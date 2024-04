Zašto posjetiti Veneciju? Grad gondola i umjetnosti počeo je naplaćivati ulaz

Iako je najpopularnija tijekom karnevala u veljači, Veneciju vrijedi posjetiti i u ostatku godine. U njoj možeš samo šetati i uživati, pojesti fini sladoled i popiti talijansku kavu ili pak razgledati slavne muzeje i galerije. Ljubitelji umjetnosti neće ostati razočarani. Zbog bogatog sadržaja, povijesti i arhitekture, ovaj poseban grad već je dugo na listama za savršene jednodnevne ili dvodnevne izlete. Takve izlete nudi puno turističkih agencija i mahom su popunjeni, no do Venecije možeš doći i osobnim automobilom.

Prije takvog puta treba razmisliti o adekvatnom smještaju i što povoljnijem parkingu, no uvjerile smo se da su Facebook grupe putoholičara pravo mjesto za takve vrijedne informacije.

Venecija – spoj povijesti i umjetnosti

Osim takvih tehničkih pitanja, treba pomno isplanirati dan kako bi stigla vidjeti ono što želiš. Što se tiče must see mjesta, tu je glavni venecijski trg na kojemu se nalazi poznati Torre dell’Orologio, toranj sa satom izgrađen između 1496. i 1506. godine. Gužve su gotovo uvijek, no tvrdi se da je to lokacija koja se ne propušta. Na trgu se nalazi Knežev dvor koji je prije bio središte venecije u pravosudnom i političkom smislu, a treba razgledati i Baziliku svetog Marka. Upravo su sakralni objekti ono što ovom gradu daje posebnu vrendotu. U Veneciji se nalazi i slavna bazilika Santa Maria della Salute, ali i Crkva sv. Zakarija.

Nastaviš li šetati po Veneciji, imat ćeš impresivan pogled na kanale i gondole, a jedna od najvećih atrakcija je most Rialto koji spaja važne ulice, a baš se tamo održavaju i famozni sajmovi. Stoga imaš priliku vidjeti kako dišu lokalci, a vrijedi posjetiti i tržnicu koja se sastoji od dvaju dijelova – na jednom se dijelu prodaje povrće i voće, dok na drugom možeš pronaći svježe morske plodove, ali i tipičnu gužvu. Drugim riječima, vrevu.

Kako živi stanovništvo možeš doživjeti i u parkovima. Jasno, Veneciju većina posjećuje zbog čarobnih kanala, no venecijanski parkovi spoj su opuštanja i umjetnosti. Primjerice, prošetaj Parco della Rimembranza u kojemu ćeš uživati u pogledu na lagunu, dok ćeš u Giardini Realiju udahnuti dašak povijesti jer je građen u Napoleonovo vrijeme. A kad smo već kod povijesti, sve do 24. studenog u parkovima Venecije očekuju se međunarodna publika na 60. Međunarodnom festivalu vizualnih umjetnosti (Venecijanski bijenale).

Imaju i stepenice od knjiga, ali naplaćuju ulaz

Nezaobilazno je mjesto i knjižnica Acqua Alta u kojoj možeš vidjeti stepenice izrađene od knjiga! I znaš što još? Majstori koji popravljaju gondole još uvijek djeluju pa je i to zanimljivo vidjeti kao i istraživati venecijanske okruge. U nekima ćeš, poput Castella, pobjeći od turističke vreve i doživjeti Veneciju na drukčiji način. Zbog toga vrijedi doći više puta.

Odlučiš li se na jednodnevni izlet, imaj na umu da su Talijani uveli novo rigorozno pravilo po kojemu će se u određenim danima u godini, u špici turističke sezone, naplaćivati ulaz u povijesnu jezgru. Stanovnici, putnici, studenti i djeca mlađa od 14 godina su izuzeti, kao i turisti koji ostaju prespavati, prenosi The Guardian. Datume kada se ulaz plaća provjeri ovdje . Radi se o karti od pet eura po osobi kako bi se, prema pisanju stranih medija, smanjile gužve tijekom vrhunca sezone praznika te učiniti grad “ugodnim za život”.

Ipak, za očekivati je da će, unatoč kontroverznoj odluci, Venecija i dalje biti hit destinacija kratkih izleta.