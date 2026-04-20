Severina objavila dirljivu poruku: 'Opraštam se s velikom tugom od predivne žene'

Vijest da je preminula Danijela Car, osnivačica kultnog brenda Linea Exclusive i jedna od najprepoznatljivijih i najutjecajnijih kreatorica u povijesti hrvatske mode, rastužila je modni svijet, ali i brojne hrvatske zvijezde koje su s njom surađivale. Danijelu su mnogi smatrali istinskom ikonom stila, a njezino ime postalo je sinonim za vrhunsku ženstvenost i glamur.

Danijeline kreacije nosile su generacije žena, definirajući najvažnije trenutke u njihovim životima, ali i na javnoj sceni. Među njima je i Severina koja se od dizajnerice oprostila dirljivom objavom na društvenim mrežama.

"Draga moja Danijela, hvala Vam za sve... Opraštam se s velikom tugom od predivne žene i prekrasne dizajnerice; prva među prvima...", napisala je Severina na svom Instagram Storyju uz fotografiju na kojoj pozira s pokojnom Danijelom, a dodala je i emoji slomljenog srca.

Četiri desetljeća posvećenosti modi

Danijelu Car mnogi s pravom smatraju pionirkom visoke mode u Hrvatskoj. Ljubav prema modi Danijela je naslijedila od majke, a svoj izniman talent pokazivala je još od najranije dobi. Karijeru je započela graditi još u ranim 70-im godinama prošlog stoljeća, u vrijeme kada se domaći modni identitet tek formirao. Strpljivo i predano, gradila je svoj prepoznatljivi potpis koji će uskoro postati jedan od najcjenjenijih u cijeloj regiji.

Njezina poslovna filozofija bila je jednostavna, ali moćna: potpuna predanost, ljubav prema poslu i korištenje isključivo prvoklasnih materijala. Upravo je ta beskompromisnost u kvaliteti izrade i materijala, uz majstorski izrađene autorske krojeve, učinila brend Linea Exclusive kultnim imenom. Njezine kreacije opisuju se kao iznimno ženstvene, elegantne, pa čak i seksi, no uvijek s mjerom i profinjenim ukusom. Kroz više od četiri desetljeća uspjela je stvoriti modnu priču koja je nadživjela sve trendove i ostala vjerna svojoj suštini.

Odijevala je najveće hrvatske zvijezde

Njezine haljine nosile su gotovo sve estradne zvijezde: Severina, Jelena Rozga, Vanna, Indira Levak, televizijske voditeljice Danijela Trbović i Mirjana Hrga, glumica Ecija Ojdanić te nekadašnje misice Anica Kovač i Branka Bebić. Brend Linea Exclusive godinama je bio zadužen i za styling izbora za Miss Hrvatske, odijevajući najljepše Hrvatice i postavljajući standarde elegancije.

Iako je brend postao najpoznatiji po raskošnim i svečanim haljinama koje su dominirale najvažnijim događajima, Danijela Car je uspješno razvila i poslovnu liniju, pokazujući da ženstvenost i profesionalnost idu ruku pod ruku.

Za svoj izniman doprinos modi Danijela je primila brojne prestižne nagrade i priznanja. Njezino najveće nasljeđe nije samo u arhivama i sjećanjima, već se nastavlja i u budućnosti. Obiteljsku tradiciju i ljubav prema dizajnu preuzela je njezina kći Irina Car tako da Danijela i dalje živi dokle god postoji Linea Exclusive.