Bijeg iz grada: Najljepša jezera u Hrvatskoj kao stvorena za kupanja i izlete

Osim što je bogata plažama na kojima možemo potražiti osvježenje i odmoriti, Hrvatska nudi još neke prirodne oaze. Rijeke, posebice u unutrašnjosti, poput Mrežnice, privlače sve više posjetitelja, i to s razlogom. Osim uživanja na suncu, ondje možeš rezervirati smještaj i predati se zelenilo - sve to uz gastronomsku ponudu. No, jesi li razmišljala o tome da nadolazeći produženi vikend provedeš na jezeru? Neki već godinama osvježenje pronalaze u prekrasnim jezerima Gorskog kotara, ali i u srcu Imotskog.

Upravo je odmor uz neko od hrvatskih jezera spoj hedonizma i avanture jer su brojna kupališta uređena, a nude i mogućnost vodenih sportova, noćenja te dobrog obroka.

Provodiš li ovaj produženi vikend u unutrašnjosti, a more ti nije ni na pameti, zašto se ne zaputiti u ovu avanturu?

Kako se neka jezera ističu svojom lokacijom i uređenjem, izdvajamo pet za koje mislimo da su najljepša za jednodnevni izlet koji uključuje kupanje. Na njima, uz nadzor roditelja, uživaju i mališani, a nakon ili prije osvježenja imaš priliku biti aktivna i prošetati prirodom ili uživati u gastronomskoj ponudi. Provjeri neka od najljepših jezera u Hrvatskoj u nastavku.

Jezero Čabraji, Križevci

Na manje od sat vremena vožnje automobilom od Zagreba, smjestilo se umjetno jezero Čabraji. Čabraji se nalaze desetak kilometara od Križevaca pa svoj izlet možeš lako isplanirati tako da usputno razgledaš Križevce. Jezero je površine oko osam hektara, a uz obalu nudi seosko domaćinstvo gdje imaš prilike kušati domaće specijalitete. Temperatura mu je u ovom dijelu godine ugodnih 25 Celzijevaca što je, kako bi se reklo, taman za osvježenje.

Razmišljaš li o vikend-izletu Čabraji bi mogli biti dobar izbor. Uz to, nudi ti se mogućnost svratiti do Koprivnice pa prošetati obalom koprivničkog jezera Šoderica na kojoj se ljeti održavaju zabavni programi, a uz obalu rade i ugostiteljski objekti. Stoga u jednom danu možeš obići dva jezera, a to nije loša zamisao, zar ne?

Lokvarsko jezero, Gorski kotar

Iako odmor u Gorskom kotaru neki povezuju isključivo s zimskim danima, Lokvarsko jezero njegov je biser koji se isplati posjetiti u ljetnim danima. Posebnost mu je što se uz njega prostire staza duga 17 kilometara koju možeš proći pješke ili biciklom, Aktivnim hodom trebalo bi ti oko pet sati pa je najbolje cijeli vikend podrediti ovoj destinaciji. Jedan dio staze ide uz obalu jezera, dok ćeš drugim prolaziti kroz šumu i tako uživati u hladu i miru.

Na više su mjesta uz obalu postavljene klupe koje gledaju na jezeru, a uz službeno kupalište možeš predahnuti u ugostiteljskim objektima. Za one željne aktivnog odmora, Lokvarsko je jezero kao stvoreno jer sama možeš odrediti kojem dijelu staze ćeš se priključiti. Ako te ideja o višesatnom pješačenju ne privlači, dobra je stvar što kupalištu možeš pristupiti automobilom, odnosno ne trebaš hodati pet sati da bi se osvježila.

Jezero Bajer, Fužine

Posljednjih godina Fužine su dobile na popularnosti, a jezero Bajer jedno je od omiljenih odredišta posjetitelja koji se žele ondje osvježiti. Kao stvoreno je za izlet jer ga se u ovo doba godine može razgledati turističkim brodićem pa uživati u pejzažu. Kako su mu vode mirne, dobar odabir je i kanu, čamac, ali i daska za surfanje. I ondje je uređena šetnica koja će zadovoljiti trkače, ali i šetače koji se žele pobliže upoznati s ovim živopisnim krajem. Ipak, treba biti oprezan jer staza ima i strmijih uspona, ali plus je što se na obali jezera može odmoriti i okrijepiti.

Vransko jezero

Ako ljeto provodiš u blizini Pakoštana ili Biograda na Moru, a želiš doživjeti nešto novo, osvježenje potraži na Vranskom jezeru. Radi se o najvećem hrvatskom prirodnom jezeru, a kupanje je dozvoljeno na glavnoj plaži ili nekom drugom kutku. Sve se to nalazi tik do naselja Vrana, dok u istoimenom parku prirode možeš uživati u ribolovu, ali pod uvjetom da dobiješ dozvolu, odnosno kupiš kartu.

Kad si kod Vranskog jezera, svakako posjeti kanal Prosika te ondje uživaj u pikniku. Svakako, ovo jezero oduševljava ribljim i ptičjim vrstama, lokacijom, povijesti... Savršeno za obiteljsku avanturu.

Modro jezero, Imotski

Imaš li sreće, u Modrom jezeru možeš se kupati, a kad presuši posjetitelji ondje igraju nogomet! Dubina mu se, kao i boja, neprestano mijenja, odnosno oscilira. Riječ je o najpoznatijem imotskom kupalištu koji privlači one željne odmora. S druge strane, ni željni aktivnog odmora neće požaliti - nudi se vožnja kanuom, kajakom, plivanje, a za hrabrije, tu je i ronjenje. Sve u svemu - provodiš li ovaj vikend blizu Imotskog, svrati do Modrog jezera i uvjeri se zašto oduševljava mnoge.