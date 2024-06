Ove su destinacije u Hrvatskoj i inozemstvu sjajan izbor za jednodnevni izlet

Čim stigne ljeto mnogi već razmišljaju o godišnjima odmorima i odlasku na more. No, ne trebamo čekati godišnji da bismo pobjegli od užurbane svakodnevice jer postoje brojne destinacije u blizini Zagreba koje su idealne za jednodnevne izlete.

Svaki slobodan dan ili vikend savršena je prilika za izlete u prirodu i kratka putovanja, a mi donosimo popis nekoliko odličnih destinacija za jednodnevne izlete u kojima mogu uživati i samci i parovi ili obitelji s djecom. Većina ovih lokacija od Zagreba je udaljeno samo oko dva sata vožnje automobilom, a imaju mnogo toga za ponuditi – od prekrasne prirode i raznovrsnog rekreativnog sadržaja pa do bogate gastro ponude.

Jednodnevni izleti iz Zagreba

U nastavku smo izdvojile nekoliko domaćih, ali i inozemnih destinacija koje se nalaze u blizini našeg glavnog grada pa su sjajna ideja za jednodnevni izlet. Bilo da si željna gradske vibre ili pak zelenila i mira u prirodi, na našem ćeš popisu zasigurno pronaći idealnu destinaciju za sebe koja će ti omogućiti da se barem nakratko makneš od užurbane svakodnevice i uobičajene rutine.

Vuglec breg

Ovo idilično i prilično popularno izletište smjestilo se u blizini Krapine i od Zagreba je udaljeno samo 40 kilometara. Želiš li u miru i tišini uživati u pogledu na zelene zagorske brege, ova je lokacija savršen izbor. Nije naodmet spomenuti i da se u sklopu ovog izletišta nalazi restoran uređen u rustikalnom stilu sa sjajnom gastronomskom ponudom koja uključuje tradicionalne zagorske specijalitete poput purice s mlincima, štrukli i domaćeg kruha prema originalnim receptima.

Mađerkin breg

Na samom sjeveru Hrvatske, u jednoj od naših najzelenijih i najljepših županija, nalazi se sve popularniji Mađerking breg. Riječ je o jednoj od najviših točaka u Međimurju na kojoj se nalazi i predivno uređeni vidikovac s kojeg se pruža pogled na čak četiri države – Sloveniju, Mađarsku, Austriju i Slovačku. Tijekom vedrih dana, mogu se vidjeti i Zagorje i Sljeme. Mađerkin breg od Čakovca je udaljen svega 15-ak kilometara i omiljeno je mjesto okupljanja mnogih Međimuraca, a u posljednje vrijeme privlači i sve veći broj kako domaćih, tako i stranih turista. Na bregu se nalazi i lijepo uređeni vinski salon vinarije Štampar u kojem se mogu kušati delikatesna međimurska vina i brojni kulinarski specijaliteti ovoga kraja.

Graz

Ako si u potrazi za jednodnevnim izletima u inozemstvo, Graz je sjajan izbor za city break. Od Zagreba je udaljen malo više od dva sata vožnje automobilom, a iako je nekad bio popularan kao destinacija za shopping, danas nudi pregršt zanimljivih sadržaja kojima ćeš sasvim lako popuniti jedan cijeli dan. Uzbudljiv gradski ritam, brojne povijesne građevine i prekrasna arhitektura Graza samo su neki od razloga zašto ga se isplati posjetiti. Kao neke od znamenitosti koje vrijedi vidjeti u Grazu izdvojili bismo Schlossberg, brdo sa šumom koje se nalazi u samom centru grada i idealno je za šetnju, a na vrhu se nalazi i povijesni toranj sa satom. Ljubitelje moderne umjetnosti i neobične arhitekture oduševit će muzej Kunsthaus.

Trst

Želiš li osjetiti malo talijanskog šarma ili kušati vrhunski 'gelato' odnosno sladoled, svakako vrijedi potegnuti do Trsta. Nekad se u Trst odlazilo shoppingirati, a danas je ovo moderan i izuzetno živahan grad koji oduševljava svojom opuštenom vibrom. Brojni restorani, slastičarnice i kafići koje se nalaze u centru grada idealni su za uživanje u veseloj atmosferi ovog grada.

Ljubljana

Ljubljana je uvijek dobra ideja i jedna je od najsimpatičnijih europskih prijestolnica . Ovaj glavni slovenski grad ima neku svoju jedinstvenu i pomalo eklektičnu vibru pa tu nikad nije dosadno. Ljubljana nudi puno toga, od šetnje uz prekrasnu rijeku Ljubljanicu koja teče centrom grada pa do šarmantnih mostova i neodoljive gastronomske ponude. Svakako vrijedi prošetati i jednom od nekoliko staza koje vode do starog grada odnosno bivše tvrđave koja je smještena na brijegu usred Ljubljane, a s kojeg se pruža lijep pogled na grad.

Bled i Bohinj

Ako umjesto odlaska u grad želiš uživati u prirodnim ljepotama, Bled i Bohinj su super destinacije za jednodnevni ili pak vikend izlet. Prošetaj uz Bled ili Bohinjsko jezero, počasti se dobro poznatim Blejskim kremšnitama i uživaj u očaravajućim pogledima na okolne vrhove Julijskih Alpi.

Jednodnevni izleti na more

Ako je godišnji odmor još daleko, a ti si željna mora, postoje brojne domaće lokacije na našoj lijepoj obali koje su blizu Zagreba pa su dobra ideja za jednodnevni izlet.

Opatija

Prva na popisu jednodnevnih izleta na more našla se bajna Opatija. Ovaj je grad još uvijek vrlo popularna destinacija i danas privlači velik broj turista iz zemlje, ali i cijelog svijeta. Opatija je idealna za šetnje uz more i razgledavanje mnogobrojnih vila i znamenitosti koje krase njezine ulice. Uz to, Opatija je okružena i brojnim prirodnim ljepotama, a popularna je i kao wellness destinacija. Ima i brojne lijepo uređene plaže na kojima tijekom ljeta možeš uživati cijeli dan.

Novi Vinodolski

Novi Vinodolski još je jedna divna destinacija koju vrijedi istražiti i koja, osim lijepih plaža, skriva i zanimljive povijesne priče. Možeš prošetati gradom, istražiti njegove mnogobrojne tajne i razgledavati povijesne znamenitosti ili pak cijeli dan provesti na plaži te uživati u kupanju, suncu i morskom zraku.

Brijuni

Brijuni su definitivno jedan od najljepših, ali i najpoznatijih nacionalnih parkova u Hrvatskoj, i to s dobrim razlogom. Jednodnevni izlet na Brijune možeš organizirati samostalno ili preko turističke agencije. Na Brijune se kreće iz malo istarskog mjesta Fažana gdje možeš ostaviti auto i zatim se ukrcati na brod. Brodovi na Brijune voze svaki dan, a karte se mogu kupiti u poslovnici Nacionalnog parka u Fažani ili online.