Mario Valentić stiže u 'San snova', a utjelovit će problematičnog nogometaša

Među mnogobrojnim glumcima koji će se naći u gostujućim ulogama u novoj RTL-ovoj seriji 'San snova' je i glumac, trener fitnessa i promotor zdravog života te uvijek rado viđeno televizijsko lice, Mario Valentić.

Ime lika simpatična je igra riječima i spoj Tuzle, njegova rodnog grada, te poznatog talijanskog defenzivnog veznog igrača Gattuza – Gatuzlo.

Nogometaš je to pred kojim je kraj karijere, koji igra u trećoj austrijskoj ligi, i spreman je na doslovno sve kako bi igrao još koju sezonu – od ulaska u još veće dugove, još kojeg kredita, pa čak i koje blokade više tijekom rehabilitacije. Uz to, Gatuzlo se ''pod stare dane'' odlučio na još jedan biznis – automate za tuširanje u kampovima i plažama.

Upravo će njega, tijekom rehabilitacije, Alen Stošić (Marko Braić) slučajno ugledati u teretani, što će potaknuti stare uspomene s terena.

''Igram Gatuzla, on je iz Tuzle, a Gatuzzo je bio talijanski branič pa prema tome. Zapravo je to igrač na isteku karijere, i dalje igra u nižoj ligi, ali upao je u dugove, ušao u neke smiješne biznise'' priča Valentić te hvali veselu i uigranu ekipu na setu serije, ''Jako mi je drago što imam tu epizodnu ulogu, susreo sam na setu brojne ljude koje nisam dugo vidio, neke čak još od doba RTL-ove 'Zabranjene ljubavi'. I uvijek mi je drago surađivati s Markom Braićem i Dinom Rogićem. Simpatične scene, bilo je lijepo i, eto, ponovilo se opet!''

A iako će utjeloviti nogometaša, u privatnom životu nikako nogomet ne bi opisao kao najvažniju sporednu stvar na svijetu. ''Reprezentaciju, naravno, volim i pratim, ali pratim kada dođu na veliko prvenstvo. Nisam jako emocionalno uključen što se tiče nogometa. Navijam za hrvatsku reprezentaciju, a samim time i za sve hrvatske klubove. Odrastao sam uz borilačke sportove, uz hrvanje, pa sam više u to emocionalno uključen'', kaže Mario.

Osim susreta Gatuzla i Alena na rehabilitaciji, u večerašnjoj epizodi serije 'San snova' Herman daje Mirku sumnjivu ponudu za stan, a Mirko, ne sluteći prevaru, pristaje na uvjete unatoč Jasninom oklijevanju. No taj bi plan mogla neočekivano pokvariti Kristina. Susret Maje i Alena u toplicama ne prolazi po planu, a on sve više počinje sumnjati u kvalitetu terapije i svoju budućnost. Maja se premišlja hoće li Alena uzeti za klijenta, dok on razmišlja o potezima koje je povukao.

Kako će izgledati susret starih znanaca i koji će Gatuzlov potez natjerati Alena da preispita svoju budućnost, gledatelji će doznati već večeras u novoj epizodi RTL-ove serije 'San snova'.

