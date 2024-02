Psi s plavim očima - pasmine koje osvajaju posebnim pogledom

Kad si zadnji put ugledala psa plavih očiju? Prema nekim podacima, samo pet posto pasa ima plave oči, a najčešće su tamne nijanse. ''Plave oči kod pasa katkad uzrokuje genska varijanta odnosno genski obrazac'', kaže veterinarka Laura Robinson. Plave oči posebno su česte kod pasa u merla boji – merle se odnosi na genski obrazac pseće dlake koji uzrokuje pigmentaciju. Tako je, recimo, kod austrilskih ovčara, piše Reader's Digest. Psi plavih očiju definitivno se ističu, no treba imati na umu da su u tom slučaju osjetljiviji na svjetlo.

Postoji li lista pasmina pasa najljepših plavih očiju? Koliko znamo, nema službene liste, no mi smo izdvojile sedam preslatkih pasmina koje često dolaze plavih očiju. Naravno, nisu česte u plavoj varijanti, ali kad ih vidimo, ne skidamo pogled s njih. Možda se i tvoj ljubimac ističe prekrasnom plavom nijansom. Evo naših favorita!

Sibirski haski

Haski ti sigurno prvi padne na pamet kad netko spomene najljepše pse plavih očiju. Prepoznatljivi su po dlaci, stasu, ali i upečatljivim ledenoplavim očima. Osim toga, brzi su i okreni te snažni, a zahvaljujući dvostrukom krznu spremni su podnijeti niske temperature. Cijenit će veliko dvorište, stalan pokret i igru te su dobri obiteljski psi. Može li tko ostati ravnodušan na haskijev pogled?

Engleski seter

Popis najljepših psećih plavih očiju nastavljamo s engleskim seterom, pasminom koja je nastala križanjem francuskog i španjolskog ptičara. Najlakše ćeš ga prepoznati po vitkoj građi, lijepom držanju, ali i istančanim lovačkim vještinama. Obično im je krzno bijele boje s mrljama u različitim nijansama, a ni plave oči im nisu rijetkost. Osim pogledom, ova pasmina mogla bi te osvojiti privrženošću i razigranošću zbog čega je također dobar odabir za obitelji s djecom. Odgoj je kod njega izuzetno važan, katkad bi mogao biti tvrdoglav, ali ne sumnjamo da će, nabaviš li ga, postati mezimac.

Australski ovčar

Australski ovčari dobri su prijatelji s djecom, odani su vlasnicima te obožavaju biti na otvorenom. Puni su energije pa su kao stvoreni za vlasnike koji žive aktivno, a uz to su izrazito inteligentni pa ih uz pravilan odgoj i obuku možeš naučiti raznim trikovima. Spretni su, a lijepe plave oči samo su im dodatan plus. Jasno, nemaju svi australski ovčari plave oči, no ovi koji imaju, baš im pristaju.

Vajmarski ptičar

Vajmarski ptičar dobar je lovački pas, no istovremeno je umiljat i naklonjen vlasniku. Rado će uskočiti u pomoć, ali će trebati aktivne vlasnike jer voli trčkaranja i duge šetnje. Svestran je i lijep, u prepoznatljivoj sivoj boji. Prekrasne plave oči obično je prvo što ljudi primijete kod ove pasmine premda uz sve to ima mišićavo tijelo i graciozno držanje. Svakako je to jedna od najfotogeničnijih pasmina, zar ne?

Foto: Profimedia.hr

Border Collie

Border Collie jedna je od najinteligentnijih pasmina koja te može šarmirati u tren oka! Imaju istančan pogled, a oči im mogu biti u nijansama smeđe, ali i plave. Obožavaju biti aktivni – često se za njih kaže da su hiperaktivni – pa su im nužne duge šetnje i trenuci igre. Cijene rutinu i brižnog vlasnika.

Njemačka doga

Doga je izrazito veliki pas koji nije za neiskusne vlasnike. 'Žilava' je i hrabra, a nekada je služila za lov. Priuštiš li joj adekvatan odgoj, doga može postati obiteljski mezimac koji bi te, doduše, mogao iznenaditi pokojim nestašlukom. Mogu težiti i do 90 kilograma pa svakako računaj na aktivan život s dogom. I one mogu imati upečatljive plave oči – kad je bolje upoznaš, shvatit ćeš da doge mogu biti velike maze koje će ti rado pokušati doći do krila.

Australski govedar

Australski govedari su pri rođenju bijeli, no s vremenom dobiju boju. Ispod guste dlake i snažnog tijela, krije se odan i inteligentan prijatelj. I oni obožavaju aktivan život, ali i dodir i vrijeme provedeno s vlasnikom. Zapravo su pravi priljepci! Dobri su i s djecom – uz, naravno, dobar odgoj. Neodoljive plave oči koje mogu imati svakako su točka na 'i' ovoj pasmini.

