Slikovita Slovenija: Otkrij čudesne krajolike Bleda i Bohinja

Pripremi se za nezaboravno putovanje u dva najljepša dragulja Slovenije! Bled i Bohinj, svaki sa svojim jedinstvenim šarmom, nude savršenu kombinaciju prirodnih ljepota, uzbudljivih aktivnosti na otvorenom i prijeko potrebnog opuštajućeg ozračja. U ovom vodiču otkrit ćeš sve što ti je potrebno za planiranje savršenog bijega u ovaj alpski raj.

Kada posjetiti?

Bled i Bohinj prekrasni su tijekom cijele godine, a svako godišnje doba nudi nešto posebno.

Proljeće (travanj-svibanj): Idealno vrijeme ako želiš izbjeći ljetne gužve i uživati u prirodi koja se budi. Temperature su ugodne za šetnje, vožnju biciklom i prve izlete na jezero.

Idealno vrijeme ako želiš izbjeći ljetne gužve i uživati u prirodi koja se budi. Temperature su ugodne za šetnje, vožnju biciklom i prve izlete na jezero. Ljeto (lipanj-kolovoz): Vrhunac sezone, savršen za kupanje u kristalno čistim jezerima, planinarenje i sve vrste vodenih sportova. Očekuj više turista, ali i živahnu atmosferu.

Vrhunac sezone, savršen za kupanje u kristalno čistim jezerima, planinarenje i sve vrste vodenih sportova. Očekuj više turista, ali i živahnu atmosferu. Jesen (rujan-listopad): Doživi čaroliju jesenskih boja koje obavijaju krajolik. Temperature su i dalje ugodne, a gužve se smanjuju, čineći ovo doba idealnim za mirniji odmor.

Doživi čaroliju jesenskih boja koje obavijaju krajolik. Temperature su i dalje ugodne, a gužve se smanjuju, čineći ovo doba idealnim za mirniji odmor. Zima (studeni-ožujak): Ako si ljubiteljica zimskih radosti, Bled i Bohinj nude skijanje (posebice na Vogelu), klizanje i idiličnu zimsku atmosferu, posebno oko Božića na Bledu.

Foto: Pexels

Bled: Bajka na dlanu

Bledsko jezero, s otočićem u sredini i dvorcem na litici, prizor je koji oduzima dah i s pravom se smatra jednim od najfotogeničnijih mjesta u Europi.

Blejski otok: Srce jezera

Do otočića, simbola Bleda, možeš stići tradicionalnim drvenim čamcem zvanim "pletna" (cijena povratne vožnje je oko 18 € po osobi) ili unajmljivanjem vlastitog čamca na vesla (oko 30 € po satu) za romantičniji doživljaj. Na otoku posjeti baroknu Crkvu Uznesenja Marijina i, prema legendi, zazvoni zvonom želja kako bi ti se ispunila najskrovitija želja. Legenda kaže da je udovica prije 500 godina dala izraditi zvono u spomen na supruga, no ono je potonulo u oluji. Papa je posvetio novo zvono koje je uspješno postavljeno. Do crkve vodi 99 kamenih stuba – zanimljiv je običaj da mladoženja svoju mladenku mora pronijeti uz sve stepenice.

Blejski grad: Pogled s visine

Na vrhu strme litice, više od 100 metara iznad jezera, ponosno stoji Blejski grad, najstariji dvorac u Sloveniji, čiji korijeni sežu u 1011. godinu. S terasa dvorca pruža se nezaboravan panoramski pogled na jezero, otok i okolne planine. Unutar zidina možeš istražiti muzejsku zbirku koja priča o povijesti Bleda, posjetiti staru tiskaru, vinski podrum gdje možeš kušati i kupiti vino, te uživati u restoranu s pogledom. Ulaznica za dvorac je oko 15 €.

Foto: Pexels

Šetnja i druge radosti uz jezero

Kružna staza oko jezera duga je oko 6 kilometara i idealna je za laganu šetnju (oko 1.5 sat) ili vožnju biciklom. Za jedan od najljepših pogleda na jezero, uputi se na vidikovac Mala Osojnica; uspon je kratak, ali donekle strm, no nagrada je kultna fotografija Bleda. Za malo adrenalina, isprobaj ljetno sanjkalište Straža Bled, koje nudi zabavan spust niz padinu s pogledom na jezero. Ljubitelji vodenih sportova mogu unajmiti SUP dasku i istražiti jezero iz druge perspektive.

Foto: Pexels

Nezaobilazna blejska kremšnita

Posjet Bledu nije potpun bez kušanja originalne blejske kremne rezine, poznatije kao kremšnita. Ovaj slasni kolač od lisnatog tijesta s bogatom kremom od vanilije i šlagom simbol je Bleda i prava energetska bomba nakon aktivnog dana.

Bohinj: Mir u srcu Triglava

Samo pola sata vožnje od Bleda, unutar Nacionalnog parka Triglav, smjestilo se Bohinjsko jezero, najveće prirodno jezero u Sloveniji. Bohinj nudi mirnije i autentičnije iskustvo, okruženo netaknutom prirodom i veličanstvenim Julijskim Alpama.

Bohinjsko jezero: Aktivnosti i spokoj

Voda Bohinjskog jezera je kristalno čista i ljeti ugodna za kupanje. Možeš unajmiti kajak, kanu, SUP ili se jednostavno opustiti na jednoj od brojnih prirodnih plaža. Za razliku od Bleda, Bohinj privlači manje turista, što ga čini idealnim za one koji traže mir i tišinu. S obala se često pruža pogled na vrh Triglava, najvišu planinu Slovenije.

Foto: Pexels

Prirodne ljepote u okolici

U blizini jezera nalazi se nekoliko prirodnih atrakcija. Slap Savica jedan je od najposjećenijih slapova u Sloveniji, do kojeg vodi staza s dosta stepenica (ulaznica se plaća). Iako neki smatraju da pogled s platforme ne opravdava uvijek trud, ljepota slapa je neosporna. Za spektakularne poglede na jezero i okolne vrhove, uputi se žičarom na planinu Vogel (povratna karta oko 29 €), koja je zimi popularno skijalište, a ljeti polazišna točka za brojne planinarske staze. Kanjon Mostnice nudi ugodnu šetnju kroz šumu uz rijeku, s karakterističnim koritima i slapovima.

Foto: Pexels

Kulturna baština

Na samoj obali Bohinjskog jezera, u Ribčevom Lazu, stoji slikovita crkva sv. Janeza Krstitelja, poznata po svojim srednjovjekovnim freskama i prepoznatljivom zvoniku.

Što još istražiti u blizini?

Kanjon Vintgar

Samo nekoliko kilometara od Bleda nalazi se kanjon Vintgar, dugačak 1.6 kilometara. Šetnja drvenim stazama i mostovima iznad tirkizne rijeke Radovne, kroz uske litice i brzace, doista je čarobno iskustvo za cijelu obitelj. Ulaznica je oko 10 €. Preporučuje se posjetiti ga rano ujutro kako bi se izbjegle gužve.

Foto: Pexels

Korisni savjeti za tvoj izlet

Smještaj: Rezerviraj smještaj unaprijed, posebno ako putuješ tijekom ljetne sezone ili praznika.

Rezerviraj smještaj unaprijed, posebno ako putuješ tijekom ljetne sezone ili praznika. Lokalna kuhinja: Osim kremšnite, kušaj i druge slovenske specijalitete poput štrukli, žgancima ili jela od divljači.

Osim kremšnite, kušaj i druge slovenske specijalitete poput štrukli, žgancima ili jela od divljači. Putovanje: Slovenija je idealna za istraživanje automobilom. Ako koristiš autoceste, ne zaboravi kupiti vinjetu.

Zanimljivosti

Bled je poznat i po svojim termalnim izvorima koji se koriste u wellness centrima lokalnih hotela.

U Bohinjskom jezeru obitava autohtona vrsta ribe, zlatovčica.

Prema jednoj od legendi, Blejski otok stvorile su vile koje su željele zaštititi svoje plesište od pastira, pa su ga okružile vodom.

Bilo da tražiš avanturu, opuštanje ili jednostavno bijeg u prekrasnu prirodu, Bled i Bohinj ispunit će sva tvoja očekivanja. Spakiraj kovčege i pripremi se za stvaranje nezaboravnih uspomena u ovom slovenskom raju!