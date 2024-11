Najljepša putovanja vlakom u Europi - nestvarni prizori starog kontinenta

Postoji nešto magično u putovanju vlakom. Ponekad je ta magija unutra – u vlaku imaš prostor za kretanje, upoznavanje novih ljudi, večera u restoranskom vagonu s bijelim stolnjacima, a noću spavaš u privatnoj kabini, između svježih, čistih plahti, uz zvuk čeličnih kotača koji škripi po tračnicama ispod tebe. Ponekad je magija vani, u krajoliku kroz koji vlak prolazi – avantura, iskustvo, uvid u srce jedne nacije. Ovaj način putovanja ne samo da ti omogućuje da se opustiš i uživaš u vožnji, već te povezuje s kulturnim naslijeđem i poviješću regija kroz koje prolaziš. Svi koji su ikada iskusili putovanje vlakom u Europi znaju da to može biti istinska avantura, a neke rute zaslužuju posebno mjesto na popisu "ovo moraš doživjeti".

Za tebe smo izdvojli neka od najljepših putovanja vlakom u Europi – neka su dobro poznata, neka manje, neka luksuzna i skupa, a druga prava povoljna iznenađenja. Od pogleda na seoske krajolike i planinska sela, do alpskih prijevoja i znamenitih mostova, europski kontinent nudi neka od najljepših putovanja vlakom.

Europska putovanja vlakom uključuju nevjerojatni Bernina Express, najšarmantniju švicarsku alpsku vožnju od svih, ali i spektakularnu željeznicu koja vodi od Beograda do Bara kroz planine Crne Gore te još mnoge druge rute.

Foto: Shutterstock

Settle to Carlisle, Engleska

Udaljenost: 113 km

Trajanje: 1 sat i 40 minuta

Engleska željeznička linija Settle-to-Carlisle već dugo nosi simbol borbe za očuvanje lijepih i povijesnih dijelova željezničke mreže. Međutim, ovo nije samo linija baštine. Redovito je domaćin parnim vlakovima. Bez obzira je li u zraku miris pare ili zvuk napornih dizelskih vlakova u tvojim ušima, pogledi iz vagona su gotovo nenadmašni u cijeloj engleskoj željezničkoj mreži.Putnici mogu uživati u kilometrima veličanstvenih pogleda na Yorkshire Dales i North Pennines, koji se prekidaju samo stanicama koje su toliko slikovite da bi se mogle naći na naslovnicama časopisa.

Le Petit Train Jaune, Francuska

Udaljenost: 63 km

Trajanje: 4 sata i 30 minuta

Od 1910. godine, mali, žuti vagoni Ligne de Cerdagne tutnje i zveče kroz šumske brežuljke i planine Pirineja, osvajajući posebno mjesto u srcima mnogih francuskih putnika i turista. Od milja nazvan Kanarinac ili Le Petit Train Jaune (Mali Žuti Vlak), ova planinska željeznica često se smatra najljepšom u Francuskoj, no nemoj očekivati luksuznu uslugu. To je više poput vožnje rollercoasterom na kojoj ćeš osjećati vjetar u kosi i hladnoću planinskog povjetarca dok se penješ do najviše željezničke postaje u Francuskoj.

Željeznička linija Beograd-Bar, Srbija i Crna Gora

Udaljenost: 476 km

Trajanje: 12 sati

Za ovu rutu, dramatičnost je prava riječ, jer vlak tutnji kroz netaknuti, planinski krajolik od glavnog grada Srbije, Beograda, do jadranske obale Crne Gore. Tijekom 12-satnog putovanja, vlak nestaje u Dinarskim Alpama, prolazi kroz kanjone, balansira na mostovima na visokim stupovima koji prelaze rijeke i klizi iznad drevnog tektonskog jezera. Željeznica koja prelazi srce zapadnog Balkana često izmiče mapama većine turista. Nagrada za putnike istraživače, koji su dovoljno informirani (ili sretni) da znaju gdje kopati je bogatstvo autentične kulture i netaknute geografske ljepote na svakom zavoju.

Bernina Express, Švicarska

Udaljenost: 156 km

Trajanje: 4 sata i 30 minuta

Mogli bismo neprestano hvaliti ledene planinske vrhove, jezera boje dragulja i beskrajne šumske prostore koje možeš vidjeti kroz panoramske prozore na Bernina Expressu u Švicarskoj. Putujući od Chura u Graubündenu do Tirana na sjeveru Italije u otprilike četiri sata, ovaj uski vlak često se nalazi na vrhu ljestvica najljepših željezničkih putovanja na svijetu. Osim fenomenalnog alpskog krajolika, sama željeznica pravo je remek-djelo rane inženjerske arhitekture 20. stoljeća, s 55 tunela i 196 mostova na svom putu. Ruta je uvrštena na UNESCO-v popis svjetske baštine – i to s dobrim razlogom.

Munchen do Venecije na Brennerskoj željeznici, Njemačka, Austrija i Italija

Udaljenost: 563 km

Trajanje: 6 sati i 30 minuta

Brennerska željeznica privlači putnike iz dva ključna razloga: planine i vina. Možda postoje spektakularniji vlakovi, ali ovaj je bio prvi koji je prešao Alpe, još 1860-ih. Na iznenađujuće brzom jednodnevnom putovanju, prolaziš kroz tri zemlje – Njemačku, Austriju i Italiju – i spuštaš se sa snježne granice do razine mora. Iako rijetko zalaziš daleko od autocesta, pogledi na vinograde i dalje su zapanjujući. Dodatni bonus: sjajni europski gradovi s povijesnom arhitekturom – Munchen i Venecija – čekaju na kraju puta.

Željeznička linija Kyle of Lochalsh, Škotska

Udaljenost: 135 km

Trajanje: 2 sata i 30 minuta

Škotska ima obilje željezničkih linija – među njima su West Highland Line i Far North Line do Thursa. Iako relativno nepoznata, možda je najusamljenija od svih upravo linija Kyle of Lochalsh – vlakovi neprestano tutnje iz Invernessa kroz puste doline, povezujući hladne obale Sjevernog mora s bijesnim bijelim vodama Atlantskog oceana. Ova željeznica puna je poezije i omiljena među ljubiteljima vlakova – no, također je korisna za neovisne putnike koji žele istražiti udaljena područja Škotskih Visoravni i uputiti se na putovanje do Otoka Skye.

Nova Gorica do Jesenice, Slovenija

Udaljenost: 89 km

Trajanje: 2 sata

Ovo je gotovo savršeno željezničko putovanje za koje mnogi ljudi nikada nisu čuli. Bohinjska željeznica povezuje dva mjesta čije značenje modernim putnicima može promaknuti. Zbog pomicanja europskih granica i politike, linija Nova Gorica – Jesenice možda je bila pomalo zaboravljena, no to samo povećava njezinu privlačnost. Skromni regionalni vlak koji kreće s nekadašnjeg, pomalo izblijedjelog stajališta na granici Italije i Slovenije ne odaje ništa od onoga što slijedi. Putovanje je spektakularna tura slovenskim planinskim ljepotama, uspinjući se kroz planinske gradove i sela uz rijeku Soču, prolazeći kroz prekrasne alpske krajolike blizu Bohinjskog jezera i pokraj svjetski poznatog Bledskog jezera, nudeći brojne prilike za fotografiranje.

Centovalli Express, Švicarska i Italija

Udaljenost: 52 km

Trajanje: 2 sata

Često zasjenjen poznatijim švicarskim željezničkim linijama, ovo dvosatno putovanje od Locarna, na palmama okruženoj obali jezera Maggiore, do Domodossole, na talijanskoj granici u Pijemontu, prava je skrivena ljepota. Ovaj mali vlak tutnji preko 83 mosta i prolazi kroz 34 tunela. Pogledi su pravi eliksir za dušu: slapovi pokraj litica, vinogradi na padinama, graciozno zakrivljeni viadukti, kilometri kestena i bukovih šuma, sve to u okruženju planina koje su u zimskim mjesecima prekrivene snijegom.

Bergensbanen, Norveška

Udaljenost: 496 km

Trajanje: 6 sati i 30 minuta

Ovaj nevjerojatan vlak jedno je od čuda željezničke gradnje 19. stoljeća, a ipak gotovo nitko izvan Norveške nije čuo za njega. Za nešto više od 6 sati i oko 490 km, prekriva cijeli spektar prirodnih ljepota Norveške: uspinje se kroz kanjone, prelazi rijeke, probija kroz planinske padine, prolazi pokraj fjordova i prelazi puste ledene krajolike. Ukrcaj se na vlak od Osla do Bergena - glavnu liniju koja vodi u norvešku prirodu.