Potvrdila znanost: Druženje sa psom povećava koncentraciju i smanjuje stres

Pas se smatra čovjekovim najboljim prijateljem – s razlogom. Više je istraživanja pokazalo da posjedovanje psa smanjuje stres, anksioznost, ali i da se vlasnici pasa prosječno više kreću – prema statistika više od 33 kilometara tjedno! Uglavnom se lako povezuju i više druže pa je znanost potvrdila da imaju manji rizik od kardiovaskularnih bolesti, a snažna povezanost s ljubimcem pozitivno utječe na kvalitetu života.

Ukratko: čovjek je društveno biće i snažne emocionalne veze, društvo i tjelesna aktivnost čine nas zadovoljnima i sretnima. To samo po sebi dobar razlog za razmišljanje o nabavi psa, pod uvjetom da za to imaš uvjete. No nedavno smo naletjele na jedno zanimljivo južnokorejsko istraživanje. Ondašnji istraživači htjeli su dokučiti što se događa u ljudskom mozgu tijekom i nakon interakcije sa psom i otkrili da igranje s četveronožnim prijateljem povećava koncentraciju i razinu pažnje! Na 30 odraslih sudionika pričvrstili su slušalice s elektrodama, a zatim izmjerili promjene u mozgu koje su se događale tijekom interakcije s pudlom, prenosi nbcnews.

Šetnja sa psom smanjuje stres

Sudionici su s pudlom bili uključeni u osam aktivnosti po tri minute: upoznavanje, igranje, hranjenje, masiranje, njegovanje, fotografiranje, grljenje i šetnju. Pokazalo se da ih je šetnja opustila, dok im je četkanje generalno poboljšalo koncentraciju. Igra sa psom ih je i opustila i učinila više fokusiranima. "Značajno je otkriće da bavljenje određenim aktivnostima sa psima može povećati specifičnu aktivnost mozga", rekao je Onyoo Yoo, autor studije i istraživač na Sveučilištu Konkuk u Južnoj Koreji.

Foto: Unsplash

Nakon spomenutih osam aktivnosti, sudionici su otkrili da se osjećaju manje umorno, da im se stres smanjio kao i simptomi anksioznosti. Sudeći po rezultatima, kućni ljubimci zaista mogu biti terapija, a čak i obične, svakodnevne aktivnosti mogu imati blagodati na tjelesno i psihičko zdravlje. Zato nikad nije prekasno za ''prijateljstvo'' sa psom uz kojeg nikad nećeš biti sama.

Očito će i tvoja koncentracija prosperirati. To je posebno vrijedna spoznaja za one koji u pauzi od posla odlaze u kratku šetnju s ljubimcem ili ga pak drže uz sebe. Za sreću nije potrebno puno!

POGLEDAJ VIDEO: KAKO JE IVI PAS PROMIJENIO ŽIVOT?