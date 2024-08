Ovo su najljepše plaže na otoku Korčuli. Čak 11 skrovitih mjesta savršenih za kupanje

Prostrane pješčane plaže, savršeno čisto more i skrivene uvale otoka Korčule samo su neki od razloga zbog čega je to jedan od omiljenih Hrvatskih otoka. Iako su najpoznatije plaže na Korčuli skrivene na onom naseljenijem dijelu otoka - južnoj strani, nemojte propustiti priliku da istražite one nešto malo manje posjećene, ali jednako očaravajuće, plaže na sjevernoj strani.

Osim po pitoresknim plažama, otok Korčula poznat je po legendarnom moreplovcu Marku Polu, savršeno dizajniranom starom gradu Korčuli i bogatoj kulturnoj baštini. Pored povijesnih znamenitosti, Korčula je idealna destinacija za ljubitelje vina, s brojnim vinogradima koji proizvode vrhunska autohtona vina, kao što su Pošip i Grk.

Koje su najljepše plaže na Korčuli? Imamo top listu njih 14 koje morate posjetiti ovo ljeto!

Foto: Shutterstock

Plaža Bilin Žal

Bilin žal je prekrasna pješčana plaža smještena na sjeveroistočnoj obali otoka Korčule, u blizini slikovitog mjesta Lumbarda. Ova plaža je poznata po finom bijelom pijesku, kristalno čistom moru i blagim, plitkim ulazima u more, što je čini idealnom plažom za obitelji s djecom. Okružena vinogradima i borovom šumom, Bilin žal nudi mirno i opuštajuće okruženje, daleko od gužve, s pogledom na lokalne otočiće. Plaža je također popularna među ljubiteljima vodenih sportova, a u blizini se nalaze i autentični dalmatinski restorani koji nude svježe morske specijalite

Plaža Žitna

Ova skrivena uvala očarava svojom prirodnom ljepotom, okružena je strmim stijenama i bujnom mediteranskom vegetacijom. Nalazi se na južnoj strani otoka Korčula u blizini mjesta Čara. Plaža Žitna se ističe tirkiznim morem i šljunčanom obalom, savršenom za opuštanje i sunčanje. Zbog svog zaklonjenog položaja, plaža Žitna na otoku Korčuli pruža mirnu atmosferu, idealnu za one koji traže bijeg od svakodnevne vreve. More je ovdje kristalno čisto, a podvodni svijet bogat što ovu plažu čini omiljenim mjestom za ljubitelje ronjenja.

Plaža Vela Pržina

Plaža Vela Pržina smještena je na istočnoj strani mjesta Lumbarda na otoku Korčuli, a jedna je od najpopularnijih pješčanih plaža na otoku. Poznata po mekanom, zlatnom pijesku i plitkom, toplom moru, Pržina je idealna plaža za obitelji s djecom, ali i mlade koji žele zabavu i aktivnosti na plaži. Plaža je okružena vinogradima i maslinicima, a njezin široki, otvoreni prostor omogućava uživanje u suncu tijekom cijelog dana. Uz plažu se nalaze i barovi, restorani te sportski sadržaji, što Pržinu čini idealnim mjestom za cjelodnevni boravak, bilo da želite plivati, igrati picigin, ili jednostavno uživati u prekrasnom pogledu na Jadransko more.

Plaža Samograd

Smještena na jugoistoku otoka Korčule, plaža Samograd jedna je od skrivenih dragulja ove destinacije. Ovoj šarmatnoj plaži moguće je pristupici jedino pješke ili čamcem, a posjetiteljima pruža jedinstvenu privatnost i mir. Na šljunčanoj obali i uz kristalno čisto more, Samograd pruža savršenu priliku za opuštanje i uživanje u prirodnom okruženju. Plaža je okružena visokim stijenama i bujnim zelenilom, što je čini savršenom divljom plažom sa netaknutim karakterom. Idealna je za ljubitelje prirode koji žele pobjeći od svakodnevnog stresa i uživati u spokojnoj atmosferi netaknute prirode. Plaža Samograd na otoku Korčuli, zbog bogate podvodne flore i fanule, također je popularna destinacija za ronjenje.

Plaža Prižba

Plaža Prižba nalazi se na jugozapadnoj obali otoka Korčule, a pruža savršenu kombinaciju prirodne ljepote i opuštajuće atmosfere. Ova šljunčana plaža s kristalno čistim morem idealna je za kupanje i sunčanje, a njezina mirna okolina čini je odličnim mjestom za bijeg od užurbane svakodnevice. Okružena bujnim mediteranskim raslinjem i uz obalu zaljeva, Prižba nudi spektakularne poglede na obližnje otočiće i otvoreno more. Toplo more i pitomi ulazi savršeni su za obiteljsku destinaciju, dok ljubitelji prirode mogu uživati u šetnjama uz obalu i istraživanju skrivenih uvalica uzduž obale. Plaža je lako dostupna i nudi brojne sadržaje, uključujući kafiće i restorane u blizini, koji pružaju priliku za uživanje u svježim morskim delicijama uz prekrasan pogled na more.

Plaža Bačva

Ova mala šljunčana plaža pruža intimnu i umirujuću atmosferu okruženu stjenovitim formacijama i gustim borovim šumama. Plaža Bačva smještena je na južnoj strani otoka Korčule a odlikuje je kristalno čisto more bez previše intervencije ljudi. Iako je malo izolirana i do nje vodi nešto zahtjevniji put, trud se isplati zbog nevjerojatne ljepote i mirne okoline koja pruža savršen ambijent za uživanje u prirodi i sunčanju. Bačva je savršeno mjesto za sve koji traže mirnu oazu na otoku Korčuli.

Plaža Bili Boci

Plaža Bili Boci, smještena u blizini mjesta Smokvica na otoku Korčuli, pravo je remek-djelo prirode koje očarava svojim jedinstvenim šarmom. Poznata po svojoj bijeloj šljunčanoj obali i tirkizno plavom moru, Bili Boci su savršeno okruženje za opuštanje i uživanje u sunčanju. Ova plaža je idealna za obitelji i ljubitelje prirode, a njezino mirno i plitko more čini je savršenim mjestom za kupanje i ronjenje. Netaknuta priroda koja okružuje plažu, zajedno s impresivnim podvodnim svijetom, doprinosi njenoj posebnoj privlačnosti. Bili Boci nudi posjetiteljima nezaboravan doživljaj s predivnim pejzažima i spokojnim ambijentom, daleko od gužvi i stresa.

Plaža Tatinja

Smještena u blizini Lumbarde na otoku Korčuli, plaža Tatinja savršeno je odredište za obitelji i sve one koji traže miran bijeg u prirodi. Ova mala pješčana plaža s plitkim morem pruža sigurno i udobno mjesto za kupanje s djecom, s dovoljno prostora za igre i sunčanje. Iako skromnih dimenzija, Tatinja je poznata po svom šarmu i nenametljivoj ljepoti, uz obalu okruženu borovom šumom koja nudi prirodnu hladovinu.

Plaža Martina Bok

Ova malena, skrovita šljunčana plaža okružena je impresivnim stijenama i borovom šumom, što doprinosi njenom privatnom i netaknutom karakteru. Plažu Martina Bok odlikuje kristalno čisto more sa mekanom šljunčanom obalom. Plaža je malo izolirana i teško dostupna, što znači da ćete ovdje rijetko naići na gužvu. Upravo to je čini idealnim mjestom za miran bijeg u prirodu. U neposrednoj blizini, posjetitelji mogu uživati u šetnjama po obali i istraživanju okolnih prirodnih ljepota, dok u samom naselju Prižba mogu pronaći autentične dalmatinske restorane i kafiće.

Plaža Pupnatska Luka

Ova šljunčana plaža udaljena je oko 15 kilometara od grada Korčule, a posjetitelje očarava kristalno čistim morem u nijansama tirkizne i plave boje, koje se savršeno slažu sa ostatkom okoline koje je prepuno mediteranskog zelenila. Iako se nalazi u relativnoj izolaciji, Pupnatska Luka je lako dostupna asfaltiranom cestom, što je čini pristupačnom za sve. Na plaži se nalaze ugodan bar i mali restoran koji nude svježe morske specijalitete i osvježavajuća pića, dok su suncobrani i ležaljke dostupni za najam, omogućujući posjetiteljima da se u potpunosti opuste i uživaju u predivnom okruženju.

Plaža Vrbovica

Plaža Vrbovica smjestila se na na jugoistoku otoka Korčule. Iako se nalazi relativno blizu istoimenog kampa, prava je skrivena oaza za sve ljubitelje prirode i mirnih trenutaka. Malena šljunčana plaža nudi savršen bijeg od turističke vreve, a moramo li spomenuti kako je ovdje more kristalno čisto u brojnim nijansama plave i tirkizne?! Plaža je okružena borovom šumom koja pruža prirodnu hladovinu i dodaje šarm ovoj slikovitoj uvali. Zbog svog skrivenog položaja i povoljne veličine, Vrbovica je idealna za obitelji s djecom i sve koji žele uživati u kupanju i sunčanju u opuštajućem okruženju. Svojom prirodnom ljepotom i tišinom, Vrbovica nudi autentičan doživljaj korčulanskog obalnog života.