Adventske destinacije u susjedstvu - idealno i za jednodnevne izlete

Blagdanska je atmosfera zavladala Hrvatskom, ali i drugim europskim zemljama. Adventskih sajmova i štandova ima na sve strane, a upravo se zagrebački Advent smatra jednim od najljepšim. Jasno, Hrvati krajem godine žele vidjeti što se nudi u susjednim državama te upiti još malo božićnog duha. Uz to, prosinac je kao stvoren za kratak bijeg iz svakodnevice ili vikend-odmor.

Znamo da su božićni sajmovi u Strasbourgu i francuskom Colmaru odavno prepoznati, a tu je još i Munchen, ali i Prag. No, ima li što bliže? Pa, svakako ima! Donosimo popis top adventskih lokacija u blizini Hrvatske. Nećeš pogriješiti što god odabrala!

Ljubljana

Ljubljana se nalazi doslovno nadomak Zagrebu i savršena je čak i za jednodnevni izlet. Čarobni mostovi i arhitektura u blagdansko vrijeme postaju još ljepši i romantičniji. Osim tradicionalnim štandova s hranom i pićem, uživati možeš uz glazbu i koncerte koji se održavaju na glavnim trgovima. Također, uživati možeš u brodskoj vožnji rijekom Ljubljanicom. Prekrasan pogled možeš 'začiniti' kuhanim vinom ili nekom od poznatih slastica. Bajkovito! Naš je prijedlog da isti ili sljedeći dan posjetiš jezero Bled. Uvijek je čarobno, no sad je šetnica puna lampica, ukrasa, a možeš pronaći i štandove.

Trst

Nekad je Trst bio nezaobilazna šoping meka. Planiraš li predbožićni šoping dobra je ideja da to učiniš upravo u Trstu, a onda posjetiš njihov božićni sajam. Počeo je 8. prosinca i traje do 7. siječnja, a obuhvaća via delle Torri, via Ponchielli, Piazza Sant’ Antonio te Piazza della Borsa uz prekrasnu Piazza Unità d’Italia. Ondje se predstavlja niz izlagača koji prodaju lokalne proizvode, predmete i slatkiše. Ima naravno hrane i pića, a u blizini je klizalište i konstrukcija sa saonicama. Uživat će ondje i mališani jer je, ovisno o datumu, organiziran prigodni program. Zabava za cijelu obitelj!

Foto: Profimedia.hr

Verona

A pođeš li u Trst, zašto ne produžiti do Verone, grada ljubavi? Na tamošnjem Adventu naći ćeš preko 100 kućica, a one su najbrojnije na Piazza dei Signori i Piazza delle Erbe. Po atmosferi, ovaj bi te prigodno uređen prostor mogao podsjetiti na njemačke sajmove, a očekivano, možeš pronaći unikatne darove, rukotvorine, preslatke drvene ukrase, hranu i piće. Na dei Signoriju zbiva se niz zabavnih diogađaja među kojima su i kreativne radionice.

Budimpešta

Budimpešta je jedna od najpoznatijih adventskih destinacija i to s razlogom. Najviše je sadržaja na Trgu Vörösmarty gdje možeš pronaći bogatu gastronomsku ponudu, ali i različite rukotvorine. Svečana atmosfera vlada i ispred Bazilike svetog Stjepana. Dok šetaš Budimpeštom sigurne smo da će te očarati lampice, raskošni ukrasi i glazbena podloga!

Graz

Čarobno je i u Grazu! Ispred Gradske vijećnice možeš posjetiti adventsku tržnicu, odnosno štandove na kojima se nude rukotvorine i bogata ponuda hrane i pića, a posebno je popularna kombinacija vina i ruma. Uz to nema mjesta hladnoći! Klinci će uživati na vrtuljku, a blagdansku atmosferu možeš doživjeti i u Starom gradu, to jest Franjevačkoj četvrti. Očarat će te i božićni sajam na Glockenspielplatzu – posebice voliš li umjetnost i rukotvorine – ali i Ledene jaslice u Landhaushofu. Zabava je zajamčena!

Beč

I na kraju – jedinstveni Beč! Svatko tko je barem jednom posjetio ovaj austrijski grad zna koliko je čaroban u ovo doba godine. Od puno adventskih lokacija, iznimno je popularna Vienna Town Hall (na Rathausplatzu) jer ima sve što poželiš uključujući famozni vrtuljak i klizalište. Bečke tržnice pune su blagdanskih klasika poput medenjaka i vina. Zadivljujuće je i kod palače Schoenbrunn i zaista se isplati zaputiti se prema Austriji. Uživaj u predblagdanskom vremenu i opusti se!

Pogledaj video: Recept za brze kolačiće