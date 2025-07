Odmor po mjeri obitelji: Najbolje plaže za djecu u Hrvatskoj

Kakva je najbolja plaža za djecu? Čista, pristupačna i sigurna, a svakako mora imati i hladovine. Donosimo popis upravo takvih plaža na kojima će ovog ljeta uživati i mali i veliki

Godišnji odmor s malom djecom može biti donekle stresno iskustvo, pogotovo ako za svoju destinaciju odabereš pogrešno mjesto koje neće biti opremljeno potrebnim sadržajima. Gužva, stjenovite plaže bez mogućnosti da se sakrijemo u hlad ili morski ježevi, na primjer, recept su za katastrofu kad su djeca i more u pitanju. Još ako u blizini nema trgovine sa sladoledom, možeš biti sigurna da tvoj godišnji odmor neće biti onakav kakav priželjkuješ.

Želiš iz svog godišnjeg odmora izvući maksimum uživanja i opuštanja? Tada obavezno trebaš znati koje su plaže u Hrvatskoj najbolje za djecu. To su plaže koje zadovoljavaju nekoliko uvjeta: more je čisto, nema puno ježeva, ulaz u more je pristupačan, postoje stabla koja stvaraju hlad ili rekviziti poput suncobrana i ležaljki, a po mogućnosti tu su i drugi sadržaji u blizini, kao što su kafići i pekarnice.

Želimo ti prekrasno ljeto sa što manje stresa pa smo sastavile popis 15 najboljih plaža za djecu u Hrvatskoj – krenut ćemo od onih pješčanih jer su upravo takve mnogim mališanima omiljene:

Pješčane plaže za djecu u Hrvatskoj

Ako je tvoja ideja idealnog godišnjeg odmora ležanje na ležaljci dok se tvoji klinci igraju u pijesku i brčkaju u čistom, plitkom moru, vjerojatno ćeš biti najsretnija odabereš li jednu od veličanstvenih otočkih plaža. Od sjevera do juga, od Raba do Mljeta – ovo su najbolje pješčane plače za djecu na našim otocima:

Rajska plaža - Lopar, otok Rab

Ovo je najveća plaža na otoku koja je ujedno i svjetski poznata. Rajska plaža definitivno opravdava svoj naziv. Ova prekrasna pješčana plaža, duga kilometar i pol, često je na top listama najljepših mediteranskih plaža. Plaža je u blizini tamošnjeg hotelskog naselja i autokampa, a ovdje ćeš pronaći sve što ti treba, od ležaljki i suncobrana preko pedalina i vodenih tobogana do raznolike fast food ponude.

Sakarun - Dugi otok

Ako sanjaš o bijelom pijesku i kristalno čistom moru ova bi plaža na sjeverom dijelu Dugog otoka mogla zadovoljiti sva tvoja očekivanja. Okružena je mirisnom borovom šumom pa je lako pronaći zaklon od jakog sunca, a idealna je za malu djecu jer postoji površinom velik dio plitkog mora. Naravno, kupanje i igra u vodi otvaraju apetit pa je zgodno što su na plaži i dva ugostiteljska objekta. Do plaže je moguće doći turističkim vlakićem koji vozi svakih pola sata.

Slanica – Murter

Slanica je najpoznatija pješčana plaža na otoku Murteru, a po mišljenju mnogih riječ je možda najljepšoj plaži u našoj zemlji. Svakako je jedna od najboljih plaža za djecu jer je more plitko i čisto. Neće biti dosadno ni onim malo starijima jer se na ovoj plaži mogu unajmiti pedaline, a tu je i zabavni aquapark.

Vela Pržina - Lumbarda, otok Korčula

Jedna od najpoznatijih plaža među lokalnim stanovništvom i turistima na otoku nalazi se šest kilometara od grada i okružena je vinogradima. Ova pješčana plaža jedna je od najboljih za malu djecu zbog plitkog i čistog mora. Ispunit će kriterije i onih malo većih jer nudi razne adrenalinske atrakcije poput popularne vožnje bananom. Ako sanjaš samo o tome da se prije svega dobro odmoriš, unajmi ležaljku i uživaj u pogledu na Lastovo te umirujućim zvukovima okolne prirode.

Saplunara – Mljet

Na našem najzelenijem otoku nalazi se i jedna od najčišćih plaža koja je ocijenjena Plavom zastavicom. Planiraš li obiteljski odmor na Mljetu sasvim ćeš sigurno ovdje provoditi najviše vremena jer je Saplunara najbolja plaža za djecu na ovom otoku. Prije svega, ova mirna pješčana plaža savršena je za igru u vodi jer je more plitko i ljeti se prilično ugrije, a vjetar i valovi ovdje su vrlo rijetka pojava. Na plaži je ugostiteljski objekt i toalet, a također je moguće unajmiti ležaljke.

Najbolje pješčane plaže za djecu na obali

Zaton - Zadar

Još jedna plaža koja je nositeljica Plave zastave nalazi se u sklopu zadarskog turističkog naselja. Ovo je mjesto koje nudi dosita puno zabavnih sadržaja – okruženo je bazenima, vodenim toboganima i sličnim atrakcijama. Tu je i niz ugostiteljskih objekata gdje je u svako doba moguće pronaći osvježenje i nešto prezalogajiti. Ima mnogo mjesta u hladu, ali mogu se unajmiti i ležaljke, kao i suncobrani. Dok djeca grade kule u pijesku, ti se sunčaš uz čašu osvježavajućeg napitka – bolje teško možemo zamisliti.

Dražica - Biograd na Moru

Sanjaš u sitnom pijesku, mirisnoj borovini i kristalnom čistom moru? Posjeti Dražicu koja je blizu samo središta Biograda na moru. Ova lijepa plaža, na kojoj možeš provesti cijeli dan bez da ti išta nedostaje, ima plavu zastavu zbog visoke kvalitete, čistoće i sadržaja koje nudi – poput tobogana, trampolina, restorana i kafića. Parking ti također neće stvarati stres jer postoji veliko parkiralište.

Crni Molo – Crikvenica

Omiljena crikvenička pješčana plaža nalazi se na manje od kilometar i pol od centra, a osim pijeska, nudi i puno hlada jer okružena borovima. Plaža ima pristup za osobe s invaliditetom, a ovdje nikome neće biti dosadno jer osim klasičnih ugostiteljih objekata postoje i paviljoni za masažu, kao i mogućnost za razne sportske aktivnosti.

Bijela plaža Solaris – Šibenik

Nađeš li se ovog ljeta u Šibeniku, svakako trebaš posjetiti ovu fantastičnu plažu koja se nalazi oko 7 kilometara od grada. Plaža se sastoji od pijeska i šljunka, a dobro je opskrbljena ugostiteljskim sadržajima. Između ostalog, tu je i etno selo gdje je moguće kušati tradicionalne specijalitete s ovog područja.

Plaža Golubinka - Duće, Omiš

U mjestu Duće na omiškoj rivijeri nalazi se mještanima omiljena plaža koja ima sve što nam treba za idealan dan uz more: pijesak, borove,, uvoditeljski objet, tuševe, ležaljke i suncobrane.

Najbolje šljunčane plaže za djecu u Hrvatskoj

Ako nisi ljubiteljica pijeska koji je lijep, ali ponekad nije praktičan kad se zavuče u kosu i odjeću, bolji izbor za tebe i tvoju obitelj možda su plaže prekrivene šljunkom ili one koje nude oboje. Evo najboljih šljunčanih i mješovitih plaža za djecu u Hrvatskoj:

Plaža Puntižela – Fažana

Ova se šljunčana plaža nalazi na jugozapadu Istre, nasuprot Brijuna. Uz plažu nalazi se istoimeni autokamp i hostel, ali na plažu je moguće doći i neovisno o smještaju, jer je udaljena svega desetak minuta vožnje od Pule. Puntižela je jedna od najboljih plaža za djecu u Istri jer ima puno mjesta u hladu zahvaljujući palmama i drugim stablima, a tu je i zabavni park na vodi za nezaboravno ljetno iskustvo. Na plaži su dva beach bara i u blizini su dva restorana - tako da ne moraš brinuti o ručku ili večeri.

Vela plaža - Baška, otok Krk

Najveća plaža na otoku Krku kombinacija je šljunka i pijeska i dugačka je oko 2 kilometra. Ovo je glavna gradska plaža u Baškoj pa vikendom možeš očekivati gužvu i može biti teško unajmiti ležaljku ili naći mjesto za ručnik. Zato, ako s i malom djecom, radije idi ranije na plažu (što se ionako preporučuje radi sunca) i traži mjesto negdje pri rubu. U svakom slučaju, tvoji će se klinici ovdje super provesti jer je more vrlo plitko i ima gomila zabavnog sadržaja, od pedalina do mini aqua parka. Naravno, ni odrasli neće ostati uskraćeni jer je izbor kafića i restorana zaista velik.

Trstenica - Orebić, poluotok Pelješac

Ova plaža je također Baške mješavina šljunka s pijeskom u plićaku, a jedna je od najboljih plaža za djecu na Pelješcu. Trstenica se nalazi se tik uz auto-kamp u Orebiću i ovdje ćeš naći sve što ti treba, od hlada do raznih sportskih sadržaja, trgovina i kafića. Naravno, moguće je naći ležaljke i suncobrane. Trstenica je plaža na koju možeš doći ujutro i ostati do zalaska sunca.

Sunčana uvala - Mali Lošinj, otok Lošinj

Ova mala šljunčana plaža (na 30 minuta hodom iz Malog Lošinja) okružena je borovima, a definitivno spada u jednu od najboljih plaža za djecu na otoku. U sklopu plaže postoje tuševi i WC, moguće je unajmiti ležaljke i suncobrane, ali kad kupanje dosadi tu su razne druge aktivnosti poput mini golfa i tenisa. Uz plažu je i poznati restoran koji nudi lokalne specijalitete.

Plaža podno Aminess Khalani Beach Hotela - Makarska

Ova uredna i lijepo uređena šljunčana plaža prilagođena osobama s invaliditetom privlači mnoge turiste. Plaža je idealna za obitelji jer nudi niz sadržaja: od ležaljki i suncobrana do beach bara. Osim toga, postoji i mogućnost kratkih izleta bodom do obližnjih otoka koje možeš istražiti.