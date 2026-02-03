Pogledajte kako je stan u centru Zagreba od 53 kvadrata preuređen u moderan prostor
Za sve ljubitelje interijera i one koji planiraju promjene u svom životnom prostoru, priče o procesu uređenja su pravo uživanje, nalik omiljenoj seriji ili filmu. Posebno ako su te priče prenesene u TV format, poput InDizajnovih specijala koji donose korisne informacije, savjete, inspiraciju i, naravno, zabavu.
U tim specijalima dizajnerica Mirjana Mikulec sa svojim timom prikazuje kako je izgledao proces uređenja prostora – od prve ideje do završne realizacije. Najnoviji specijal, emitiran na RTL-u u nedjelju u siječnju te donio priču o preuređenju dvosobnog stana od 53 kvadrata u staroj zgradi u samom centru Zagreba.
Novi raspored prostorija i opsežna adaptacija
Stan su vlasnici kupili u derutnom stanju, zbog čega je bila nužna potpuna renovacija svih dijelova – od podova i zidova, preko vanjskih i unutarnjih otvora, instalacija, pa sve do nove kupaonice, kuhinje i namještaja. S obzirom na to da nisu bili zadovoljni postojećim tlocrtom, koji nije uključivao dovoljno prostranu spavaću sobu, odlučili su napraviti novi raspored prostora.
Novi tlocrt riješio je zahtjeve vlasnika za spajanjem kupaonice i WC-a te preseljenjem kuhinje u dnevni boravak, čime se dobio otvoreni dnevni prostor. Tako se stan sada sastoji od hodnika i kupaonice, dnevne zone s kuhinjom i šankom-blagovaonskim stolom te spavaće sobe u kojoj je radna zona kao i kutak za odmaranje. Stan ima i dva balkona kojima tek predstoji uređenje. Nakon tlocrtnog rješenja, krenulo se na izradu idejnog rješenja a zatim adaptaciju koja je uključivala i micanje nekoliko zidova. Uz Mirjanu Mikulec projekt su vodili arhitekti Matko Šimić i Mato Jelavić.
Moderan i ugodan stan s bezvremenskom notom
Osim novog rasporeda koji bolje odgovara suvremenom načinu života, a posebno potrebama njihove kćeri studentice kojoj je stan namijenjen, vlasnici su željeli da prostor bude moderan, ali i dugoročno aktualan. Stoga su prilikom uređenja pazili na bezvremenski dizajn, s obzirom na to da će mlada vlasnica nastaviti živjeti u njemu i nakon završetka školovanja.
Birani su neutralni bež i sivi tonovi koji se lako kombiniraju s drugim bojama i prilagođavaju bilo kakvim naknadnim promjenama i osvježenjima u vidu detalja – tekstila, boje zidova ili dekoracija. Uz bež i sivu, u stanu su zastupljene uvelike i uzorci drva koji su donijeli toplinu i ugodu. Drvenim površinama stvorila se i ravnoteža između modernog i klasičnog.
Koncept boja i uzoraka, koji s elegantnim spojem mekoće i suzdržanosti, prisutan je u cijelom prostoru, čime doprinosi njegovoj estetskoj usklađenosti i koheziji.
Funkcionalan prostor po mjeri
Jedan od zahtjeva vlasnika bila je i funkcionalnost koja se odnosila i na dovoljno mjesta za pohranu. Dizajnerica i njezin tim odlučili su se za namještaj po mjeri, što su vlasnici i prihvatili. Kuhinjski namještaj, TV zid, garderobni ormari i police rađeni su po mjeri.
Prostor je maksimalno iskorišten, a namještaj je dizajniran na jednostavan, ali originalan i jedinstven način, s kombinacijom različitih dekora oplemenjenih iverica. Neki dijelovi, poput letvica, korišteni su za izradu gornjih i donjih kuhinjskih fronti, šanka, ugradbenog ormara u hodniku, kao i zidnih panela u dnevnom boravku i spavaćoj sobi.
Za maksimalnu funkcionalnost i savršenu toplinsku izolaciju birani su kvalitetni vanjski i unutarnji otvori kao i podovi. U dnevnom boravku je velika staklena stijena koju čine klizna vrata, dok je za vanjske otvore u spavaćoj sobi stavljena kombinacija balkonskih vrata i prozora.
U raznolikoj ponudi podnih obloga vlasnici su prihvatili prijedlog arhitekta da to budu parketi jer su dugotrajno rješenje, unose toplinu i daju bezvremenski šarm. Odabrani su dvoslojni parketi u nenametljivoj smeđoj nijansi koji čine kvalitetnu osnovu svakom prostoru.
Elementi u koje se svakako vrijedi ulagati su i ulazna vrata, jer tako već sam ulazak u stan nudi sigurnost i dugotrajnost te učinkovitu izolaciju.
Velika estetska uloga praktičnih detalja
Prilikom uređenja ovog stana od 53 kvadrata, posebna pažnja posvećena je svakom detalju, kako funkcionalnom, tako i dekorativnom. S obzirom na to da prostor uključuje mnoge elemente za pohranu i komade namještaja, bilo je važno da dekoracija bude minimalna kako bi se izbjeglo preopterećenje prostora. Zbog toga su arhitekti tražili praktične, ali estetski privlačne elemente.
Tako su u kupaonici, koja ima površinu oko 4 kvadrata pomno birani svi elementi, od aktivacijske tipke za ispiranje školjke i kanalice u tušu, preko elegantnog tuš paravana pa sve do utičnica i maski.