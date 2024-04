U zelenilu, daleko od vreve: Logarsku dolinu moraš posjetiti – bar jednom

Često se može čuti da u silnoj jurnjavi za obavezama, čovjek izgubi doticaj s prirodom, da katkad zaboravi uživati u sitnicama i duboko udahnuti. No stanovnici Logarske doline u sjevernoj Sloveniji žive u prirodi i s prirodom. Ondašnji zrak mogao bi ti pročistiti sinuse, a u drvenim seoskim domaćinstvama i sobama imaš priliku isprobati domaće specijalitete poput domaćeg mlijeka i sira. Domaćini će doručak pripremiti pred tobom, a kava je iz džezve, baš kao doma. U zelenom okruženju, nadomak slapova i impresivnih vrhova, vikend zaista projuri.

Od Zagreba do bajkovite Logarske doline koja bi djecu mogla podsjetiti na roman Heidi, trebat će ti više od tri sata, a tijekom puta proći ćeš kroz slovenska naselja za koje vjerojatno nisi ni čula. Budi spremna na krivudave ceste i istraživanje manje poznatih dijelova predivne Slovenije. Naravno, putem možeš stati u Ljubljanu ili Celje koji su totalno drukčiji od onoga što ćeš vidjeti u Dolini.

Logarska dolina jedna je od najljepših alpskih ledenjačkih dolina. Duga je sedam kilometara, podijeljena je na tri dijela: Log, Plest i Kot. Iako je zbog impresivnih vrhova i brojnih planinarskih staza, dolina kao stvorena za aktivan odmor, u njoj će uživati baš svi. Izlet možeš kreirati prema svojim željama. Želiš li planinariti, možeš, no želiš li lagano šetati i uživati u vidikovcima, tišini i domaćoj hrani, to također možeš.

Istražujući Logarsku dolinu, imat ćeš osjećaj da si u drugoj galaksiji, daleko od civilizacije, a nekad nam baš to treba. civilizaciji i buci. Proljetni su dani idealni za ovakav izlet u prirodu – premda se ondje uživa i ujesen, ali i zimi kad drvene kućice i vrhovi izgledaju baš čarobno. Alpinisti će uživati!

Slap Rinka i Orlovo gnijezdo

Slap Rinka svakako je jedna od glavnih atrakcija Logarske doline. Do njega ćeš relativno lako doći planinarskom stazom, no želiš li se fotografirati tamo, ipak će ti trebati malo spretnosti i ravnoteže. Ovaj je slap visok 90 metara, a voda mu teče kroz malene stijene sve dok ne načini veličanstven slap. Tik do slapa, smjestilo se Orlovo gnijezdo, kafić u stijeni kakav se rijetko gdje viđa. Do njega vode malo strmije stepenice, no kad se popneš, prizor je čaroban.

I kava odmah postane ukusnija. U blizini je i slap Palenk koji se razdvaja u više manjih slapova, a na teritoriju Logarske doline smjestili su se i Brložniški slapovi.

Vidikovac koji se ne propušta

Od silnih prirodnih znamenitosti, treba istaknuti Logarjavu lipu koja je još od 1987. zaštićena prirodna vrsta i simbol ovog područja. Njene se krošnje penju do čak 24 metra u visinu i izgledaju velebno. Pa ako, primjerice, prvi dan vašeg izleta podrediš planinarenju i slapovima, drugi dan OBAVEZNO posjeti Solčavsku panoramsku cestu. Prošli smo je automobilom premda se može i pješke ili biciklom – a putem smo nabasali na jedan od najljepših vidikovaca na kojima smo zaista, ali zaista uživali. Podsjetili smo se putem koliko je malo potrebno za ispunjen vikend i punjenje baterija. Stoga ti svakako preporučujemo da ne žuriš nego uživaš u pejzažu i prirodnim ljepotama.

Logarsku dolinu okužuju Kamniško-Savinjske Alpe i puno vrhova koji su viši od 2000 metara. Među njima su Krofička, Ojstrica, Planjava, Rinke... i zato ti kažemo da će svatko moći isplanirati rutu po svom guštu. Što se tiče hrane, ona je ondje domaća i ukusna. Nema velikih restorana ili brze hrane, no baš zato smo uživali u jednoj od hiša s predivnom terasom i pogledom.

Sad kad se prisjećamo, rado bismo se vratili. Budemo sigurno! Logarska dolina idealna je za sportaše, ali i reakreativce, ljubitelje aktivnog odmora, ali i one koji bi željeli doživjeti nešto drukčije – disati punim plućima daleko od vreve.