Na tri sata od Zagreba: Najljepše plaže na kojima možeš potražiti osvježenje

Temperature se mijenjaju iz dana u dan, no jedno je sigurno - ljeto nam je sve bliže i već naveliko planiramo što ćemo za godišnji odmor i koju ćemo, od svih predivnih lokacija koje Hrvatska nudi, ovog ljeta odabrati. No, ako si jedna od onih kojima je još rano razmišljati o cijelom godišnjem odmoru, uvijek se možeš odlučiti na jednodnevni ili dvodnevni izlet na neku od predivnih jadranskih plaža na kojima možeš potražiti osvježenje.

Naime, neke plaže, posebno one koje su smještene na širem području Kvarnera, i nisu toliko udaljene, stoga su idealne za dane kada ti je prevruće i želiš se malo osvježiti - do njih ćeš morati putovati do tri sata. Dakle, ako se jednog vikenda probudiš, a ljetna vrućina je nesnosna, sve što trebaš je uzeti kupaći i ručnik, sjesti u auto i uputiti se na neku od ovih plaža.

Za neke od njih sigurno si već čula, neke si možda već i posjetila, a neke od njih slove za jedne od najljepših plaža na cijelom Jadranu. Od istarskog poluotoka, preko Kvarnera pa sve do otoka Krka, ovo je pet najbližih i najljepših plaža koje ovog ljeta moraš posjetiti.

Plaža Klančac, Brseč

Na oko dva i pol sata vožnje od Zagreba i 20-ak minuta od Opatije smjestio se Brseč, srednjovjekovni gradić izgrađen na litici visokoj 157 metara, koji krije jednu od najljepših plaža na ovom dijelu Jadrana. Riječ je, naime, o šljunčanoj plaži Klančac, koja je u posljednje dvije godine zbog svoje izrazite ljepote postala vrlo popularna, a krasi ju bistro plavo more. Ova predivna plaža okružena je liticama, a do nje možeš doći tako da se iz Brseča spustiš uskom ulicom dugom više od kilometra.

Plaža Jadranovo

Nešto manje od dva sata vožnje od Zagreba trebat će ti do Jadranova, turističkog mjesta u blizini Crikvenice koje gleda na otok Krk. I ovo mjesto krije nekoliko predivnih plaža, od čega se posebno ističe ona najnovija, s ljuljačkom u moru, koja je osvojila Instagram. Ova predivna pješčana plaža okružena je tirkiznim morem, a smještena je u uvali Grabrova. Odmah uz plažu smješten je i beach bar, tako da ovo mjesto ima sve što ti je potrebno za jednodnevni odmor i uživanje u moru i suncu.

Plaža Kostrena

U blizini velikoga grada Rijeke smjestila se Kostrena, malo mjesto idealno za odmor na moru, a do nje će ti iz Zagreba trebati oko dva sata vožnje. I ona je prepuna brojnih prekrasnih plaža, no među onima najljepšima svakako se ističe šljunčana plaža Kostrena. Okružena morem i zelenilom, plaža Kostrena idealno je mjesto na kojemu možeš potražiti osvježenje za ljetnih vrućina, a u blizini se nalazi nekoliko restorana i beach barova koje možeš posjetiti između kupanja.

Plaža Oprna, Krk

Možda najljepša plaža na ovom popisu i svakako ona do koje je najteže doći je ona u uvali Oprna na otoku Krku u mjestu Baška. Autom će ti od Zagreba do ove lokacije trebati manje od tri sata vožnje, a nakon što auto ostaviš uz cestu, pješice ćeš se spustiti uskim stazicama. Teren nije baš jednostavan, ali ono što će te dočekati kada se spustiš zaista je vrijedno toga - nevjerojatno čisto tirkizno plavo more s lijepim ulazom i predivna plaža na kojoj možeš uživati cijeli dan.

Plaža Rabac

Nešto manje od tri sata vožnje od Zagreba dijeli te od mjesta Rabac smještenog na istarskom poluotoku podno Labina. Često nazivan i biserom Kvarnera, Rabac krije nekoliko predivnih šljunčanih plaža, a možeš birati između plaže Lanterna, Girandella ili Sveti Andrija - sve su vrlo slične i jedna je ljepša od druge.