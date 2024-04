Bogata povijest i predivne plaže: Malta je destinacija koju moraš posjetiti

Sunce nas zove van, ali i na putovanja. Ovog proljeća možeš Ryanairom povoljno letjeti u mnoge europske zemlje, a Cipar i Malta na listi su popularnih. S obzirom na to da se najavljuju temperature iznad 20 stupnjeva, nama su već u mislima destinacije kojima dominiraju lijepe plaže i ukusna hrana, ali i kulturna baština. Ne, ovaj put ne govorimo o Hrvatskoj (koja obiluje ljepotama) nego o Malti! Uzmi omiljeni ruksak i ugrabi povratnu kartu za manje od 50 eura po osobi.

Čini se da je Malta odlična ideja čak i za kraće odmore. Izdvaja se po krajoliku, povijesti, ali i gastronomijom kojom su se proželi mediteranski, britanski, francuski i arapski utjecaji. Na ovom mediteranskom otoku uživat će ljubitelji ronjenja, ali i morskih plodova, a mnogi preporučuju odlazak u Marsaxlokk, drevno ribarsko selo na južnoj obali Malte koje osvaja šarenilom. Nedjeljom se tamo okupljaju lokalni ribari, a boja ima na štandovima, kućama i brodovima.

Vrijedni povijesni hramovi

Drevni su i malteški hramovi, a njihovu je vrijednost prepoznao i UNESCO. Posebno je značajan kompleks hramova s pogledom na more. Zove se Hagar Qim. Uz to, Malta čuva i prapovijesni podzemni hram Hal Saflieni Hypogeum koji je očuvan. Ipak, posjetitelji napominju da se karte za ovu znamenitost moraju kupiti dosta vremena unaprijed – na primjer, možeš ih rezervirati i do dva mjeseca prije posjeta.

Valletta, glavni grad Malte, smjestila se na rtu i jedna je od najmanjih glavnih gradova na svijetu. Prožeta je kulturno-povijesnom baštinom pri čemu se izdvaja katedrala svetog Ivana. Osim sakralnih objekata i utvrda, posjetitelje privlači i zgrada Parlamenta čija je gradnja dovršena prije 10 godina.

Poznat je i sredovjekovni gradić Mdina s koji se pruža impresivan pogled. Njene uske ulice pripovijedaju priču o malteškoj povijesti, a zanimljiv je podatak da u Mdini možeš naći naći baštinu staru čak 4000 godina. No, miješaju se tu i kapele, katedrale, ali i kuće plemića.

Predivne plaže na Malti

Ipak, nakon šetnje povijesnim zdanjima, svi zaslužuju odmor. Nasreću, Malta ima puno plaža, a jedno od najpoznatijih mjesta za odmor uz plavetnilo jest zaljev Mellieha na sjeverozapadnoj obali Malte. Treba spomenuti i Ramlu, Ghajn Tuffeihu, Gnejnu, ali i druge skrivenije na kojima možeš izbjeći gužvu. Na nekima možeš i surfati, ali i uživati na pijesku – zabava je zajamčena i odraslima i djeci.

I, kad ideš na Maltu?