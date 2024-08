Čarobni Jadran: Dva bajkovita otočića za bijeg od gužve i automobila

Ljeti svi maštamo o savršenom odmoru, planirajući naš idealan bijeg iz svakodnevice. Sve smo željniji destinacija koje nisu toliko pretrpane turistima i u kojima možemo istinski odmoriti tijelo, dušu i um. Hrvatska se može pohvaliti drugim otočjem Sredozemlja po veličini nakon Grčke i prekrasnom razvedenom obalom u kojoj se i dalje mogu pronaći neistraženi ili malo poznati otoci. Upravo za takvim skrivenim draguljima čeznemo ovo ljeto pa smo se otkrile dva posebna. Opusti se makar u mislima i kreni s nama na virtualno putovanje na dva najmanja naseljena otoka na našoj obali.

Ošljak

Prvi na našem popisu našao se otočić Ošljak. Smješten u zadarskom kanalu, s površinom od svega 0.39 četvornih kilometara i 35 službenih stanovnika, i službeno je najmanji naseljeni otok u Hrvatskoj. Vjeruje se da je naseljen još od doba antike, a kod lokalnog stanovništva poznat je i pod imenom Lazaret budući da je služio kao bolnica za izolaciju oboljelih od kuge i gube za zadarsko područje u 17. stoljeću. Danas na otoku ima oko 60-ak kuća, a preko ljeta su svi smještajni kapaciteti popunjeni. Ovaj šarmantni otočić može se cijeli obići u dvadeset minuta, ali njegova ljepota i sve ono što ima za ponuditi zadržat će te zasigurno duže od toga. S Ošljaka se pruža predivan pogled na Zadar od kojeg ga dijeli 15 minuta voženje trajektom i na Preko na otoku Ugljanu od kojeg je udaljen otprilike jednako toliko. Slikovitu vizuru otoka sačinjava prekrasna borova park šuma, stabla maslina i različito ljekovito bilje poput kadulje, a visoki čempresi zaklanjaju kućice građene u mediteranskom stilu. Možeš birati između više lučica i romantičnih uvala za kupanje, skakati sa stjenovite obale u kristalno bistro more ili uživati odmarajući u dubokoj hladovini dok ti neke od mnogobrojnih vrsta ptica koje obitavaju na otoku prave društvo svojom pjesmom.

Foto: Dino Stanin/Pixsell

Što posjetiti na Ošljaku

Osim očaravajuće prirode, na Ošljaku možeš posjetiti i dobro očuvanu crkvicu sv. Marije iz 6. stoljeća kao svjedok bogate povijesti ovog otoka, ostatke mlina vjetrenjače iz 16. stoljeća te ostatke ljetnikovca plemićke obitelji Calogera. Kroz kratku šetnju otokom naići ćete i na staro naselje kuća iz 17. i 18. stoljeća, kao i na bunker iz Drugog svjetskog rata. Staza duga dva kilometra provest će te pokraj svjetionika, a na kraju se možeš i popeti na najviši vrh otoka od 90 metara s kojeg puca nezaboravan pogled.

Foto: Dino Stanin/Pixsell

Par zanimljivosti

Na Ošljaku vrijeme kao da je stalo, a sav automobilski promet je zabranjen. Većina stanovništva nosi autohtono prezime Valčić, osim novopridošlih stanovnika. Na otoku ne postoji ni jedna trgovina pa tako mještani obavljaju svu trgovinu u susjednom mjestu Preko ili u Zadru.

Gdje jesti na Ošljaku

Ljeti na otoku radi samo jedan ugostiteljski objekt, i to čuveni restoran Lazaret, poznat kao vrhunska gastronomska oaza. S terase restorana pogled seže u tirkizno plavo more, a dobro je rezervirati svoje mjesto zbog ograničenog kapaciteta. U Lazaretu možete uživati u pomno osmišljenim jelima u skladu s domaćim namirnicama i iskusiti ono najbolje od dalmatinske kuhinje s modernim zaokretom. Zanimljivo je da vlasnici nude prijevoz do restorana brodom ako se do njega planirate uputiti iz Zadra ili mjesta Preko na otoku Ugljanu. Što se tiče noćenja, posjetiteljima je dostupna jedna kuća za odmor i osam apartmana, no smještaj valja rezervirati na vrijeme, odnosno nekoliko mjeseci unaprijed.

Vrnik

Drugi na našoj listi je čarobni otočić Vrnik, koji se nalazi u korčulanskom arhipelagu i ujedno je jedini trajno naseljeni otočić korčulanskog arhipelaga. Površinom još manji od Ošljaka, prostire se na 0.28 četvornih kilometara, a priroda ga je toliko voljela da ga je načinila u obliku srca. Vrnik je toliko malen da ga se cijelog može oplivati u sat i 30 minuta. Od obale Korčule udaljen je stotinjak metara i do njega se može stići taksi brodom ili privatnom barkom koji kreću s Lumbarde na Korčuli. Prije stotinjak godina na Vrniku je obitavalo oko 300 stanovnika, a zanimljivo je danas broji samo jednog stalnog stanovnika. Za Vrnik mnogi kažu da tu more diše posebnom svježinom, a čim se iskrcaš za oko će ti zapeti netaknuta priroda, kristalno čisto more i stare kamene kuće koje već dvjesto godina odolijevaju zubu vremena. Na Vrniku, kao i na Ošljaku, automobila i trgovina nema pa je potpuni odmor od užurbanosti modernog života zagarantiran.

Foto: Shutterstock

Par zanimljivosti

Vrnik se može pohvaliti i jednim od najstarijih kamenoloma iz vremena Rimskog Carstva, a njegovi stanovnici bili su nadaleko poznati kao vrsni klesari i kipari koji su svoj kamen prodavali širom svijeta. Neke od najpoznatijih svjetskih građevina kao što su Aja Sofija, vijećnica u Stockholmu ili Bijela kuća, sazdane su upravo od vapnenca s Vrnika. Na otoku je postojalo oko trideset kamenoloma, a neki se mogu i posjetiti. Na Vrniku se danas nalazi četrdesetak kuća koje su dostupne za iznajmljivanje smještaja, uz prethodnu rezervaciju, naravno.

Što posjetiti na Vrniku

Zaštitnica ovog otoka je Gospa od Škoja, čija se svetkovina slavi 2. srpnja i tako već više od stotinu godina. Na taj blagdan svi mještani sudjeluju u procesiji Gospina kipa koji se nosi do crkvice Gospe od Pohođenja iz 17. stoljeća. U dvorištima ljubaznih otočana toga dana se mogu kušati domaći kolači i vino, a noć uoči velikog blagdana pale se srpanjski krijesovi od smilja koje djeca s guštom preskaču.

Foto: Shutterstock

Za razliku od zime kada otokom vlada jaka bura, ljeti otok živi punim plućima. Centar društvenog života odvija se u Vrnik Arts Clubu otvorenom 2018. godine, u prostoru nekadašnje škole. Vrnik Arts Club zamišljen je kao spoj gastronomije i kulture pa se tu može degustirati vrhunska mediteranska kuhinja, ali i uživati u izložbama pripadajuće umjetničke galerije. Pokraj galerije nalazi se prostorija uređena u stilu starinske učionice, opremljena abakusom, pločom i perima i tintom za pisanje. U sklopu kluba nalaze se i sobe u kojima nerijetko odsjedne Severina. Vrnik je omiljeno odredište brojnih domaćih i svjetskih slavnih osoba, a tijekom godina posjećivali su ga glumci Woody Harrelson i Matthew McConaughey, pjevačica Beyonce s mužem Jay Z-jem, tenisači Novak Đoković i Goran Ivanišević te nogometaši Luka Modrić i Mateo Kovačić.

Gdje jesti

Osim Vrnik Arts Cluba, dobra atmosfera i tradicionalna dalmatinska kuhinja može se iskusiti i u obiteljskom restoranu Škoj.