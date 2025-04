Ovo su festivali u Hrvatskoj koje ne želiš propustiti ove godine

Lijepa Naša nije poznata samo po predivnoj prirodi ili znamenitostima - imamo i jako puno festivala koji traju kroz cijelu godinu. Od glazbenih do sportskih i kulturnih, u Hrvatskoj ima za svakog po nešto. Ne trebaš čekati ljeto za godišnji - uskoro počinju neki od najboljih festivala u regiji, a ako nisi sigurna koji bi posjetila, sastavili smo popis da ti olakšamo.

Glazbeni festivali u Hrvatskoj

Kad pomisliš na toplo vrijeme i dobar provod, vjerojatno ti prvo padaju na pamet brojni glazbeni festivali koji su u Hrvatskoj. Ima ih duž cijele obale ili i u metropoli. Ako nikad nisi bila na nekom glazbenom festivali, ili samo pikiraš iduću destinaciju, istražili smo i izdvojili najbolje glazbene festivale u Hrvatskoj.

Sea Star Festival, Umag, 22.–25. svibnja 2025.

Cijena ulaznice: od 29€

Festivalsku sezonu otvara Sea Star Festival u Umagu. Ovaj član EXIT festival franšize svake godine oduševljava dinamičnim lineupom i atmosferom koja je savršena za sve ljuditelje elektronske glazbe. Od izvođača zasad su najavljeni Paolo Ferrara, Grše, I Hate Models, Mimi, Senidah, Loreen, Patrick Mason i brojni drugi, a popis će samo nastavit rasti.

Lighthouse Festival, Poreč, 28. svibnja - 1. lipnja 2025.

Cijena: od 370€

U intimnoj atmosferi i sasvim drugačijem festivalskom iskustvu održava se Lighthouse festival. Posebni partiji na brodovima, joga tijekom dana i karte koje ne uključuju samo ulaz na festival već i smještaj. Ako voliš house, techno ili čisti electro, uživat ćeš ovdje. Detalji o festivalu bit će objavljeni u aplikaciji do mjesec dana prije početka festivala.

INmusic Festival, Zagreb, 23. - 25. lipnja 2025.

Cijena karte: od 102€

U Zagrebu će festivalsku sezonu otvoriti INmusic. Različiti žanrovi glazbe stopit će se u najvećem open-air festivalu u Hrvatskoj, a među izvođačima su Kings of Leon, Yard, The Streets, Foster the People, Kim Deal, Yard Act i drugi.

Ultra Europe, Split, 11. – 13. srpnja 2025.

Cijena karte: od 199€

Svjetski, a naše kako bi se reklo, za Ultru je itekako točno. EDM ljubitelji već znaju da Ultra Europe svakog ljeta postaje svjetsko središte za dobar provod. Desetci tisuća ljudi guštaju na jednom mjestu uz ples i velika imena. Ove godine neki od izvođača koji dolaze su Martin Garrix, Tiesto, Afrojack, Hardwell, Solomun i drugi.

Outlook Festival, Tisno, 24. - 28. srpnja 2025.

Cijena ulaznice: od 190€

Ako znaš cjeniti kvalitetan bass, Outlook festival je mjesto za tebe. Nakon 15 godina, festival se preselio na novu lokaciju: The Garden u Tisnom. S posebnim naglaskom na detalje, artistički program i kvalitetan zvuk, ovdje možeš očekivati sve od afrobeatsa, rapa, dubstepa i hip hopa. Na Outlook festivalu 2025. će nastupiti Catching Cairo, Flexxuphall, MC Yallah, Sun People, Yoofee, Proc Fiskal, Division, Jess Hands, Dub Phizix i drugi.

Defected Croatia, Tisno, 30. srpnja - 3. kolovoza 2025.

Cijena karte: od 271€

Kroz pet dana čiste house glazbe, posjetitelji festivala Defected Croatia uživat će u zabavama na plaži i na brodovima u gradiću Tisno. Preko 80 izvođača zabavljat će posjetitelje kroz partije i tajne pop-up izvedbe u jednom od najtoplijih festivala Hrvatske. Neki od izvođača su Eliza Rose, MJ Cole, Sam Divine, WZA, Alex Mills, David Kiss, Yasmin i drugi.

Barrakud Croatia, Novalja, 10. - 14. kolovoza 2025.

Cijena karte: od 79€

Kad je festival talijanske produkcije, onda znaš što možeš očekivati. Barrakud stoji iza dva slogana: #RaveTheWorld i #FeelTheGroove koji opisuju dvije pozornice na kojima se program odvija. S jedne strane je techno, a s druge više house i dance. Ove godine na festivalu će nastupiti Draxx, Topic, Salmo, Marria Trani, Grossomoddo, B-Killer, Meduza i mnogi drugi.

Sonus Festival, Novalja, 17. - 21. kolovoza 2025.

Cijena karte: od 249€

Prošle godine je osvojio nagradu na najbolji regionalni festival, a ove godine Sonus se ponovno smjestio na popularnu plažu Zrće. Uz partije na otvorenom i klasični after, Sonus ima i zabave na plaži i posebnim brodovima. Od izvođača će nastupiti Chris Liebing, Josh Baker, Sweeley, Tijana T i Joseph Capriati zajedno s mnogim drugima.

Dimensions Festival, Tisno, 28. kolovoza - 1. rujna 2025.

House, techno, electro - voliš ovaj tip glazbe? Upravo na njemu je naglasak ovogodišnjeg Dimensions festivala. Oko 150 izvođača pripremaju pozornice za posjetitelje koji će u nekoliko dana pružiti nezaboravno iskustvo. Među izvođačima su James Andrew, Lamalice, Snad, Higher Intelligence Agency i brojni drugi. Iako su ulaznice za sve dane trenutno rasprodane, u ponudi uskoro dolaze pojedinačne dnevne ulaznice.

Filmski festivali u Hrvatskoj

Događaji u kojima se gušta kroz dan i noć nisu samo glazbeni festivali. Ako nikad nisi posjetila neki filmski festival, ne znaš što propuštaš. Osim super provoda i opuštene atmosfere, tu su i projekcije filmova i druženje s drugim filmofilima. Istražili smo najbolje filmske festivale u Hrvatskoj.

Animafest, Zagreb, 2. - 7. lipnja 2025.

Voliš animirane filmove? Onda definitivno ne želiš propustiti Animafest! Svjetski festival animiranog filma drugi je najstariji festival u potpunosti posvećen animaciji. Tu su dva nenatjecateljska programa koji će predstaviti velike naslove iz svijeta animiranog filma, kao i natjecateljske za koje su prijave i dalje otvorene. Točna cijena karata još nije objavljena, no prošlih godina se vrtila oko 5 eura.

Pula film festival, Pula, 11. – 18. srpnja 2025.

Tko ne bi htio uživati u filmskim hitovima pod noćnim nebom pulske arene? Preko 70 godina Pula film festival okuplja umjetnike i gledatelje da uživaju u filmskim programima, a ove godine posjetitelje čeka osam dana uživancije. Raspored izvedbi organizatori će objaviti u drugoj polovici lipnja, a informacije o ulaznicama stižu uskoro.

Cinehill, Fužine, 22. - 27. srpnja 2025.

Definitivno najzeleniji filmski festivaj u Hrvatskoj je Cinehill. Možda ćeš ga prepoznati pod imenom Motovun film festival, ali ovaj filmski festival održava se već treći put u Gorskom kotaru, treći put pod novim imenom. Posjetitelje čekaju cjelodnevni programi s više od šezdeset projekcija sa središtem i glavninom događanja u Fužinama, ali i posebnim sadržajima u Delnicama, Lokvama, Moravicama i drugim mjestima. Informacije o ulaznicama će biti objavljene u srpnju.

Zagreb Film Festival, Zagreb, 10. - 16. studenog 2025.

U metropoli se smjestio najveći međunarodni filmski festival u Hrvatskoj - Zagreb Film Festival. ZFF u svom 23. izdanju i dalje podržava razvoj kreativnih potencijala filmske industrije. U glavnom festivalskom programu svoje su prve filmove, među ostalima, predstavili Sofia Coppola, Taika Waititi, Radu Jude, Xavier Dolan, Debra Granik, Andrej Zvjagincev i Teona Strugar Mitevska. Prijave za sudjelovanje na festivalu su i dalje otvorene, a kad se datum malo više približi, bit će dostupne i ulaznice za posjetitelje.

Ostali festivali u Hrvatskoj

Ako pak nisi tip za velike glazbene ili filmske festivale, a i dalje želiš posjetiti neki zanimljiv događaj, trebat ćeš pričekati ljeto. Od srpnja kreću razni kulturni i sportski festivali u Hrvatskoj i nisu samo na moru. Izdvojili smo one najbolje.

Foto: Pexels

Dubrovačke ljetne igre, Dubrovnik, 10. srpnja – 25. kolovoza 2025.

Cijena ulaznica: od 13€

Ovogodišnje Dubrovačke ljetne igre nose važnu temu - žene. Upravo će ženski likovi, ženske teme i ženske izvedbe obilježiti raznolik i bogat glazbeni program kojeg će predstaviti najkvalitetniji umjetnici raznolikih žanrovskih perspektiva s hrvatske i međunarodne scene. Na raznim scenskim i ambijentalnim lokacijama grada Dubrovnika održati će se više od 70 dramskih, glazbenih, plesnih, folklornih i drugih programa tijekom 47 festivalskih dana. Ulaznice se kupuju za pojedinačne nastupe.

Sinjska alka, Sinj, 3. kolovoza 2025.

Jesi li znala da se Sinjska alka provodi već 310 godina? To nije samo natjecanje - to je tradicija, kultura, nematerijalna baština, a takvom ju je u 2016. godine prepoznao i UNESCO. Alkari se za ovo doba godine pripremaju cijeli svoj život, a ako želiš osjetiti tu atmosferu, Alka je nešto što ne smiješ propustiti.

Renesansni festival, Koprivnica, 21. - 24. kolovoza 2025.

Ako ti je dosta koncerata i želiš se vratiti malo u povijest, Renesansni festival u Koprivnici je destinacija za tebe. Proglašena je najboljom manifestacijom Hrvatske 2019. godine, a ove godine se održava pod temom alkemija i coprije. Festival će okupiti više od 1.000 kostimiranih sudionika koji kao da su isšetali iz renesansnog doba, sve iz 15 različitih europskih zemalja. Dosadašnjih godina, ulaz u festival se plaćao 5 eura.

Špancirfest, Varaždin, 22. - 31. kolovoza 2025.

Koncerti, ulični performeri, radionice, izložbe, kreativa, bogata izlagačko-prodajna ponuda, gastronomski užici - ukratko, to je sve Špancirfest. Tijekom 10 dana koliko će festival trajati, razni programi i točke će preplaviti ulice, trgove, palače, parkove, perivoje i dvorišta Varaždina. Jedan od najboljih uličnih festivala u Hrvatskoj u ovo doba godine postaje centar svijeta i doživljej je to koji nikako ne želiš propustiti.

Festival viteških igara, Korčula, 2. - 10. rujna 2025.

U Korčuli se okuplja osam viteških udruženja koja izvode jedinstvene plesove s mačevima, a potječu iz ranog sedamnaestog stoljeća. Ove viteške igre poznate su u svijetu, a posebno moreška-viteška igra s dva mača. Dosadašnjih godina, ulaz na festival je bio besplatan.

Vinkovačke jeseni, Vinkovci, 12. - 21. rujna 2025.

Jubilarne 60. Vinkovačke jeseni tu su za sve koji vole narodnu i kulturnu baštinu Vinkovaca. No ovaj festival nije samo tu za Vinkovčane i njihove prijatelje - on je tu za sve one ljude koji vole i cijene tradicijsku kulturu, jezik i običaje cijele Hrvatske. Kako sami organizatori kažu, Vinkovačke jeseni su izašle iz duše slavonskoga čovjeka i svatko tko dođe na festivać to će prepoznati. Prošlih su godina ulaznice za odrasle bile 5 eura, a za djecu 3 eura.