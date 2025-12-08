403 Forbidden

ADVENT NA ŽENA.HR

Savršen slatki dar: 'Christmas Cookie Box' TikTok trend osvojio je naša srca

8. prosinca 2025.
Savršen slatki dar: 'Christmas Cookie Box' TikTok trend osvojio je naša srca
Ako ovih blagdana želiš isprobati nešto novo, veselo i ukusno, napravi svoju kutiju božićnih keksića, jer najljepši dar je onaj u koji uložiš svoj trud i vrijeme

Na internetu se ovog adventa pojavio jedan potpuno zarazan trend - takozvani 'Christmas Cookie Box', ili kutija božićnih keksića. Treba ispuniti košaru ili kutiju domaćim keksićima, ukrasiti je i pretvoriti u sjajan dar za prijatelje, obitelj ili sebe samu. Ideja je jednostavna, a efekt čaroban. Ljudi listaju recepte, peku razne kolačiće, slažu ih u kutije i poklanjaju drugima. U kuhinji uživaju u blagdanskoj atmosferi, uz neizostavne božićne pjesme, a prti tom stvaraju kreativne i super ukusne poklone za najdraže - zvuči kao savršen recept za predbožićne dane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by adrianna adarme (@acozykitchen)

Što je točno 'Christmas Cookie Box'

Jedna takva kutija, kako opisuje kreatorica koja je trend popularizirala, sadrži raznovrsne domaće keksiće: od klasičnih medenjaka, božićnih oblika i čokoladnih poslastica, do mekanih keksića ili macaronsa, sve ručno pečeno i dekorirano. Bitno je imati raznovrsne oblike, boje i teksture da kutija bude vizualno primamljiva, ali i ukusna: velike kekse staviš na dno, a sitnije i šarenije po vrhu. 

@chelsweets

My 2025 Christmas Cookie Boxes 🥹 Absolutely love how these turned out!! All 12 recipes are linked in my bio or you can google chelsweets 2025 Christmas Cookie Boxes ❤️💚🤍

♬ оригинальный звук - drift

Zašto obožavamo ovaj trend

Blagdanska DIY vibra - u svijetu kada svi traže 'Instagram čaroliju', ovo je idealan spoj kreativnosti i ugođaja topline doma.

Personalizirani darovi - domaći kolačići pokazuju pažnju, trud i emociju. To nisu "samo pokloni", nego mali blagdanski ritual.

Univerzalna ideja - i iskusna pekarica i početnica u kuhinji mogu sudjelovati: postoji hrpa jednostavnih, bržih recepata, ali i izazovnih, za one koji vole peći cijeli dan. 

Na forumima i Redditu mnogi dijele svoje prve pokušaje i komentiraju kako je sama raznolikost keksića, od čokoladnih do onih začinjenih, ono što je izdvojilo njihovu kutiju od drugih poklona i razveselilo sve koji su je dobili. 

@butternutbakery

We did it! Now onto hosting a big Christmas party tomorrow 😅

♬ original sound - Jenna | Butternut Bakery

Kako i ti možeš napraviti svoj 'cookie box' 

  • Odaberi kombinaciju keksića - klasični medenjaci, čokoladni keksi, meringue, macarons ili mini keksići ... Pomiješaj razne okuse, boje i teksture. To kutiji daje 'wow' efekt. 
  • Ispeci pa zamrzni za kasnije - ako želiš sve spremiti unaprijed, keksi se mogu ispeći i pohraniti. Mnogi kreatori savjetuju složiti ih u vakuumirane posude ili vrećice. 
  • Odaberi prigodnu kutiju i dekoracije - kartonska ili drvena kutija, prigodni papir, celofan, vrpce. Kad sve upakiraš, kutija izgleda kao profesionalan poklon. 
  • Efektno rasporedi keksiće - veliki keksi na dnu, sitniji i dekorirani na vrhu. Igraj se s bojama i oblicima da cijela kutija bude vizualno privlačna. 

 

