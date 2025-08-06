Horoskop za četvrtak: Vage trebaju ići do kraja, škorpioni samo izdržite

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: U osjećajnim pitanjima imat ćete velika očekivanja. Željet ćete da vas drugi maze i paze. Kako će biti, ovisi o partneru. POSAO: Nastavit ćete razvijati svoje inventivne ideje, dok će u isto vrijeme suradnja s kolegama također napredovati. ZDRAVLJE&SAVJET: U dobroj ste formi.

Bik

LJUBAV: Oni koji još traže srodnu dušu danas bi je na lak i ugodan način mogli naći na svom poslu ili preko posla. POSAO: Slobodno se možete prepustiti radu jer ćete u njemu naći sve ono što ste oduvijek tražili. ZDRAVLJE&SAVJET: Odličan dan za zaposlene.

Blizanci

LJUBAV: U drugom dijelu dana mogli biste doživjeti pravu ljubavnu ekstazu i ostvarenje svojih snova koje ste dugo sanjali. POSAO: Odličan je dan sve poslove u kojim se traži povezanost s ljudima i smisao za lijepo. Sve teče sve bolje i bolje. ZDRAVLJE&SAVJET: Vi ste izvrsno.

Rak

LJUBAV: Ako se u emotivnim pitanjima budete oslanjali na svoj unutrašnji glas, danas bi vam on mogao donijeti mnogo sreće i zadovoljstva. POSAO: Svi poslovi povezani s alternativnom, kao i oni povezani s psihologijom, danas će se odvijati iznimno dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Lav

LJUBAV: Neobavezni kontakti danas bi vam mogli donijeti pravo osobno osvježenje. Oni koji su sami neka izađu na kavu. POSAO: Na kraćem poslovnom putovanju shvatit ćete da ponekad treba prihvatiti ono što drugi predlažu, kao i rizik koji ide s tim. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne analizirajte previše.

Djevica

LJUBAV: Vaša najdraža osoba danas će vjerojatno neprimjernim potezom ili govorom uvrijediti nekog od članova vaše obitelji. POSAO: Previše razmišljanja o tome kako surađujete s drugima oduzet će vam dragocjeno vrijeme. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte svojoj intuiciji.

Vaga

LJUBAV: Razina vašeg samopouzdanja bit će velika, a prilike za druženja otvorene. Mnogi samci danas će upoznavati nove osobe. POSAO: Uz dobru financijsku potporu danas biste mogli definirati dio poslova s inozemstvom. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite do kraja.

Škorpion

LJUBAV: Dok dan bude prolazio, sve ćete više shvaćati da vas neke osobine drage osobe uznemiruju. Prihvatite ih, jer je osjećaj nemira prolazan. POSAO: Netko od vaših nadređenih danas bi mogao nakratko stati na put vašim naprednim idejama. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Strijelac

LJUBAV: Većini ljubavnih događaja vi ćete naći poneku manu. Pokušajte stvari gledati manje strogo i opustite se. POSAO: Mogući su nekontrolirani financijski izdaci. Držite se zacrtanog plana i pomake u tom smislu činite minimalno. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će biti promukli.

Jarac

LJUBAV: Dan je dobar za neobavezna druženja uz kavicu. Izađite van na zrak, prošetajte, a pogotovo ako ste još sami. POSAO: Neće se ništa pokrenuti ako budete samo čekali. Trebate se pokazati, javiti, predstaviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Komunicirajte.

Vodenjak

LJUBAV: Faza uživanja u ljubavi i životu nastavit će se i danas. Imat ćete gotovo sve što možete poželjeti. POSAO: Da bi uspjeli, oslonite se sami na sebe. Vi ste najbolji putokaz, kako sebi, tako i drugima oko sebe. ZDRAVLJE&SAVJET: Prebirete po sjećanjima.

Ribe

LJUBAV: Partner će očekivati nježnosti, a vi ćete biti povučeni u svoj svijet. Uz malo više otvorenosti, sve će biti bolje. POSAO: Ljudi s kojim surađujete danas neće biti potpuno sigurni kojim smjerom nastaviti započeto. Pomozite im. ZDRAVLJE&SAVJET: Kašalj.

