Uzbudljiv siječanj u Zagrebu: Kultura, događaji i zabava koji nikoga neće razočarati

Od impresivnih izložbi koje spajaju povijest i suvremenost, preko kazališnih premijera, do glazbenih poslastica – siječanj 2026. nudi bezbroj razloga da napustite udobnost doma i prepustite se umjetnosti i zabavi

Nakon blagdanske vreve, siječanj često donosi osjećaj zatišja, no zagrebačka kulturna scena očito ne poznaje zimski san. Upravo suprotno, hladniji dani idealna su prilika za bijeg od svakodnevice i uranjanje u bogatstvo koje nude gradski muzeji, kazališta i koncertne dvorane. Od monumentalnih izložbi koje preispituju povijest i suvremenost do kazališnih premijera i glazbenih poslastica, siječanj 2026. nudi pregršt razloga da napustite toplinu doma i prepustite se umjetnosti, ali i zabavi. Za sveobuhvatan pregled aktualnih kulturnih događanja u glavnom gradu, nezaobilazna je nova internetska stranica Guru za kulturu.

Svijet umjetnosti na dlanu: Izložbe koje ne smijete propustiti

Siječanj je uistinu mjesec iznimnih izložbenih postava. U Muzeju grada Zagreba posjetitelje do samog kraja mjeseca očekuje prava poslastica, izložba "Gotičko i renesansno zlatarstvo u Zagrebu 1450. – 1550.". Riječ je o rijetkoj prilici da se na jednom mjestu vidi više od pedeset veličanstvenih predmeta iz riznice Zagrebačke katedrale, jedne od najbogatijih u srednjoj Europi. Biskupovi štapovi, kaleži i relikvijari svjedoče o raskoši i vještini majstora na prijelazu iz srednjeg vijeka u burno razdoblje turskih osvajanja. Istovremeno, u istom muzeju možete zaviriti u boemski život grada na izložbi "Gutljaj prošlosti – Stare zagrebačke kavane, krčme i gostionice".

Za ljubitelje suvremene umjetnosti, Muzej suvremene umjetnosti domaćin je XV. Trijenala hrvatskog kiparstva, panoramskog pregleda recentne trogodišnje produkcije koji pokazuje svu raznolikost i živost domaće kiparske scene. U blizini, ispred Meštrovićeva paviljona, nezaobilazna je zvučna i vizualna instalacija Nore Turato "Aaaaaaaaaaaaaaa!!!", njezino najveće djelo u javnom prostoru koje svakoga dana u podne ispušta sirovi vokalni krik, postajući neočekivani urbani ritual.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ljubitelje Meštrovićevog opusa razveselit će i vijest da je nakon obnove ponovno otvoren i njegov atelijer na Gornjem gradu, koji pruža jedinstven uvid u umjetnikov život i radni prostor. Galerija Klovićevi dvori nudi dvostruki program: do sredine veljače traje velika izložba "U početku bijaše kraljevstvo", posvećena 1100. obljetnici Hrvatskoga kraljevstva, dok se do jedanaestog siječnja još stigne pogledati nježna i duhovita izložba Zorana Šimunovića "Daj mi pusu". Za intimniji doživljaj, galerija TROTOAR ugošćuje izložbu "Dear Father", dirljivi umjetnički osvrt na obitelj, sjećanje i odsustvo.

Kazališna i koncertna ponuda za svačiji ukus

Kazališne daske u siječnju vrve životom. Posebno se ističe akcija Teatra &TD, koja od 11. siječnja do 20. veljače nudi čak četrnaest naslova po jedinstvenoj cijeni ulaznica, što je savršena prilika za kazališni maraton. Početak mjeseca obilježit će premijera multimedijalne predstave "Zakopana čuda" prema tekstu Monike Herceg i u režiji Nine Violić u CeKaTe-u.

GDK Gavella na repertoaru ima hvaljene predstave poput "Your Love is King" i kultnog "Ronda", dok će Zagrebački plesni centar ugostiti Matiju Ferlina s plesnom predstavom "Spavaj, dijete moje malo, spavaj".

Glazbena scena jednako je uzbudljiva. Za ljubitelje jazza, vrhunac mjeseca bit će nastup svjetske zvijezde Gregoryja Portera uz Zagrebačku filharmoniju u sklopu Zagreb Jazz Festivala.

Arena Zagreb ugostit će popularni beogradski dvojac Buč Kesidi i veliki MEGADANCE PARTY, dok u Tvornicu kulture stižu škotska new wave legenda Midge Ure (Ultravox) te norveške pop zvijezde Marcus & Martinus. Od domaćih snaga, tu su koncerti Vesne Pisarović, vječnog šarmera Jimmyja Stanića i grupe The Strange, kao i poseban R&B i hip-hop doživljaj u izvedbi RNB Orchestra.

Filmske priče i zabavna sajamska događanja

Ljubitelji sedme umjetnosti uživat će u retrospektivi genijalnog Stanleyja Kubricka u kinu Tuškanac, koja obuhvaća dvanaest njegovih remek-djela. Ciklus "Film Noir" u CeKaTe-u donosi klasike poput "Trećeg čovjeka", a DokuKino KIC prikazuje filmove nominirane za Europske filmske nagrade. Mjesec donosi i premijeru domaće komedije "SVADBA" redatelja Igora Šeregija.

Uz umjetnost, siječanj nudi i nekoliko zanimljivih sajmova, među kojima se ističe Beauty & Hair Expo na Zagrebačkom velesajmu te Modular Homes Expo za sve zainteresirane za inovativna stambena rješenja.

Kao kruna mjeseca, 30. siječnja održat će se tradicionalna Noć muzeja, kada će brojne kulturne institucije diljem grada otvoriti svoja vrata besplatno do kasno u noć, pružajući savršenu završnicu ovom kulturnom maratonu i pozivajući sve da istraže, uče i uživaju.