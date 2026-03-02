Sinners i The Studio slavili na dodjeli SAG nagrada, Ford u suzama primio priznanje za životno djelo

Svečana dodjela 'The Actor Awards' još je jednom potvrdila svoj značaj kao jedan od najpouzdanijih pokazatelja raspoloženja uoči dodjele Oscara. No, više od samih nagrada, ovogodišnju ceremoniju obilježile su proslave zajedništva, odavanje počasti legendama i podsjetnik na snagu glumačkog zanata

Sinoćnja 32. dodjela nagrada glumačkog ceha, od ove godine službeno preimenovana u "The Actor Awards", donijela je nekoliko iznenađenja uoči vrhunca sezone nagrada, a crvenim tepihom i pozornicom losanđeleskog Shrine Auditorija dominirale su ekipe filma "Sinners" te serija "The Studio" i "The Pitt". Večer, koju je vodila Kristen Bell, ipak će najviše ostati upamćena po iznimno emotivnom trenutku kada je legendarni Harrison Ford primio nagradu za životno djelo.

Iznenađenje u filmskoj utrci: 'Sinners' preoteo titulu favorita

Iako je film "One Battle After Another" slovio za favorita nakon niza osvojenih priznanja, drama "Sinners" redatelja Ryana Cooglera postala je neočekivani pobjednik večeri. Glumačka postava filma osvojila je glavnu nagradu za najbolji ansambl, čime se pozicionirala kao glavni kandidat za Oscara u toj kategoriji. Trijumf je zaokružio Michael B. Jordan, koji je za svoju dvostruku ulogu u istom filmu osvojio kipić za najboljeg glavnog glumca, pobijedivši pritom Leonarda DiCaprija i Timothéeja Chalameta.

Nagradu za najbolju glavnu glumicu odnijela je Jessie Buckley za uvjerljivu izvedbu u filmu "Hamnet", dok su priznanja za sporedne uloge pripala holivudskim veteranima. Sean Penn nagrađen je za ulogu u filmu "One Battle After Another", a Amy Madigan slavila je u kategoriji najbolje sporedne glumice za film "Weapons". U kategoriji najboljih kaskadera, pobjedu je, očekivano, odnio akcijski spektakl "Mission: Impossible – The Final Reckoning". Potpuni popis dobitnika potvrđuje da je utrka za Oscare postala neizvjesnija no ikad.

Dominacija serija 'The Studio' i 'The Pitt'

U televizijskim kategorijama nije bilo velikih iznenađenja. Humoristična serija "The Studio" potvrdila je svoj status favorita osvojivši čak tri nagrade: za najbolji glumački ansambl, najboljeg glumca Setha Rogena te najbolju glumicu, pokojnu Catherine O'Hara. Rogen je u dirljivom govoru preuzeo nagradu u ime svoje kolegice, koja je preminula u siječnju, što je izazvalo ovacije publike.

U dramskim kategorijama slavila je medicinska serija "The Pitt", koja je također osvojila nagradu za najbolji ansambl. Njezina glavna zvijezda, Noah Wyle, proglašen je najboljim glumcem u dramskoj seriji. Nagradu za najbolju glumicu u dramskoj seriji osvojila je Keri Russell za svoju ulogu u političkom trileru "The Diplomat". Michelle Williams ("Dying for Sex") i Owen Cooper ("Adolescence") odnijeli su nagrade za uloge u miniserijama, dok je kaskaderska ekipa serije "The Last of Us" nagrađena za svoj rad.

Vrhunac večeri: Emotivni Harrison Ford

Najdirljiviji trenutak večeri bio je uručenje nagrade za životno djelo Harrisonu Fordu. Nakon što ga je najavio kolega i prijatelj Woody Harrelson, koji ga je nazvao "bezvremenskim američkim blagom", 83-godišnji glumac na pozornicu je izašao uz gromoglasan pljesak i stajaće ovacije. Vidno dirnut, Ford se jedva suzdržavao od suza dok se zahvaljivao kolegama i obitelji.

"Osjećam se nevjerojatno zahvalno, ali i prilično ponizno", započeo je Ford, a zatim se u svom stilu našalio: "Ipak, malo je čudno primati nagradu za životno djelo na polovici karijere. Malo je prerano, zar ne? Ja sam i dalje zaposleni glumac."

U svom je govoru odao počast redateljima koji su ga proslavili, Georgeu Lucasu i Stevenu Spielbergu, te se prisjetio svojih teških početaka, kada je petnaest godina radio kao stolar prije nego što je dobio ulogu koja mu je promijenila život. "Nisam postigao uspjeh preko noći", priznao je. Posebno je emotivan bio trenutak kada se zahvalio svojoj supruzi Calisti Flockhart, koja ga je bodrila iz publike. "Doista sam sretan čovjek. Sretan što sam pronašao svoje ljude, sretan što imam posao koji me izaziva i sretan što ga još uvijek radim. To ne uzimam zdravo za gotovo", zaključio je Ford.