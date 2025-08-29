Severina u jednom danu prodala gotovo pola ulaznica za Arenu Zagreb

Prema ovim podacima, Severina je jedini domaći izvođač kojem je ovo pošlo za rukom…

Koliko su se Zagrepčani zaželjeli najveće ženske regionalne zvijezde, govori podatak kako je za (jučer) najavljen Severinin koncert u Areni Zagreb, u samo jednom danu prodano gotovo pola kapaciteta dvorane. Prema podacima Eventima, radi se i o svojevrsnom rekordu domaćeg izvođača kada je u pitanju prodaja ulaznica za prvi koncert zakazan u Areni Zagreb.

Sanela Babić

Ono što je također zanimljivo, dok se nerijetko koncerti najavljuju i po pola godine ranije, Severina je koncert u Zagrebu najavila tek nešto više od dva mjeseca ranije, dok je do splitskog koncerta na Gripama, za koji se također bilježi rekordna prodaja, preostalo i manje od dva mjeseca.

Ova dva koncerta nastavak su Severinine dvoranske turneje, započete još 2023. godine, a jučer ih je na svojim društvenim mrežama najavila ovim riječima:

''Splite, Zagrebe, pa kako ste mislili da će ova dvoranska turneja proći bez vas?

Moja dva grada… Grad u kojem sam rođena, odrasla i počela pjevat kao dijete i koji je najlipši na svitu (Split, 24.10., Dvorana Gripe) i grad koji me dočekao raširenih ruku, iz kojeg sam kretala po svijetu i u kojem živim (Zagreb, 07.11., Arena Zagreb)''

Preostale ulaznice za zagrebačku Arenu dostupne su na Eventim_Zagreb, dok su ulaznice za splitske Gripe dostupne na Eventim_Split.