovog kraja, dok eksterijer poziva na lagano uranjanje u ljepote vinograda s čašom Šipona ili Sauvignona s kojim ćete, uz zalazak sunca, ispratiti prekrasan dan proveden vinskom dijelu Slovenije.