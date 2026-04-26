Predstavljanje slikovnice 'Da bi vidio kakva je kuća' Jasmine Kosanović

Slikovnica će biti predstavljena javnosti u srijedu, 6. 5. u 19 sati u galeriji Arheološkog muzeja u Zagrebu

"Da bi vidio kakva je kuća" zbirka je kratkih zapisa i poetskih fragmenata, snažnog lirskog naboja i jasno prepoznatljive autorske poetike, strukturiranih kroz intimni mozaik sjećanja, čežnji i unutarnjih slika. U književnom smislu, zbirka "Da bi vidio kakva je kuća" naslanja se na tradiciju poetske proze i fragmentarnog zapisa, ali čuva vlastiti, autentični ton. To je rukopis koji prelazi granice autobiografskog i intimnog te ulazi u sferu univerzalne lirike.

Promo

Njegova snaga je u jeziku, emotivnoj gustoći i sposobnosti da progovori o ženskom iskustvu i ljudskoj čežnji na način koji je i poetski i duboko životan. Ovom knjigom prvi put se predstavlja i kao autorica poezije izvan dječje književnosti, koju prate njezine ilustracije. O knjizi će govoriti Ivan Sršen i Jasmina Kosanović.

Promo

Jasmina Kosanović vizualna je umjetnica koja svoj izraz gradi kroz ilustraciju i tekstil, od malih skulptura do prostornih instalacija. Diplomirala je dizajn odjeće na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, a njezin se rad postupno razvija oprema izrazu u kojem se slika i priča prirodno isprepliću. Ilustracijom se izražava u knjigama, katalozima i drugim vizualnim materijalima, dok su njezine tekstilne i lutkarske instalacije izlagane u galerijama i muzejima. Posljednjih godina sve se više posvećuje ilustraciji, osobito u području dječje knjige.