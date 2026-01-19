Saune u Zagrebu: Najbolja mjesta za opuštanje i detoks

Ako vam treba predah od svakodnevice, stresa i užurbanog gradskog ritma, sauna je uvijek dobra ideja. Zagreb nudi raznoliku ponudu sauna – od luksuznih wellness centara i spa oaza do manjih, intimnijih prostora idealnih za brzo punjenje baterija. Bilo da preferirate finsku, parnu ili infracrvenu saunu, u nastavku donosimo pregled najboljih sauna u Zagrebu

U užurbanoj gradskoj svakodnevici, trenutak posvećen isključivo sebi postaje ne samo luksuz, već i prijeka potreba. Pronalazak utočišta za opuštanje i obnovu energije ključan je za očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja. Upravo tu saune nude savršen bijeg. Osim što potiču detoksikaciju i smanjuju stres, blagodati saune vidljive su i na koži te općem osjećaju vitalnosti. Zagreb nudi pregršt opcija, od raskošnih hotelskih wellness centara do intimnijih, specijaliziranih prostora. Istražili smo gdje pronaći najbolje oaze topline i mira u glavnom gradu.

Unsplash

Luksuzni doživljaj u srcu grada

Za one koji traže dašak glamura uz potpunu relaksaciju, wellness centri unutar poznatih zagrebačkih hotela pružaju besprijekornu uslugu i elegantan ambijent. Ovi prostori idealni su za posebne prilike ili kada se jednostavno želite počastiti vrhunskim iskustvom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U samom centru grada, u sklopu hotela The Westin, smjestio se World Class Westin. Njihov Thermana Spa nudi profinjeno okruženje u kojem se možete prepustiti čarima finske saune. Nakon detoksikacije, opuštanje možete nastaviti u hidromasažnom bazenu ili se odlučiti za neki od brojnih tretmana za njegu tijela. Cjelokupno iskustvo zaokruženo je mirnom atmosferom koja vas u potpunosti odvaja od vanjskog svijeta. Dnevna karta iznosi 25 €, a uključuje i pristup bazenu te fitness dvorani.

Nekoliko ulica dalje, legendarni hotel Esplanade nudi Health Club kao sinonim za privatnost i ekskluzivnost. Njihova elegantna finska sauna i soba za opuštanje savršene su za bijeg od gradske vreve. Personalizirani tretmani i mirno okruženje jamče istinsku revitalizaciju, a boravak od sat i pol stoji 20 €.

Nešto dalje od samog centra, u poslovnoj zoni Buzin, nalazi se spa oaza hotela Aristos. Ovaj wellness centar ističe se bogatom ponudom koja uključuje tursku, finsku, infracrvenu i bio saunu. Turska parna kupelj, s temperaturom do 60 °C i stopostotnom vlagom, idealna je za čišćenje dišnih puteva i dubinsku njegu kože. Aristos Wellness & Spa nudi i jedinstvene tuševe doživljaja te whirlpool, a za najhrabrije tu su i ledene kupke za poticanje cirkulacije. Sat vremena korištenja spa zone stoji 20 €.

Unsplash

Wellness centri s bogatom ponudom

Osim hotela, Zagreb ima i specijalizirane wellness centre koji su u potpunosti posvećeni pružanju vrhunskog spa iskustva s raznolikim sadržajima.

Allegra Wellness Center na adresi Ulica Josipa Marohnića jedan je od takvih. Posjetiteljima su na raspolaganju čak tri vrste sauna. Klasična finska sauna s temperaturama do sto stupnjeva, nježnija turska sauna te kombinirana sauna koja spaja elemente obje. Ono što Allegru čini posebno privlačnom jest činjenica da dnevna ulaznica od 30 € uključuje neograničeno korištenje teretane, bazena i prostranog whirlpoola.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U Draškovićevoj ulici smjestio se City Wellness Center, praktična lokacija za opuštanje nakon napornog radnog dana. Centar nudi finsku saunu za ljubitelje suhe topline i tursku saunu s visokom vlažnošću za potpunu detoksikaciju. Nakon sauniranja, gosti se mogu okrijepiti u relax zoni uz besplatno voće i čajeve ili se opustiti u grijanom bazenu s hidromasažom. Cijena za sat vremena boravka iznosi 20 €.

Pexels

Bez obzira na to tražite li luksuzno spa poslijepodne, brzu detoksikaciju nakon treninga ili miran kutak za sebe, zagrebačka ponuda sauna dovoljno je raznolika da svatko može pronaći svoju idealnu oazu. Odvojiti vrijeme za brigu o sebi nije trošak, već investicija u vlastito zdravlje i dobrobit.