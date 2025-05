Vikend u Opatiji: Grad kamelija, carskog šarma i okusa koji ostaju

Ako tražiš vikend bijeg koji nudi više od običnog mora i šetnje – gdje svaki kamen priča priču, gdje kava ima drugačiji okus, a večeri mirišu na sol i lavandu – Opatija je mjesto za tebe. Smještena na rubu Kvarnera, podno moćne Učke, Opatija je nekada bila lječilište austrougarske elite, a danas je idealna destinacija za vikend pun opuštanja i uživanja.

Jedna od prvih stvari koje ćeš napraviti u Opatiji? Šetnja uz more. Lungomare, čuvena 12 kilometara duga šetnica, povezuje Volosko, Opatiju, Iku i Lovran. Iako je čitava dionica predivna, već i šetnja od hotela Milenij do Voloskog dovoljno je čarobna da zaboraviš na svakodnevicu.

Miris borova i mora, pogledi na otoke i barke, tiha glazba iz kafića i galebovi koji te prate iznad glave – ovdje se vrijeme usporava, i to u najboljem smislu. Lungomare nije samo staza uz more, to je antistres terapija.

Park Angiolina: Vrt koji pamti careve

Ako tražiš mjesto za jutarnju šetnju s kavom u ruci ili poslijepodnevni predah, Park Angiolina pravo je mjesto. Smješten u središtu Opatije, ovaj park dom je egzotičnih biljaka iz cijelog svijeta – od banana do eukaliptusa. Tu je i slavna Vila Angiolina, izgrađena sredinom 19. stoljeća, koja je ugostila i samog cara Franju Josipa.

Šetnja ovim vrtom kao da briše granicu između prošlosti i sadašnjosti. Sve izgleda savršeno dotjerano, ali opet prirodno, lagano, bez forsiranja. Idealno za one koji žele mir, prirodu i malo povijesti – sve na jednom mjestu.

Okusi Kvarnera s notom luksuza

Plavi podrum

Restoran s Michelinovom preporukom. Ovdje su kvarnerski škampi kraljevi tanjura, a vinska karta ozbiljno bogata. Rezervacija se preporučuje, jer pogled na luku + tanjur pun mora = pun pogodak.

Roko

Popularan i uvijek živ, Roko je mjesto gdje se jede pizza, domaća pašta i sve s okusom Mediterana. Idealno za obitelji, prijatelje ili solo ručkove.

Kaokakao

Ovdje se jede sladoled koji se pamti. Okusi poput lavande, smokve i rogača stvoreni su za ljeto i Insta story.

Nami sushi & wine

Ako ti se jede nešto drugačije, ovaj moderan restoran uz more nudi japansko-hrvatski fusion u atmosferi zalaska sunca i dobrog vina.

Kad prošećeš i pojedeš, vrijeme je za opuštanje. Opatija zna kako to radi.

Za kavu s klasom i pogledom koji ostaje, svratite u Café Wagner, u sklopu hotela Milenij. Elegantna terasa, lagana klasična glazba, vrhunski kolači i ono najvažnije – pogled na more koji liječi sve.

Ako tražiš pravi wellness doživljaj, hoteli Milenij, Mozart i Navis nude vrhunske tretmane, bazene s pogledom, saune i aromaterapije. Posebno kad padne kiša ili puhne bura – wellness uz more postaje pravo iskustvo.

Mini izleti: od Voloskog do vrha Učke

Volosko je ribarsko naselje koje i dalje ima dušu. Uličice, umjetničke galerije, mali restorani, galebovi i lokalci koji pričaju o "prije i sad". Idealno mjesto za doručak ili večernju šetnju.

Ako si raspoložen za avanturu, samo 20 minuta vožnje dijeli te od Park šume Učka. Uspon na vrh Vojak pruža pogled od Istre do Italije, i savršen je kontrast morskom ambijentu. Planine i more – sve u istom vikendu.

Gdje prenoćiti?

U Opatiji je gotovo nemoguće pogriješiti sa smještajem, ali evo nekoliko favorita: