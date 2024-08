Predivna akcija skloništa Dumovec za spas životinja: 'Zbogom, pasji živote'

Ovog četvrtka, 29. kolovoza 2024. godine u Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu održat će se Večernje udomljavanje pasa i mačaka.

Budući da se u Zagrebu proteklih mjeseci svakodnevno pronalaze napušteni psi, kolovoško se izdanje Večernjeg udomljavanja održava s motom Zbogom, pasji živote. Naime, cilj akcije je da što više pasa koji su završili na cesti, dobije priliku za sretan život. To ovisi o dobroti ljudi – najviše onih koji će ih udomiti. Trenutačno je u Skloništu smješteno čak 145 pasa i 26 mačaka, no još deseci pasa pronađenih u Zagrebu nalaze se na privremenom čuvanju kod građana. Među psima koji trebaju svoje ljude, su štenci, odrasli psi, ali i oni treće dobi.

Foto: Sklonište Dumovec

One zainteresirane za udomljavanje nekog psa ili mačke upoznat će s tom životinjom – njezinim fizičkim karakteristikama, karakterom te stilom života koji bi joj najbolje odgovarao. Svim psima i mačkama koji u Skloništu čekaju odlazak u trajni dom, zajedničko je da trebaju dobiti ljude koji će ih voljeti.

O tome kako izgleda život psa koji živi u takvom okruženju, govorit će Ema Dujmović, dvanaestogodišnja djevojčica iz Samobora. U 17 sati u posebnom će kutku djeci čitati ulomke iz svoje knjige Život jednog psa. Riječ je o romanu za djecu i mlade čiji je glavni lik njemački ovčar Zeus koji je u obitelj Dujmović stigao prije četiri godine. Prvih deset građana koji udome pse tijekom Večernjeg udomljavanja, od Eme Dujmović na dar će dobiti po primjerak knjige Život jednog psa.

Foto: Sklonište Dumovec

Za sve građane koji razmišljaju o udomljavanju kućnog ljubimca, Sklonište će taj dan biti otvoreno od 16 do 21 sat. Građani koji bi udomili psa ili mačku, a koji ne mogu doći na Večernje udomljavanje, Sklonište u Dumovcu mogu posjetiti radnim danom između 11 i 13 te 16 i 18, subotom od 10 do 14, a nedjeljom od 10 do 12 sati.