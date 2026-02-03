Pogledajte kako je stan u centru Zagreba od 53 kvadrata preuređen u moderan prostor

Nakon godine dana opsežnih radova, predstavljamo vam gotovi izgled stana od 53 kvadrata u Zagrebu. Cijeli proces transformacije prikazan je u TV specijalu InDizajn, a uz fotografije, možete ga detaljnije pogledati u ovom članku

Za sve ljubitelje interijera i one koji planiraju promjene u svom životnom prostoru, priče o procesu uređenja su pravo uživanje, nalik omiljenoj seriji ili filmu. Posebno ako su te priče prenesene u TV format, poput InDizajnovih specijala koji donose korisne informacije, savjete, inspiraciju i, naravno, zabavu.

U tim specijalima dizajnerica Mirjana Mikulec sa svojim timom prikazuje kako je izgledao proces uređenja prostora – od prve ideje do završne realizacije. Najnoviji specijal, emitiran na RTL-u u nedjelju u siječnju te donio priču o preuređenju dvosobnog stana od 53 kvadrata u staroj zgradi u samom centru Zagreba.

Zatečeno stanje/Foto: Privatni album

Novi raspored prostorija i opsežna adaptacija

Stan su vlasnici kupili u derutnom stanju, zbog čega je bila nužna potpuna renovacija svih dijelova – od podova i zidova, preko vanjskih i unutarnjih otvora, instalacija, pa sve do nove kupaonice, kuhinje i namještaja. S obzirom na to da nisu bili zadovoljni postojećim tlocrtom, koji nije uključivao dovoljno prostranu spavaću sobu, odlučili su napraviti novi raspored prostora.

Postojeći i prihvaćeni tlocrtni raspored

Novi tlocrt riješio je zahtjeve vlasnika za spajanjem kupaonice i WC-a te preseljenjem kuhinje u dnevni boravak, čime se dobio otvoreni dnevni prostor. Tako se stan sada sastoji od hodnika i kupaonice, dnevne zone s kuhinjom i šankom-blagovaonskim stolom te spavaće sobe u kojoj je radna zona kao i kutak za odmaranje. Stan ima i dva balkona kojima tek predstoji uređenje. Nakon tlocrtnog rješenja, krenulo se na izradu idejnog rješenja a zatim adaptaciju koja je uključivala i micanje nekoliko zidova. Uz Mirjanu Mikulec projekt su vodili arhitekti Matko Šimić i Mato Jelavić.

Screenshot

Moderan i ugodan stan s bezvremenskom notom

Osim novog rasporeda koji bolje odgovara suvremenom načinu života, a posebno potrebama njihove kćeri studentice kojoj je stan namijenjen, vlasnici su željeli da prostor bude moderan, ali i dugoročno aktualan. Stoga su prilikom uređenja pazili na bezvremenski dizajn, s obzirom na to da će mlada vlasnica nastaviti živjeti u njemu i nakon završetka školovanja.

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri/Foto: Ivan Črepić

Birani su neutralni bež i sivi tonovi koji se lako kombiniraju s drugim bojama i prilagođavaju bilo kakvim naknadnim promjenama i osvježenjima u vidu detalja – tekstila, boje zidova ili dekoracija. Uz bež i sivu, u stanu su zastupljene uvelike i uzorci drva koji su donijeli toplinu i ugodu. Drvenim površinama stvorila se i ravnoteža između modernog i klasičnog.

Koncept boja i uzoraka, koji s elegantnim spojem mekoće i suzdržanosti, prisutan je u cijelom prostoru, čime doprinosi njegovoj estetskoj usklađenosti i koheziji.

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri Foto: Ivan Črepić

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri Foto: Ivan Črepić

Funkcionalan prostor po mjeri

Jedan od zahtjeva vlasnika bila je i funkcionalnost koja se odnosila i na dovoljno mjesta za pohranu. Dizajnerica i njezin tim odlučili su se za namještaj po mjeri, što su vlasnici i prihvatili. Kuhinjski namještaj, TV zid, garderobni ormari i police rađeni su po mjeri.

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri/Foto: Ivan Črepić

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri/Foto: Ivan Črepić

Prostor je maksimalno iskorišten, a namještaj je dizajniran na jednostavan, ali originalan i jedinstven način, s kombinacijom različitih dekora oplemenjenih iverica. Neki dijelovi, poput letvica, korišteni su za izradu gornjih i donjih kuhinjskih fronti, šanka, ugradbenog ormara u hodniku, kao i zidnih panela u dnevnom boravku i spavaćoj sobi.

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri/Foto: Ivan Črepić

Zatečeno stanje/Foto: Privatni album

Za maksimalnu funkcionalnost i savršenu toplinsku izolaciju birani su kvalitetni vanjski i unutarnji otvori kao i podovi. U dnevnom boravku je velika staklena stijena koju čine klizna vrata, dok je za vanjske otvore u spavaćoj sobi stavljena kombinacija balkonskih vrata i prozora.

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri/Foto: Ivan Črepić

Zatečeno stanje/Foto: Privatni album

U raznolikoj ponudi podnih obloga vlasnici su prihvatili prijedlog arhitekta da to budu parketi jer su dugotrajno rješenje, unose toplinu i daju bezvremenski šarm. Odabrani su dvoslojni parketi u nenametljivoj smeđoj nijansi koji čine kvalitetnu osnovu svakom prostoru.

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri/Foto: Ivan Črepić

Elementi u koje se svakako vrijedi ulagati su i ulazna vrata, jer tako već sam ulazak u stan nudi sigurnost i dugotrajnost te učinkovitu izolaciju.

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri/Foto: Ivan Črepić

Velika estetska uloga praktičnih detalja

Prilikom uređenja ovog stana od 53 kvadrata, posebna pažnja posvećena je svakom detalju, kako funkcionalnom, tako i dekorativnom. S obzirom na to da prostor uključuje mnoge elemente za pohranu i komade namještaja, bilo je važno da dekoracija bude minimalna kako bi se izbjeglo preopterećenje prostora. Zbog toga su arhitekti tražili praktične, ali estetski privlačne elemente.

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri/Foto: Ivan Črepić

Tako su u kupaonici, koja ima površinu oko 4 kvadrata pomno birani svi elementi, od aktivacijske tipke za ispiranje školjke i kanalice u tušu, preko elegantnog tuš paravana pa sve do utičnica i maski.

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri/Foto: Ivan Črepić

Projekt: Mirjana Mikulec interijeri/Foto: Ivan Črepić

