Vodič događanja za cijelu obitelj koja vrijedi posjetiti u Zagrebu uz Advent

Lampice su se upalile, a gradom je zavladala blagdanska atmosfera. Ljudi se skupljaju oko adventskih kućica, druže se i iščekuju Božić. Prosinac je mjesec u kojem Zagreb doista živi.

Ulice su pune i svi mogu pronaći događaj koji ih zanima. Dakako, ni kulturni događaji nisu otišli na zimski san. Do kraja godine možeš posjetiti nekoliko fenomenalnih izložba, predstava, ali i koncerata. Čak su i muzeji pripremili prigodan program, a nama su posebno zanimljive radionice ukrasa i čestitki.

Što nas sve čeka u prosincu kad je riječ o kulturi? Donosimo mali vodič!

Izložba Ivana Meštrovića u Galeriji Klovićevi dvori

Iako traje sve do početka ožujka iduće godine, naš je prijedlog da prije ili nakon šetnje Adventom posjetiš Galeriju Klovićevi dvori. Ondje je od 23. studenog postavljena velika retrospektivna izložba velikog Ivana Meštrovića. Radi se o najvećoj izložbi do sada, s preko 200 radova koji su za ovu prigodu pristizali čak i iz inozemstva. Raskošan postav prostire se svim etažama i atrijem, a prati Meštrovićev umjetnički razvoj – premda je izložba usredotočena na njegov kiparski opus. Klovićevi dvori mogli bi postati nezaobilazna destinacija ljubitelja kulture, a sjajno je pokušaš li umjetnost približiti i mlađim članovima obitelji. Izložba je postavljena povodom 140. obljetnice Meštrovićeva rođenja. Izložba traje do 3. ožujka.

HUSH HUSH Market #12 – 9. i 10. prosinca

U subotu i nedjelju, 9. i 10. prosinca u Muzeju suvremene umjetnosti možeš nabaviti originalne božićne darove. HUSH HUSH Market zapravo je izložbeno-prodajni sajam na kojemu će se predstaviti četrdesetak izlagača. Naći će se ondje hrvatski umjetnici i dizajneri, a nudit će se odjevni komadi i dodaci, ali i još neke sitnice. Sve počinje od 11 sati.

Čarolija Božića na Ribnjaku – 9. i 16. prosinca od 19 sati

Čarobno će već ovog vikenda biti na Ribnjaku gdje se kroz tri adventska vikenda održava ciklus božićnih radionica . Devetg prosinca od 19 sati polaznici i polaznice će uz neke zaboravljene tehnike moći izrađivati ukrase za bor, dok će tjedan nakon oslikavati vrećice i čestitke. Radionice su besplatne, no treba se predbilježiti pa provjeri Facebook stranicu Centra mladih Ribnjak.

Advent u Muzeju prekinutih veza

Bogat program nudi Muzej prekinutih veza u centru grada. Tri puta tjedno tijekom Adventa ondje se održavaju nastupi uz šarolik glazbeni repertoar. Četvrtkom od 18 sati možeš slušati jazz taktove, petkom DJ-a, klasiku u subotu, dok je nedjelja rezervirana za radionice. Izrađivat će se čestitke, ali i ukrasi, a detaljan program pronađi na službenim stranicama Muzeja.

Šetnja Zagrebom s Nikolom Teslom – 22. i 23. prosinca od 17:30

Želiš li tik prije Božića čuti nešto zanimljivo i saznati više o slavnom Tesli, ovo je događaj za tebe. 22. i 23. prosinca možeš čuti nepoznato o poznatom – životnu priču o ovom velikanu. Kreće se s Trga bana Jelačića, a kamo se sve prolazi, morat ćeš otkriti sama. Ulaznice za ovu tematsku šetnju potraži putem sustava Entrio.

Daleka obala i Vesna Pisarović na BAŠ NAŠ Adventu

Na Trgu bana Jelačića, tik do adventskih kućica, 16. prosinca od 20 sati i 30 minuta nastupit će Daleka obala, dok je petak, 22. prosinca rezerviran za nastup Vesne Pisarović. Opusti se i dobro zabavi – ulaz je slobodan! Nakon koncerta prošetati možeš do Europskog trga na kojemu gotovo svaki dan možeš uživati u DJ nastupima i zaplesati.

TBF na Fuliranju – Doček Nove godine

Ako nas vrijeme posluži, mnogi će 2024. dočekati na otvorenom, a postupno se otkriva što sve Grad priprema, ali i gdje otići za najbolji tulum. Na Fuliranju (Strossmayerov trg) u Novu će posjetitelje uvesti TBF! Nastup počinje u 23 sata, a adventskih kućica bit će sa svih strana pa nitko neće ostati gladan i žedan!

Predstava Djed mraz je postao klinac u Ludoj kući

Ovog adventa dosadno neće biti ni najmlađima! Luda kuća pripremila je kazališnu poslasticu za djecu od treće do dvanaeste godine pod nazivom 'Djed mraz je postao klinac'. Na pozornicu u više termina tijekom prosinca dolazi Djed Božićnjak, njegova unuka Emi, a navodno i Spiderman. Provjeri internetske stranice Lude kuće i izaberi datum koji vam odgovara, a ulaznice potraži putem sustava ulaznice.hr.

N. Horvat, I. Škuflić Horvat: predstava Zaigrani Božić

Vanja i Dado najviše od svega vole igrati kompjuterske igrice. Njihovi roditelji se šale da bi bilo najbolje da se presele iza ekrana… Jednoga dana Vanja i Dado dostignu zadnji nivo i – nađu se unutar same igre. Da bi iz nje izašli i vratili se kući, moraju svladati niz prepreka. Po putu susretnu Pingvina u nevolji, Mudru sovu koja im postavi tešku zagonetku i Snježnog viteza koji im prepriječi put. Takav je opis dječje predstave Zaigrani Božić Teatra Tirena. Glavno je pitanje hoće li Dado i Vanja prebroditi avanture i sretno proslaviti blagdane s obitelji. Odgovor možeš saznati 16. prosinca u 11 sati kada se predstava igra u Centru za kulturu Trešnjevka.